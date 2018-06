Arsenije Stanović uhapšen u Albaniji, priveden u Više državno tužilaštvo

Kotoranin Arsenije Stanović (22) priveden je u Više državno tužilaštvo, nakon što je, kako je ranije rečeno "Vijestima" iz vrha Uprave policije, uhapšen tokom noći u Tirani.

Prema nezvaničnim saznanjima "Vijesti", Stanović je uhapšen na osnovu saznanja crnogorske policije koja ga je prije nekoliko dana locirala u glavnom gradu Albanije.

Sa Stanovićem je u automobilu kosovskih registarskih oznaka bio njegov otac Zoran.

Stanović Foto: Savo Prelević

Navodno, suspendovani šef ispostave Granične policije Aerodroma Tivat planirao je da omogući svom sinu bjekstvo iz Albanije. On, međutim, nije uhapšen.

"Osumnjičenog A.S. su službenici albanske policije lišili slobode rano jutros u Tirani, nakon što su službenici crnogorske policije kolegama iz Albanije dali operativne informacije o saznanjima vezanim za lokaciju na kojoj se A.S. skrivao u toj državi. A.S. je predat službenicima Uprave policije MUP-a Crne Gore. On će biti zadržantiv u policijskom prostorijama do privoda u zakonskom roku nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Stanović je osumnjičen za ubistvo Ukrajinke Anastazije Lašmanove (30).

Za bivšim vaterpolistom policija je tragala od 13.maja, kada je beživotno tijelo Lašmanove pronađeno u stanu u kotorskom naselju Dobrota.

Tada je policija došla do operativnih saznanja da je ubio svoju bivšu djevojku.

Lašmanova je bila izvršna direktorica milionski vrijednih kompanija.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (33 glasova)