"Ananije Nikić je često prelazio granicu"

13:23 Pretres je prekinut. Naredno ročište je sjutra u 9 časova.

12:44 Čita se dokument Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država.

Tužilaštvo navodi da se iz podataka iz Western Union-a primjećuje da je pošiljalac Šišmakov i da on ima još jedan pasoš, a da je novac podigao Saša Sinđelić u Srbiji. Tužilac Čađenović je rekao da je to dokaz o direktnoj vezi Šišmakova i Sinđelića.

Odbrana ukazuje da su američki organi naglasili da su informacije namijenjene samo “obavještajnom radu” i isti se ne mogu koristiti u pravnim procesima.

12:32 Čita se odgovor Tužilaštva Slovačke po zamolnici SDT.

Boravak Širokova i Šišmakova nije zabilježen na teritoriji Slovačke.

12:25 Čita se odgovor Federalne javne službe za pravosuđe Belgije od 9. februara 2017.

Navodi se da su Širokov i Popov nepoznati u registrima belgijskog stanovništva.

"Postavlja se pitanje zašto je Belgija dala podatke o ovoj vizi, a Poljska ne", rekao je advokat Radosavljević.

12:20 Čita se odgovor tužilaštva Poljske po zamolnici SDT u vezi sa zahtjevom za pravnu pomoć u vezi istrage koju sprovodi specijalni tužilac protiv Širokov Eduarda i dr.

"Eduard Vladimirovič Širokov, koji se legitimiše ruskim pasošem izdatim 12.8.2016. i Popov, državljanin Rusije koji se legitimiše ruskim pasošem izdatim 6.6.2012. godine nijesu prelazili granicu Poljske. Iz podataka agencije za nacionalnu bezbjednost Republike Poljske proističe međutim da se Eduard Širokov mogao služiti u Poljskoj podacima Eduard Vladimirovič Šišmakov. To lice prešlo je granicu Poljske dana 14. decembra 2012. godine, a napustilo je teren Poljske dana 18. oktobra 2014. godine. U Poljskoj je to lice vršilo diplomatsku misiju zamjenik vojnog atašea Ruske Federacije služeći se diplomatskim pasošem broj 120004915 izdatim 24. 9. 2012. sa rokom važenja do 24. 9. 2017", navodi se odgovoru Tužilaštva Poljske.

Foto: printscreen (YouTube)

"Potjernica je raspisana za Eduard Vladimirovič Širokov, odnosno to je lice protiv kojeg je raspiana potjernica, a u zamolnici se navodi da se to lice moglo služiti imenom Eduard Šišmakov. Ove fotokopije ne mogu biti valjan dokaz, jer se ne mogu provjeriti. Postavlja se pitanje zašto je i dalje ostala na snazi potjernica sa imenom Širokov", rekao je advokat Radosavljević.

"Prigovaram u cjelosti ovom dokazu jer se radi o dokazima koji nijesu ovjereni", rekao je advokat Bulatović.

11:56 Čita se odluka Skupštine Crne Gore o odobrenju za pokretanje krivičnog postupka i određivanja pritvora protiv Milana Kneževića.

"Ova odluka je jako bitna, jer ukazuje na političku dimenziju ovog postupka", rekao je advokat Radsavljević.

11:52 Čita se odluka Skupštine Crne Goreo o odobrenju za pokretanje krivičnog postupka i određivanja pritvora protiv Andrije Mandića.

"Moj branjenik je obavijestio Specijalno tužilaštvo da ova odluka nije donijeta u skladu sa poslovnikom Skupštine Crne Gore ", rekao je advokat Nikola Medojević.

11:48 Nastavljeno je suđenje. Čita se odgovor tužilaštva za organizovani kriminal Republike Srbije.

11:10 Data je pauza do 11:40.

11:05 Čita se potvrda o privremeno oduzetima predmetima Sinđelića

10:58 Čita se zapisnik o pretresanju računara, telefona i drugih elektronskih uređaja Saše Sinđelića

Aadvokat Radosavljević primjećuje da nedostaju telefon Nokia i tabelt uređaj.

10:50 Čita se nalog za službeno putovanje Mihaila Čađenovića, izdat od strane Nove srpske demokratije.

10:34 Čita se dopis Skupštine Crne Gore o korišćenju vozila Reno fluens PG CG 870.

"Ne vidim nikakav značaj za ovaj postupak provođenje ovih dokaza", rekao je advokat Dražen Medojević.

10:28 Čita se dopis MUP-a Srbije, Uprava granične policije od 27.4. 2018. Odgovor na dopis Višeg suda. Tražen je odgovor da li je Sinđelić u toku 2016. prelazio granicu Srbije.

"Primjećujem da je Sinđelić otputovao za Moskvu 26.9. 2016. u 23:34, a da se vratio 27.9.2016. u 23:30", rekao je tužilac Čađenović.

10.15 Čita se dopis MUP-a, Sektora granične policije CG za Sašu Sinđelića.

"Uvod ovog dopisa je potpuno drugačiji od onog koji smo malo prije čitali. Mogu da primijetim da se ne može utvrditi na koji način je ovo lice ušlo u Crnu Goru", rekao je advokat Jovanović.

9:48 Čita se evidencija o prelascima državne granice Andrije Mandića

Tužilac Čađenović je rekao da je Mandić u 2016. godini više puta išao za Moskvu i Beograd.

Čađenović je rekao da je Mandić uvećini slučajeva putovao za Moskvu sa Ananijem Nikićem.

Advokat Jovanović je rekao da je "ovaj dokument nastao kao posljedica kršenja zakona"

9:32 Čita se evidencija o prelascima državne granice Milana Kneževića.

"Primjećujem da je tokom 2014. i 2015. godine za Rusiju otišao samo jednom, a u 2016. evidentirano je više odlazaka za Moskvu i to od februara 2016, te da je intenzivan odlazak bio krajem juna i u prvoj polovini jula 2016. godine. Primjećujem da se određeni odlasci pokalapaju sa datumom odlaska Ananija Nikića", rekao je tužilacČađenović.

"Ukazujem da se ovaj dokument razlikuje od onog koji smo prije gledali. Nije sporno da je moj branjenik četiri puta bio u Moskvi, 14 puta u Beogradu i jednom u Rimu. Zašto su pribavljani izvodi za 2014. i 2015. godinu. U ovoj evidenciji postoje prazne rubrike", rekao je advokat Radosavljević.

9:23 Čita se evidencija o prelascima državne granice Crne Gore Ananija Nikića.

Registrovano je i više odlazaka za Moskvu.

"Često je prelazio državnu granicu. Primjećujem veliki broj ulazaka i izlazaka u onom periodu koje tretira optužnica, kako u Beograd tako i u Moskvu. Primjećujem i zajednički odlazak sa Andrijom Mandićem u Beč i odlazak u Moskvu u sedmom mjesecu 2016. godine", rekao je tužilac Saša Čađenović.

Advokat Jovanović kazao je da Specijalni državni tužilac nema ovlašćenja da samostalno pristupa bazi podataka. On predlaže izdvajanje ovog dokaza iz spisa predmeta.

9:20 Čita se evidencija o prelasku državne granice Mihaila Čađenovića.

9:17 Mihailo Čađenović je rekao da uopšte ne zna kakve veze ima ovaj dokaz sa optužnicom.

Odbijen je kao neosnovan predlog advokata Jovanovića o izdvajanju ovog dokaza iz spisa predmeta.

9:05 Čita se evidencija o prelascima državne granice za vozilo Reno fluens PG CG 870.

Trećeg marta 2016. godine vozilom su prešli granicu Ananije Nikić i Mihailo Čađenović, a vratili se petog marta 2016.

"Primjećujem da u ovoj evidenciji nema zaglavlja organa koji je ovo izdao. Takođe ukazujem na stranu 3, vrijeme kad je izlistan ovaj dokument", rekao je advokat Jovanović.

"Prigovaram ovom dokazu zato što u momentu kad je sačinjen moj branjenik nije imao nikakvo svojstvo. Predlažem izdvajanje ovog dokaza iz spisa predmeta, ali bih molio da Vijeće o ovom predlogu odluči nakon saslušanja vještaka Boljevića", dodao je Jovanović.

Advokat Dražen Medojević je kazao da ovaj dokaz nema nikakve veze sa krivičnom pravnom odgovornošću Čađenovića.

U devet časova u podgoričkom Višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpskim državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)