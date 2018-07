AMSCG: Saobraća se po mokrim putevima

U Crnoj Gori jutros se saobraća po većinom mokrim putevima, saopteno je iz Auto-moto saveza (AMSCG)

Na putu Krstac – raskrsnica za Lovćen saobraćaj će biti obustavljen od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije puta Petrovac - Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog sanacije puta Šćepan Polje – Plužine – Danilovgrad promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Suka autoputa Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Do završetka izgradnje kanala za atmosferske vode u Risnu, na ukrštanju magistarlnog puta Kamenari – Kotor i starog puta Risan –Grahovo, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog rekonstrukcije mosta “Radovan Pavićević“ na Zeti u Danilovgradu saobraćaj će biti obustavljen. Saobraćaće se preko privremenog mosta za pješake i putnička vozila čije ukupno opterećenje ne prelazi 3,5 tona. Teretni i autobuski saobraćaj preusmjeren je alternativnim saobraćajnicima Podgorica – Spuž i Danilovgrad – Bogetići.

Do septembra se zabranjuje saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona na dijelovima magistralnih puteva Bioče – Kolašin –Mojkovac, Podgorica – Sotonići – Petrovac, Debeli brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva –Bar – Sukobin, kao i Podgorica - Cetinje – Budva.

Saobraćaj je zabranjen od 17 do 22 sata svakog dana, osim za vozila sa prvenstvom prolaza, održavanje puteva i PTT instalacija, pomoć na putu, specijalna za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, kao i hladnjače koje prevoze lako kvarljivu robu.

Saobraća je dozvoljen i vozilima za prevoz opasnih materija na dijelu magistralnog puta od Debelog brijeda preko Herceg Novog i Kamenara do kruznog toka u mjestu Lipci.

