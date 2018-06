AMSCG: Saobraća se po suvim kolovozima

U Crnoj Gori jutros se saobraća po suvim kolozima i uz mjestimično smanjenu vidljivost po kotlinama u sjevernim predjelima, saopštili su iz Auto-moto saveza (AMSCG).

Oni su vozačima savjetovali da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja.

Iz AMSCG su kazali da je saobraćaj na magistralnom putu Ulcinj – Krute, zbog minerskih radova, prekinut za sve vrste vozila.

Na putu Krstac – Lovćen - Ivanova Korita saobraćaj će biti obustavljen od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije puta Petrovac - Podgorica, od raskrsnice sa obilaznicom Golubovci do raskrsnice sa putem za aerodrom, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-2, na dionici Paštrovačka gora – Virpazar režim saobraćaje promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu geotehničkih istražnih radova.

Na magistralnom putu Šćepan polje - Plužine – Danilovgrad, kao i na regionalnom Cetinje –Njeguši, saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Suka autoputa Bar - Boljare, na prvoj sekciji Smokovac - Uvač - Mateševo, saobraćaj će biti obustavljen za sve vrste vozila do 30 minuta u terminima od jedan do pet sati, od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Do završetka izgradnje kanala za atmosferske vode u Risnu, na ukrštanju magistarlnog puta Kamenari – Kotor i starog puta Risan – Grahovo, promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Zbog uređenja kosine magistralnog puta od Jasenovog polja do Kruševica saobraćaće se jednom trakom naizmjenično u periodu od osam do 18 sati.

Zbog rekonstrukcije mosta “Radovan Pavićević“ na Zeti u Danilovgradu saobraćaj će biti obustavljen. Saobraćaće se preko privremenog mosta za pješake i putnička vozila čije ukupno opterećenje ne prelazi 3,5 tone. Teretni i autobuski saobraćaj preusmjeren je alternativnim saobraćajnicima Podgorica – Spuž i Danilovgrad – Bogetići.

Na dijelu puta od Ski rezorta Kolasin 1450 do Ski rezorta Kolasin 1600 saobraćaj se, zbog radova, obustavlja u periodu od devet do 11 sati i od 13 do 15 sati.

