Bajramska poruka Fejzića: Ljudski život je svet kao Božiji dar, ne može biti žrtvovan ni za kakve vrijednosti i ciljeve

Dani Kurban-bajrama prisjećaju nas na snažnu vjeru praoca monoteizma, Ibrahima, a.s., njegovu spremnost na najveću žrtvu i Božiju milost prema njemu, naveo je u Bajramskij poruci reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić.

"Smisao kurbana jeste da je ljudski život svet, kao Božiji dar, te da ne može biti žrtvovan ni za kakve vrijednosti i ciljeve. To je poruka koju je Milostivi poslao Ibrahimu, a.s., i svim njegovim sljedbenicima do Sudnjega dana. Bila je to prekretnica, ne samo u vjerskom, već i u civilizacijskom smislu, koja je značila delegitimizaciju varvarstva i uspostavljanje poretka na zemlji. Božiji poslanik Ibrahim, a.s., postavio je temelje Kabi – hramu jednakosti, koji hodočaste milioni hadžija iz cijeloga svijeta. Svi oni svjedoče vjeru u jednoga Boga i manifestuju jednakost pred Njime. Nigdje kao tu i sada ne odjekuju riječi poslanika Muhameda, a.s., izgovorene prije 14 vjekova na oprosnom hadžu, da „nema prednosti Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti bijelac nad crncem, niti crnac nad bijelcem, osim po predanosti Bogu“. Dragi vjernici, Ove poruke kurbana i hadža da je ljudski život svet, da su svi ljudi jednaki i da je pravda oličenje mira i slobode u današnjem svijetu su daleki ideali. Stanje u njemu više podsjeća na predibrahimsko doba nego na kontinuitet njegove misije i poslanika Musa, a.s., Isa, a.s., i Muhammeda, a.s.", istakao je Fejzić.

U Bajramskoj poruci Fejzića se dodaje da trend dehumanizacije i deregulacije svjetskog poretka unosi novu neizvjesnost.

"Strahopoštovanje kao osnov partnerstva nije i ne može biti dio našeg svjetonazora. Bajram je praznik koji štiti čovjeka dajući mu dostojanstvo i smisao. On je prilika za snaženje porodičnih, prijateljskih i komšijskih veza. Podijelimo blagdansku radost i nadu sa svim ljudima. Neka naše molitve u Bajramu budu primljene i neka nas Allah, dž.š., pomogne da se mijenjamo na bolje. Moleći Uzvišenog Gospodara za mir, slobodu i pravdu u svijetu, svim muslimankama i muslimanima u zemlji i dijaspori čestitam Bajram! Bajram šerif mubarek olsun! Gezuar kurban Bajramin!", zaključio je Fejzić.

