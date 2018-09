Analizu za Aerodrome radili povezani sa propalim proizvođačem piva?

Kompanija Dean Capital Strategies GmbH, koju su Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i crnogorsko Ministarstvo saobraćaja i pomorstva (MSP) angažovali da radi ekonomsku analizu za valorizaciju Aerodroma Crne Gore (ACG), osnovana je prije nepune tri godine, ima jednog stalnog zaposlenog, a vlasnički je povezana sa kompanijom koja se bavi proizvodnjom i distribucijom piva, objavila je konsultantska kompanija Fidelity Consulting.

Fidelity je prethodno uradio analizu poslovnog performansa ACG, perspektive povećanja cijena aerodromskih usluga u Crnoj Gori sa osvrtom na prilike u okruženju i nacrta koncesionog ugovora koji je za aerodrome pripremilo MSP. Prema analizi Fidelityja budući zakupac aerodroma u Tivtu i Podgorici ostvariće čisti profit od najmanje 289 do 584 miliona eura, zavisno od scenarija povećanja broja putnika i rasta iznosa aerodromske takse i drugih prihoda. MSP, kojim rukovodi Osman Nurković (BS) je pripremilo nacrte koncesionog akta i koncesionog ugovora za ACG koje je stavilo na javnu raspravu do 10. septembra. Davanju aerodroma u zakup protivi se članica vladajuće koalicije, SD, kao i radnici aerodroma u Tivtu koji su najavili proteste.

Iz Fidelityja navode da je Dean Capital osnovan u Beču u decembru 2015. godine. U 2016. je imala akumulirani gubitak od čak 106.379 eura i negativan kapital od 22.379 eura.

“Najveći dio aktive ove kompanije su investicije koje iznose 122.360 eura, a one se odnose na (propalu) proizvodnju piva. Imaju čak jednog zaposlenog što znači da je jedan jedini lik napravio ekonomsku analizu po kojoj je vrijednost ACG za četvrt vijeka (25 godina) procijenio na 200,2 miliona eura i to ako ostanu u državnom vlasništvu gdje se ništa neće investirati”, objavlio je Fidelity na Fejsbuku.

Kako su dodali, Dean Capital je, prema podacima sa njihovog zvaničnog sajta, vlasnički povezan sa kompanijom koja se bavi proizvodnjom i distribucijom piva.

“Brend njihovog piva je Non Grata i imaju četiri vrste, moramo priznati, lucidno-egzotično nazvanih piva: Godl digger (Kopač zlata), Exotic dancer (Egzotični igrač), Bad bad banker (Loš, loš bankar) i Shady shady diplomat (Sumnjivi diplomat). Prema dostupnim podacima, imaju jednog zaposlenog a sudeći prema informacijama sa njihovog Fejsbuk profila, Non grata su u potrazi za novim investitorima od 2016. godine”, navodi Fidelity. Napominju da se nijedan od dva sajta proizvođača piva Non grata ne može otvoriti. “Ipak o Dean Capital Strategiesu nećemo suditi na osnovu, po svim prilikama, neuspješnog pivskog biznisa već o njihovoj prilično šturoj i nepreglednoj ekonomskoj analizi za koncesiju naših ACG, a koju su upakovali na mizernih par stranica”, navodi Fidelity.

Dodaju da, sa druge strane, kompanija SteerDavies&Gleeve koju je anagažovala Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) za ekonomsku analizu aerodroma Tivat, osnovana je 1978. godine, u 2017. godini imala je prihod od 44,4 miliona funti (48 miliona eura) i profit nakon poreza od milion funti (1,1 milon eura). Kapital kompanije je iznosio 15 miliona funti. SteerDavies&Gleeve su napisali da je neto sadašnja vrijednost ekonomskih benefita samo tivatskog aerodroma 400 miliona eura i to za 15 godina.

“Dakle, samo tivatski aerodrom ima dva puta veću vrijednost od ukupne vrijednosti ACG i to za, što je najjače od svega, za 1,5 puta kraći vremenski period”, upozorava Fidelity Consulting. Pitaju kako je Dean Capital Strategies došao do brojki koje je prezentirao MSP-u kao navodni argument zbog koga bi država trebalo da resurs kakav su aerodromi, da u koncesiju. “Pretpostavljamo da taj jedan zaposleni u Deanu nije imao fizičkog kapaciteta da to odradi, s obzirom da je analiza urađena za veoma kratak vremenski period, sudeći prema dostupnim podacima. Stoga se pitamo: kome više da vjerujemo- propalim proizvođačima piva koji se vade na konsalting ili renomiranoj konsultantskoj kompaniji? U slučaju valorizacije aerodroma u Austriji, da li bi austrijsko Ministarstvo saobraćaja angažovalo Dean Capital Strategies da im piše ovakve analizice koje nemaju blage veze sa realnim stanjem? Kako bi reagovala javnost u Austriji da im dođe neka konsultantska kompanija iz Crne Gore da im radi valorizaciju aerodroma?”, pita se podgorička konsultanska kuća.

Iz Fidelityja poručuju donosiocima odluka u Vladi da “ako nas drugi doživljavaju kao trećerazrednu zemlju u kojoj prolaze određeni nalickani konsultantski amateri sa Zapada, ne moramo mi sebe doživljavati na taj način”. Fidelity je najavio učešće svojih ekspareta na predstojećem okruglom stolu o nacrtu koncesionog akta i koncesionog ugovora za aerodrome 10. septembra u Podgorici kada će, kako su rekli, predstavnicima Dean Capitala postaviti “par desetina pitanja iz remek-nedjela koju su ugradili u koncesioni akt o valorizaciji ACG”.

Analiza Fidelity consultinga pokazala je da treba zadržati Aerodrome, investirati u njih iz sredstava kompanije i aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova. Kažu da bi na taj način zaradili svi, osim koncesionara a ukoliko bi Vlada ipak ostala pri planu da aerodrome da koncesionaru, Fidelity predleže da se od koncesionara traži znatno više novca nego što su to projekcije MSP-a.

Vlada, prema predlogu koncesionog akta, planira da od koncesija za aerodrome unaprijed naplati 100 miliona eura, a koncesionaru će nadoknaditi novac koji on ne naplati od Montenegro erlajnsa. Nacrt ne eliminiše mogućnost da država dođe u situaciju da budućem koncesionaru vazdušnih luka u Tivtu i Podgorici, plaća više novca nego što će od njega godišnje prihodovati na ime koncesione naknade.

Iz SD-a su ranije nezvanično kazali da Nurković navodno lobira za tursku kompaniju TAV koja je koncesionar nad nekoliko aerodroma u regionu, a zaintersovana je da preuzme i crnogorske. Nurković im je odgovorio da će sve biti po zakonu i neće “se voditi interesima Socijaldemokrata”. Među zainteresovanim kandidatima da preuzme tivatski aerodrom pominjao se novi vlasnik elitnog nautičko-turističkog centra Porto Montenegro, državni investicioni fond Dubaija ICD i investitori iz Francuske, Kanade i Izraela.

Premijer: Njihovo je da ACG upravljaju dok traje mandat

Premijer Duško Marković poručio je juče da Crna Gora ne prodaje aerodrome.

“U medijima i među oponentima ovog pristupa govori se o prodaji. Ne, to je koncesija, vidjećemo da li na 25 ili 30 godina“, rekao je Marković odgovarajući na pitanja novinara u vili Gorica. Postupak, kako je objasnio, ima zakonsku proceduru, javna rasprava traje do 10. septembra, nakon čega ide pretkvalifikacioni postupak, pa tender.

“Ima još dosta vremena da svi u Crnoj Gori stvore jasnu sliku o modelu koji se predlaže i njegovim prednostima“, naveo je Marković. On je kazao da, za njega lično, nema nikakvih dilema da Crna Gora treba da ide u tom pravcu, jer je to nesumnjivi benefit za državu i njenu ekonomiju.

„Oni koji kritikuju neka ostanu sa druge stane pozornice. Spreman sam i da sa njima razgovaram o ovome veoma pažljivo“, dodao je Marković.

On je saopštio i da ne bi komentarisao ocjene menadžmenta Aerodroma Crne Gore i poručio da je njihov posao da upravljaju preduzećem dok im traje mandat.

“Spojiti MA i ACG”

Iz Saveza komunista Crne Gore poručili su da vlast treba da spoji Montenegro erlajns i Aerodrome, pa se ne bi dešavala sporenja između njih. “Svaka odluka Vlade da ovaj navodni problem riješi tako što će aerodrome dati u zakup, bila bi velika greška. Smatramo da se ne mora baš sve prodati ili izdati od dobara koje ima Crne Gora, jer je toga i do sada bilo previše”, saopštili su komunisti.

