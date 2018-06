Arsenije Stanović uhapšen u Albaniji i predat Crnoj Gori: Određeno mu zadržavanje

Kotoraninu Arseniju Stanoviću (22) određeno je zadržavanje do 72 časa, potvrdio je "Vijestima" njegov advokat Zoran Piperović.

Stanović je danas popodne priveden je u Više državno tužilaštvo, nakon što je uhapšen tokom noći u Tirani.

Piperović je kazao da se Stanović na saslušanju branio ćutanjem.

Stanović je uhapšen na osnovu saznanja crnogorske policije koja ga je prije nekoliko dana locirala u glavnom gradu Albanije.

"Predmet je kod tužioca, ima i petnaest dana, MUP je podnio krivičnu prijavu nadležnom tužiocu i tu prestaje svaka njegova ingerentnost. Evo, da vidimo šta mu se stavlja na teret, pogledaćemo šta će sve dalje da bude, sačekajte da odemo kod tužioca", kazao je ranije danas Piperović.

Sa Stanovićem je u automobilu kosovskih registarskih oznaka bio njegov otac Zoran.

Navodno, suspendovani šef ispostave Granične policije Aerodroma Tivat planirao je da omogući svom sinu bjekstvo iz Albanije. On, međutim, nije uhapšen.

"Očigledno nije uhapšen jer me on zvao prije dva sata. Rekao mi je da nije u policiji, da je negdje na ulici", rekao je ranije danas Piperović.

Stariji Stanović nije uhapšen jer po našem Zakoniku o Krivičnom postupku krvni srodnik, odnosno roditelj, u ovim situacijama, kada pokušava da pomogne djetetu nakon počinjenog krivičnog djela, nije krivično odgovoran.

"Osumnjičenog A.S. su službenici albanske policije lišili slobode rano jutros u Tirani, nakon što su službenici crnogorske policije kolegama iz Albanije dali operativne informacije o saznanjima vezanim za lokaciju na kojoj se A.S. skrivao u toj državi. A.S. je predat službenicima Uprave policije MUP-a Crne Gore. On će biti zadržantiv u policijskom prostorijama do privoda u zakonskom roku nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Stanović je osumnjičen za ubistvo Ukrajinke Anastazije Lašmanove (30).

Za bivšim vaterpolistom policija je tragala od 13.maja, kada je beživotno tijelo Lašmanove pronađeno u stanu u kotorskom naselju Dobrota.

Tada je policija došla do operativnih saznanja da je ubio svoju bivšu djevojku.

Lašmanova je bila izvršna direktorica milionski vrijednih kompanija.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (39 glasova)