Bakoviću krivi svi osim njega

Na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost bilo je burno. Bilo je svađe, prigovaranja, prenošenja odgovornosti sa jednih na druge i oštrih riječi.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, šef kriminalistike Enis Baković iznio je niz prigovara glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću na rad Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), žaleći se da ga iz tog tima ni o čemu ne obavještavaju i da on ne zna šta oni rade.

Katnić mu je objasnio da prema zakonu taj tim nema obavezu da ga obavještava jer prima naloge od njega, a ne od Bakovića. Katnić ga je, između ostalog pitao, šta je on dao SPO-u, da li je dao ijednu informaciju ili formirani predmet, navodeći, kazali su izvori “Vijesti”, niz situacija u kojima je Baković zakazao.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica zamjerila je tužilaštvu što sa kriminalcima pravi sporazume o priznanju krivice i pristaju na male zatvorske kazne.

Foto: Vlada Crne Gore

Na kraju su se dogovorili da rade zajedno, da formiraju nove timove i počnu iz početka.

Iako su u aktivnostima Operativnog štaba „Boka“, od 17. septembra 2017. godine do 20. marta 2018. godine, izvršeni pretresi na 152 lokacije koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa, bezbjednosno interesantna lica i sa njima povezana lica, policija do danas nije uhapsila nijednog kriminalca koji slovi za visokorangiranog u hijerarhiji neke od kriminalnih grupa.

Šef kriminalističke policije Enis Baković, juče nije “Vijestima” odgovorio zašto je to tako. Njemu je data prilika da navede ime jednog takvog kriminalca, ali i da da podatke koliko je podnijeto krivičnih prijava, za koja krivična djela i ko je zadržan u pritvoru od onih koje su pretresali. Nejasno je da li se “Boka” sprovodi preventivno ili represivno i koji su rezultati te prevencije ili represije.

Da Operativni štab nije ispunio očekivanja, govore posljednja ubistva u Podgorici, ali i činjenica da je preksinoć Vijeće za nacionalnu bezbjednost zaključilo da je bezbjednosna situacija narušena, upravo usljed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa, zbog kojih je taj štab i formiran.

Foto: Vlada Crne Gore

Vijeće je zatražilo, saopštili su nakon sjednice, a rukovodioci nadležnih državnih organa prihvatili da se formiraju zajednički specijalizovani timovi, sačinjeni od predstavnika tužilaštva, policije i drugih organa, “sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala”.

“U jeku rata klanova, Vijeće za nacionalnu bezbjednost ima “originalan” predlog da se formiraju novi specijalni timovi, iako ih je bilo i do sada. Pri tome se u saopštenju ne navodi ni jedna jedina riječ o tome u čemu je problem sa postojećim specijalnim timom, ni kako funkcionišu postojeći ad hok mješoviti timovi za istrage, budući da je zakonodavstvo dozvolilo tu mogućnost i do sada i bez inicijative Vijeća. Zbog toga mi ovaj predlog izgleda kao zamajavanje javnosti u izbornoj kampanji i novu iluziju da se nešto preduzima”, kazala je juče “Vijestima istraživačica javnih politika u Institutu alternativa Dina Bajramspahić.

Na Vijeću su dogovorene stalne i koordinirane aktivnosti koje će obezbijediti “snažan i sveobuhvatan odgovor države organizovanom kriminalu”. Zadužen je Biro za operativnu koordinaciju i usklađivanje aktivnosti obavještajno-bezbjednosnog sektora da obezbijedi i prati realizaciju aktivnosti koje su dogovorene i utvrđenih prioriteta “na dnevnom nivou”.

Nezvanični sagovornici “Vijesti” u policiji smatraju da se stanje u tom sektoru bezbjednosti, u dijelu koji se odnosi na suzbijanje kriminaliteta, neće i ne može uskoro popraviti nikakvim štabovima i specijalnim timovima jer je sektor kriminaliteta “u rasulu”.

Foto: Vlada Crne Gore

Mjesecima iz te državne institucije govore da Baković, koji je na tu funkciju iz Osnovnog tužilaštva u Podgorici došao prije godinu i tri mjeseca, nije održao ni jedan kolegijum sa šefovima kriminalistike iz centara i odjeljenja bezbjednost. Izvori “Vijesti” tvrde da on čak ne održava ni kolegijume sa šefovima Odsjeka u Sektoru kriminalistike i da sa svima komunicira SMS porukama.

“Vijesti” su ga juče pitale da li je to istina i, ako nije, da navede koliko je zapisnika o održanim kolegijumima predočio prekjuče Vijeću za nacionalnu bezbjednost kako bi bolje sagledali stanje kriminaliteta u državi i rezultate rada njega i njegovih službenika.

On nije odgovorio ni da li će podnijeti ostavku zbog narušene bezbjednosne situacije u državi i da li je to od njega, nakon posljednjih ubistava, neko tražio.

Šef kriminalistike nije odgovorio ni da li se i u kojoj mjeri osjeća odgovornim za stanje bezbjednosti u državi i, ako ne, ko je prema njegovom mišljenju odgovorniji od njega.

Direktor Slavko Stojanović i šef podogoričke policije Jovica Rečević podnijeli su ostavke.

Juče je nezvanično saopšteno da će Stojanovića, u statusu vršioca dužnosti, zamijeniti Vesko Damjanović.

Vesko Damjanović Foto: Savo Prelević

Bajramspahićeva kaže da kadrovsku politiku MUP-a vidi kao vid loše strategije da se kupi vrijeme.

“Čestim smjenama i neprestanim rotiranjem istih kadrova u krug, a bez ozbiljne analize o tome u čemu su bili problemi. Nadam se da će nove starješine biti postavljene uz detaljno obrazloženje i na osnovu zasluga koje će biti javno saopštene”, kazala je Bajramspahićeva.

Ona je rekla da je Crna Gora već pet godina u pregovorima sa EU, tokom kojih se svakog dana ponavlja da moraju pokazati rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala.

“A Vijeće na to odgovara sa kratkoročnim rješenjima koja neće imati nikakve efekte jer nisu zasnovana na temeljnoj analiza problema sa kojima se državni organi suočavaju u otkrivanju i procesuiranju organizovanog kriminala.

Drugim riječima, ovim se samo kupuje vrijeme i problem odlaže za budućnost.

Ostaje da se vidi da li će se sa novim timovima, kako je dogovoreno na sjednici Vijeća, “obezbijediti snažan i sveobuhvatan odgovor države organizovanom kriminalu”.

"Rat u podzemlju se neće sam od sebe završiti"

“Stanje bezbjednosti je više nego zabrinjavajuće. Posebno je važno naglasiti da su ubistva koja se dešavaju samo vidljivi dio “komešanja” koje se dešava u podzemlju i koje je samo najočiglednija i najteža posljedica brojnih drugih nezakonitih radnji koje se odvijaju u pozadini”, kazala je Bajramspahićeva.

Iako je Institut alternativa, kazala je, saopštio više puta da je dobro što policija djeluje aktivnije i vrši pritisak na kriminalne grupe češćim pretresima, oduzimanjem oružja i narkotika, ključno je pokretati finansijske istrage.

Foto: Savo Prelević

“Prekinuti tokove novca kojima se finansiraju nezakonite aktivnosti, uključujući novac kojim se plaćaju naručena ubistva. Dok god ne bude pomaka na tom planu, kriminalne grupe će se konsolidovati i novcem privlačiti nove članove, pa ne treba biti naivan i nadati se da će rat u podezemlju sam po sebi da se okonča”, zaključila je ona.

Ona je podsjetila da je ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić posljednjih dana više puta ponovio da je “potrebno još jače i još snažnije djelovanje tužilaštva i sudstva.”

“Time je nastavljena višegodišnja praksa prebacivanja odgovornosti sa jednih na druge. Međutim, nijedan od ovih organa nije zainteresovan da se nešto konkretno preduzme na rješavanju ovog problema, već se problem gura pod tepih i potencira samo kada su zbog pritska javnosti funkcioneri primorani da ukažu makar na neki razlog za ovako loše stanje u borbi protiv organizovanog kriminala”, kazala je Bajramspahićeva.

Danilović: Šta će Medenica tamo, sud sudi, ne koordinira

“Šta će na sjednici VIjeća za nacionalnu bezbjednost predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica”, pitao je juče predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović.

“Koliko god bila ozbiljna bezbjednosna situacija tu nema mjesta i potrebe za ovakvim potezima. Trenutnoj situaciji neće pomoći, a potpuno ruši institucionalnu nezavisnost suda. Ni u jednoj zemlji ozbiljne demokratije predsjednik Vrhovnog suda ne bi pristao na ovu vrstu manipulacije”, kazao je on pitajući šta predstavnici Vlade, njen premijer koji je i šef Vijeća, predstavnici tužilaštva i ANB-a imaju da se dogovaraju sa Vrhovnim sudom.

“Još se kaže u zvaničnom saopštenju da će učesnici “skupa” imati dnevnu komunikaciju i koordinaciju. Koja je to koordinacija između predsjednika Vlade i predsjednika Vrhovnog suda? To može samo kod nas i u predizborne svrhe. To je srozavanje države i poništavanje nezavisnih i samostalnih grana vlasti. Sud je tu da sudi i presuđuje na osnovu dokaza, a ne da se sa njim koordinira”, kazao je Danilović.

