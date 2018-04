Artiljerci će vježbati zimi i na snijegu?

Ukoliko Vojska Crne Gore (VCG), kao što je najavljeno iz Ministarstva odbrane, ne bude koristila planirani vojni poligon na Sinjajevini dok su mještani na katunima, crnogorski vojnici će bojevo gađanje vježbati pretežno po snijegu.

Država planira da na zaštićenom području Sinjajevine za potrebe VCG izgradi poligon za vježbe bojevog gađanja i uništavanje ubojnih sredstava, na mjestu Savina voda, zbog čega protestuju mještani Kolašina i Mojkovca koji tamo izdižu.

Iako je riječ o državnoj svojini, iz Ministarstva odbrane kojim rukovodi Predrag Bošković, “Vijestima” su odgovorili da će vojnici vježbati samo u periodu prije izdizanja mještana na sinjajevinske katune i nakon što siđu sa jedne od turistički najatraktivnijih planina.

Mještani sumnjaju da će taj resor ispoštovati riječ s obzirom na to da građani idu na katun u proljeće - nakon što se otopi snijeg i krene prva trava, a vraćaju se kućama prije prvih snjegova - kasna jesen.

To bi značilo da bi vojska vježbala i uništavala oružje pretežno po snijegu i velikom nevremenu. Na Sinjajevini se, tvrde mještani, snijeg još nije otopio, već ga ima do metar dubine.

Međutim, mještani imaju mnogo veći problem sa uništavanjem bojevog oružja i eksplozija, koji mogu da ugroze kvalitet brojnih vodoizvorišta na Savinim vodama.

Iz Ministarstva tvrde da vojska u aktivnostima i vježbama planira da koristi “male količine eksploziva koje ne mogu da ugroze vodoizvorišta”.

“Tako da nema smetnji da se na lokaciji ‘Savina voda’ na Sinjajevini formira predmetni poligon”, navodi se u odgovoru PR službe tog resora.

Mojkovačka opština je već dala saglasnost da se na Savinoj vodi izgradi poligon, ali pod uslovom da se aktivnosti ne izvode od 15. maja do 1. oktobra, kada su katuni naseljeni, dok Opština Kolašin čeka stav mještana povodom spornog poligona.

Iz razgovora koji su novinari “Vijesti” vodili sa Kolašincima, može se zaključiti da mještani ne gledaju nimalo blagonakolno na činjenicu da će se vježbati granatiranje i uništavati oružje pored brojnih vodoizvorišta i izvora rijeke Bistrice, a najavljuju i proteste.

Mještani kolašinskih sela koji izdižu na Sinjajevinu će, tvrde, ipak sačekati “riječ struke”, odnosno eksperata iz oblasti životne sredine, jer im navodno “nije velika utjeha” tvrdnja ministarstva da “male količine eksploziva ne mogu da ugroze vodoizvorišta”.

“Koliko smo obaviješteni, čak iako je riječ o malim količinama eksploziva, a ne vjerujemo da će tako biti, to može dovesti do trajne degradacije zemljišta i dospijevanja teških metala u podzemne vode. To nećemo dozvoliti. Zahvalni smo što je kolašinska lokalna uprava voljna da čuje naša mišljenja i što nije, poput mojkovačke, već dala traženu saglasnost Ministarstvu odbrane”, kazao je jedan od mještana.

Predsjednik Mjesne zajednice Lipovska Bistrica Petar Kekerpojasnio je da na dijelu Sinjajevine, gdje je planirana izgradnja poligona, mnogo izvora i da se sa tog područja vodom za piće snabdijevaju brojna domaćinstva.

„Savina voda je jedino izvorište pitke vode u tom dijelu planine sa kojeg se snabdijevaju oni koji izdižu na Katun Bojića i katunima Potrk i Ošljak. Jako smo zabrinuti i potrebni su nam precizni odgovori stručnjaka za životnu sredinu”, kazao je Keker. Tvrdi da je na tom dijelu i izvorište Ropušica, koje koristi fabrika „Aqua Monta“.

Mještani Lipova i Lipovske Bistrice tvde da je vijest o planovima za gradnju vojnog poligona izazvala uznemirenost i u mojkovačkom selu Štitarica, ali i kod dijela Bjelopoljaca, koji koriste katune na Sinjajevini.

Sinjajevina pripada listi EMERALD područja Crne Gore pod Bernskom konvencijom za očuvanje evropske divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa. Iz nevladine organizacije “Green Home” ranije su saopštili da to područje pripada i potencijalnim NATURA 2000 Staništima, gdje se kroz državni projekat za uspostavljanje ekološke mreže NATURA 2000 posljednje dvije godine rade biodiverzitetska istraživanja.

Direktorica te NVO Nataša Kovačević ranije je upozorila da bi uništavanje municije, mina i eksploziva u ekološki nedovoljno ispitanim uslovima moglo dovesti u visoki rizik opstanak tog kraja i lokalnih stanovnika, ali i do trajne degradacije zemljišta i infiltracija teških metala u podzemne vode.

Planovi kolašinske Turističe organizacije (TO), već nekoliko godina takođe uključuju valorizaciju te planine. Zbog toga, pored već tradicinalnog Sinjavinskog maratona, planiraju i druge manifestacije, koje će turistima približiti skrivene ljepote i potencijale kolašinske planine.

Kolašinci će pričati nakon sastanka sa Ministarstvom odbrane i VCG

Gradonačelnica Kolašina Željka Vuksanović tvrdi da će Ministarstvu odbrane odgovoriti tek nakon konsultacija sa mještanima.

Do sada je organzovan već jedan zbor mještana, a na drugom se očekuju i predstavnici Ministarstva odbrane (MO).

„Mještani su iskazali bojazan da će upotreba ovog prostora kao poligona za bojna gađanja i uništenje ubojnih sredstava njih znatno ograničiti u korišćenju istog za njihove potrebe. Zato je odlučeno da se, nakom pripreme odgovora na sva njihova pitanja, zakaže novi zbor na koji će biti pozvani predstavnici ministarstva i vojske radi što neposrednijeg uvida mještana u njihove zahtjeve“, kazala je Vuksanović “Vijestima”.

Na Savinoj vodi neće biti NATO baza

Ministarstvo odbrane demantovalo je ranije informacije, plasirane u medijima i na društvenim mrežama, da će se na Savinoj vodi graditi vojna baza NATO Alijanse.

Iz tog resora “Vijestima” je saopšteno da je nakon sprovedene analize svog zemljišta u državnom vlasništvu utvrđeno da jedino lokacija “Savina voda” po svojim dimenzijama i položaju zadovoljava potrebe planiranog poligona.

“Ministarstvo odbrane uključilo je prilikom odabira lokacije eksperte iz redova VCG koji se bave ovim poslom (artiljerce, balističare, inžinjerce...), ali i pribavilo mišljenja drugih državnih organa u čijoj su nadležnosti izjašnjenja u vezi s ovim pitanjem”, piše u odgovoru.

Tvrde da je njihov primarni cilj da se na toj planini formira poligon za bojeva gađanja artiljerijskim oruđima VCG, jer na teritoriji Crne Gore ne postoji lokacija koja se koristi u ove svrhe.

