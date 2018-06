Bahatost vlasnika motela u Banjaluci: Zaključao vrata košarkašicama zbog dugova kluba

Mlade crnogorske košarkašice Ana Vuković i Tamara Raičević pamtiće ove godine Banjaluku po motelu “Moskva” iz kojeg su u četvrtak veče istjerane na ulicu bez novca i dokumenata, zbog čega tada nijesu mogle da se vrate kućama.

One su bile na probnim treninzima sa lokalnim košarkaškim klubom ŽKK “Mladi Krajišnik”, a u tom motelu bile su smještene sa još tri košarkašice.

Neprijatnost su, tvrde, doživjele zbog novca koji je ugostitelju dugovao pomenuti sportski klub.

Sedamnaestogodišnja košarkašica hercegnovskog kluba “Castel Nuovo” Ana Vuković kazala je da se sa saigračicama u četvrtak, nakon večere, vratila u motel gdje su našle zaključana vrata apartmana.

Vlasnici motela su odbili im daju ključ, uz obrazloženje da im klub “Mladi Krajišnik” nije izmirio dugovanje za smještaj u iznosu od 450 eura.

“Pozvala sam mamu i rekla joj šta se dešava, a ona je pričala sa gazdaricom motela, koja je odbila da da ključeve”, kazala je Vukovićeva “Vijestima”.

Njena majka, Tamara, kazala je da su košarkašice te večeri trebale da se vrate kućama i da je to pokušala da pojasni gazdarici motela, ali bez uspjeha.

“Bila sam jako uznemirena kada me kćerka nazvala iz Banjaluke i uplakana ispričala šta se dešava. Pričala sam sa gazdaricom motela i objasnila joj da Ana i njena koleginica Tamara iz nikšičkog ŽKK ‘Roling’ imaju karte za autobus koji za Herceg Novi kreće to veče u 23 časa i zamolila je da im dozvoli da iz apartmana uzmu svoje stvari i dokumenta. Ona je to odbila”, kazala je majka mlade košarkašice.

Gazda motela je, tvrde, te noći odbio da razgovara i sa menadžerom kluba, pa su djevojke nakon preživljenog stresa i maltretiranja, prespavale kod jedne od igračica.

Vukovićeva i Raičevićeva do dokumenata nijesu uspjele doći ni posredstvom banjalučke policije, jer je, tvrde, lokalni tužilac procijenio da u djelovanju vlasnika motela nema krivičnog djela.

“Ne dozvoliti maloljetnom stranom državljaninu da dođe do svojih dokumenata, a u tome ne vidjeti krivično djelo, za mene je neshvatljivo”, kazala je Tamara Vuković.

Djevojke su dokumenta i lične stvari uspjele da podignu tek oko 14 časova narednog dana, nakon što se, na poziv majke Vukovićeve, u slučaj uključila crnogorska ambasada u Sarajevu.

Iz ŽKK “Mladi Krajišnik” potvrdili su priču Vukovićeve i kazali da im je žao što se sve odigralo na taj način i što su crnogorske košarkašice doživjele neprijatnost.

Vukovićeva je istakla da je kćerku “sa punim povjerenjem” poslala u Banjaluku, jer su prije dvije godine iz “Mladog Krajišnika” Ani nudili ugovor, koji je ona odbila zbog sportskih obaveza prema matičnom klubu.

Ona se zahvalila crnogorskoj ambasadi na brzoj reakciji, a tvrdi da ih menadžer kluba još nije zvao i izvinio se zbog ovakvog događaja.

“Zbog 450 eura obrukali klub i Banjaluku”

Iz ŽKK “Mladi Krajišnik” tvrde da su vlasnici motela “Moskva” zbog 450 eura nanijeli veliku bruku njihovom klubu i Banjaluki.

Oni su pojasnili da su u okviru tog motela imali zakupljene tri apartman-sobe za stanovanje šest igračica, ali da su vlasnici zbog 22 dana kašnjenja sa plaćanjem zakupnine za jedan mjesec (450 eura) bez najave i dok su igračice bile na večernjem treningu promijenili bravu na ulaznim vratima.

“Pored naše tri igračice sobe su tad koristile dvije mlade crnogorske košarkašice, koje su bile četiri dana na probnim treninzima kod nas”, odgovorili su “Vijestima” iz tog kluba.

Potvrdili su da je zbog tog slučaja reagovala ambasada Crne Gore u Sarajevu, a na njihov poziv je Centar javne bezbjednosti Banjaluke i direktor policije u Republici Srpskoj naložio vlasnicima otvaranje objekta da bi djevojke mogle iznijeti svoje stvari i dokumenta.

