Aparat s vrhom DPS-a pet dana pred izbore umjesto u martu

Direktorica Kliničkog centra (KC) Zorica Kovačević pozvala je visoke funkcionere DPS-a, između ostalih predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića i gradonačenika Slavoljuba Stijepovića, na svečano puštanje u rad vrijednog aparata za magnetnu rezonancu - svega pet dana prije predsjedničkih, a mjesec i po prije podgoričkih izbora.

Iz DPS-a, kao ni iz KC-a na čijem je čelu funkcionerka te partije Zorica Kovačević, juče nijesu odgovorili u kom svojstvu su njih dvojica prisustvovali svečanosti.

Kovačevićeva je ugovor o donaciji za magnetnu rezonancu potpisala sa jednim od donatora Alissom 19. januara i tada je izjavila da očekuje da će aparat da bude instaliran u Institutu za bolesti djece u drugoj polovini marta. Donator je u intervjuu “Pobjedi” dva dana kasnije saopštio da će uređaj da bude instaliran za pet do šest sedmica od potpisivanja ugovora (prva polovina marta).

Šta radi predsjednički kandidat DPS-a na svečanosti, djelimično je prekjuče u KC-u pojasnio predstavnik donatora Nikolas Alissa, kazavši da je inicijativa za donaciju aparata potekla od Đukanovića, koji “uživa veliki ugled u Ujedinjenim Arapskim Emiratima”.

“Inicijativa je došla vrlo brzo u septembru od strane gospodina Đukanovića kad je bio u posjeti Emiratima. Kao što znate, on ima dobar odnos, veoma dobar odnos sa državom i sa ljudima“, kazao je Alissa.

Iz službe za odnose sa javnošću Glavnog grada “Vijestima” su kazali da je Stijepović prisustvovao svečanom puštanju u rad aparata na poziv Kovačevićeve.

“Gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović se odazvao zvaničnom pozivu direktorice KC-a da prisustvuje svečanom puštanju u rad aparata za magnetnu rezonancu, vrijednoj donaciji od preko pola miliona eura, koja će koristiti najmlađim pacijentima našeg grada i države”, piše u odgovoru.

Na ceremoniji u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u državi prekjuče je bio i potpredsjednik Skupštine, poslanik DPS-a Branimir Gvozdenović.

Aparat za magnetnu rezonancu najnovije generacije instaliran je na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku, a vrijedan je više od pola miliona, od kojih je 400.000 donirao Alisa sa poslovnim partnerima.

Poslanica Demokratske Crne Gore Valentina Minić “Vijestima” je kazala da, što se te partije tiče, samo neka je više ovakvih aparata i je li dao Bog da se naše zdravstvo modernizuje i opskrbi najsavremenijom opremom”.

Ipak, rekla je da je užasna činjenica što ih DPS nakaradnom politikom, koju zloupotrebljava čak i u takvim slučajevima, tjera da nakon te rečenice počnu sljedeću sa “ali” i “međutim”.

“Zaista je do srži politikantski, primitivno i za inteligenciju najvećeg broja građana uvredljivo da se svi datumi svih događaja koji imaju pozitivan predznak i publicitet u društvu pomjeraju kako bi se tempirali uoči izbornog dana, a njihova stvarna svrha žestoko zloupotrijebila u korist kandidata vlasti. Tako je i ovog puta”, istakla je Minić.



Marković juče ugostio donatora Nikolasa Alisu

Premijer Duško Marković nije prisustvovao svečanom puštanju u rad aparata, iako je to najavljeno iz KC-a. Međutim, on je juče primio Alissu sa saradnicima povodom primopredaje magneta i istakao da je donacija više od humanog gesta i to odnos prema državi. Iz Vlade je saopšteno da je Marković upoznao sagovornike sa “odličnim ekonomskim rezultatima i strateškim ciljevima Vlade, kao i sa izuzetno povoljnim investicionom mogućnostima koje nudi Crna Gora”.

“Čelnici Holdinga Ali&Sons i Al Ansari Exchange iskazali su interesovanje za ponovni dolazak u Crnu Goru kako bi se podrobno upoznali sa investicionom ponudom”, piše u saopštenju.

