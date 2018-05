Aručević: Integracija - da, asimilacija - ne

Kandidat za odbornika izborne liste “SDP Bar za promjene - Dr Draginja Vuksanović“ Ermin Aručević poručio je danas stanovnicima Krajine da će se u SO Bar, kao pripadnik građanske partije, a Albanac po nacionalnosti, zalagati za ostvarivanje svih prava koja su Ustavom, Zakonom i međunarodnim propisima zagarantovana, te da je njegov moto „Integracija DA, asimilacija NE“.

"Prihvatio sam da se kandidujem za odbornika ne zbog ličnih ili materijalnih interesa nego da , u okviru ovlašćenja odbornika, doprinesem razvoju Krajine i opštine Bar. Krajina po svom geografskom položaju i prirodnim ljepotama i resursima spada u područja koja bi trebalo da budu prosperitetna, ali, nažalost, sada to nije tako. Ostros, kao centar Krajine, nekada je u pravom smislu bio administrativni i ekonomski centar, danas nažalost nije tako, posebno u privredi. Za razvoj ovog područja neophodna je izgradnja puta obalom Skadarskog jezera, čime bi se stvorili uslovi za razvoj turizma i poljoprivrede", rekao je Aručević.

On je naveo da Skadarsko jezero kao prirodni resurs treba da bude strateška osnova za razvoj Krajine, te da izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture treba da budu na odgovarajućem nivou “da bi se stvorili uslovi za ekonomski razvoj”. U prioritete je uvrstio izgradnju seoske infrastrukture, posebno lokalnih puteva i javne rasvjete i njihovo održavanje, napominjući da će se na isti način zalagati za sva sela, “a ne samo po partijskoj podobnosti”.

"Putna infrastruktura je u veoma lošem stanju, posebno dionica regionalnog puta od sela Kravari do mjesta Stegvaši. Ako bi primjenjivali postojeće propise, ova dionica bi trebala da se zabrani za saobraćaj jer je opasnost za učesnike u saobraćaju. Zato ću se kao odbornik SO Bar zalagati za rekonstrukciju regionalnog puta Vladimir – Ostros - Virpazar, a ne kao što je bio slučaj do sada , krpljenje udarnih rupa od slučaja do slučaja", dodao je Aručević.

On je kazao i da je “veoma stara “ priča o izgradnji vododvoda za Krajinu, da se ponavlja od izbora do izbora, te da je “došlo vrijeme da se tu jednom stavi tačka”.

"Krajinjanima opštinska vlast mora reći da li ozbiljno želi da pristupi ovom pitanju, a ako neće - da znamo", zaključio je Aručević.

