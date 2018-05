April u Podgorici, Ulcinju i Herceg Novom najtopliji od kada se vrše mjerenja

Plaže na primorju prethodnih dana su bile pune kupača, a tome su doprinijele neuobičajeno visoke temperature. Temperatura mora je dosegla 22 Celzijusa.

Dopisnici “Vijesti” javljaju da su sve plaže od Ulcinja do Herceg Novog dobro posjećenje.

Temperaturni rekordi za april oboreni su u Podgorici, Ulcinju i Herceg Novom.

April 2018. je najtopliji od kada Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju vrši mjerenja, u Podgorici od 1949. godine.

Oboreni su brojni temperaturni rekordi, ali ovogodišnji april nije bio najsušniji, kazao je "Vijestima" meteorolog Dušan Pavićević.

On je objasnio da je u Podgorici od 1949. godine u aprilu mjesecu, do 2018., zabilježeno sedam dana tokom kojih je živa u termometru prešla 30 podiok na Celzijusovoj skali, a ove godine u četvrtom mjesecu se to desilo čak pet puta.

“Dani u kojima temperatura dostigne ili premaši 30 stepeni se računaju kao tropski. Imali smo 18 dana tokom kojih je temperatura bila preko 25 stepeni Celzijusa, što su ljetnji dani. Dosadašnji rekord, kad su ljetnji dani u pitanju, je bio 2007. godine i tada je bilo 16 dana sa temperaturom od preko 25 stepeni”, kazao je Pavićević.

On je istakao da je u Podgorici oboren i apsolutni aprilski temperaturni maksimum.

"Dosadašnji rekord od 32,4 stepena Celzijusa iz 2013. godine, je premašen i sada iznosi 33,2 stepena”.

Pored toga, istakao je, ovogodišnji april je imao i najvišu prosječnu minimalnu temperaturu.

Gledajući odstupanje temperature od srednje mjesečne vrijednosti ovaj mjesec, pojasnio je Pavićević, je imao najveće odstupanje u istoriji meteo mjerenja u Crnoj Gori.

Na kraju, napomenuo je Pavićević, ovaj april je u Podgorici bio topliji od prosječnog maja.Temperaturni rekordi za april oboreni su i u drugim gradovima na jugu Crne Gore.

“U Ulcinju je zabilježen apsolutni rekord za april, odnosno živa u termometru se zaustavila na 32,4 stepena Celzijusa”, kazao je Pavićević.

U Herceg Novom, kako je objasnio, od kada se mjeri, temperatura u aprilu nikada nije prelazila 30 stepeni Celzijusa, a ove godine to se desilo čak tri puta i to tri dana uzastopno.

“Sada je je rekord za april u Herceg Novom 30,8 stepeni”, istakao je Pavićević.

Na sjeveru je ovo takođe bio najtopliji april, ali apsolutni temperaturni maksimumi nisu nadmašeni.

“Dane nakon praznika će obilježiti nešto nestabilnije vremenske prilike. No, iako malo svježije, i dalje će biti relativno toplo”, kazao je Pavićević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (3 glasova)