ASK: Ćalović Marković prekršila zakon o sprečavanju korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK), postupajući po zahtjevu Vuka Maraša za pokretanje postupka kojim se traži da se utvrdi povreda odredbi Zakona o sprečavanju korupcije od strane članice Savjeta ASK Vanje Ćalović Marković, donijela je Odluku kojom se utvrđuje da je Ćalović Marković kao javni funkcioner prekršila član 7 stav 1 i 2, i član 8 Zakona o sprječavanju korupcije, saopšteno je iz ASK.

Kako se navodi u odluci Agencije, Ćalović Marković je kao izvršni direktor Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) sklopila ugovor prema kojem je MANS ostvario prihod od 149.000 eura.

"Za vrijeme obavljanja javne funkcije članice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, kao izvršni direktor NVO MANS zaključila dana 04.12.2015. godine Ugovor broj NEAR-TS 2015/370-248 pod nazivom "Fair elections free of corruption", po osnovu kog je NVO MANS ostvarila prihod u iznosu od 149.000,00 eura, sa ugovornom obavezom podnošenja prijava Agenciji za sprječavanje korupcije, dakle organu vlasti u kojem obavlja javnu funkciju, a povodom parlamentarnih izbora održanih oktobra 2016. godine i zbog čega je po prirodi stvari neposredno i lično bila zainteresovana za ishod podnešenih prijava Agenciji od strane NVO MANS, a čime je očigledno da kao javni funkcioner javni interes podredila svom privatnom interesu i time se našla u sukobu interesa, kao i da je nakon zaključenja ovog ugovora uslijedilo njeno višestruko uvećanje mjesečne zarade i to sukcesivno, sa bruto iznosa od 140,00 eura na neto iznos od 1.837,00 eura za period januar - decembar 2016. godine i bruto iznos od 2.741,3 eura u toku 2017. godine, istovremeno primajući naknadu člana Savjeta, kao jednom od organa koji upravlja Agencijom, u svakomjesečnom iznosu od 362,50 eura u 2016. godini i 509,63 eura u 2017. godini (član 7 stav 1 i 2 Zakona o sprječavanju korupcije)", navodi se u odluci ASK.

Kao član Savjeta Agencije na 29. i 30. sjednici Savjeta ASK, Ćalović Marković je, kako dodaju, aktivno učestvovala u radu i odlučivanju Savjeta Agencije po tačkama dnevnog reda koje su se, između ostalog, odnosile i na prijave NVO MANS podnijete Agenciji.

"Sa izrazirim krzičkim izjašnjavanjem na postupanje Agencije po podnešenim prijavama, a da nije prethodno, a što je bila dužna, dala izjavu o postojanju privatnog interesa u vezi realizacije ugovora "Fair elections free of corruption" po osnovu kog je NVO MANS ostvarila prihod u iznosu od 149.000,00 eura i nije obavijestila ostale učesnike u raspravi - članove Savjeta Agencije i nije zatražila mišljenje Agencije o postojanju sukoba interesa (član 8 Zakona o sprječavanju korupcije)", navodi se u odluci ASK.

