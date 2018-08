Bakoviću plata veća za oko 300 eura

Pred godišnje odmore najveću platu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) primio je njegov starješina Mevludin Nuhodžić, ali se, za razliku od većine njegovih saradnika, ona nije promijenila od početka godine.

MUP je jedan od rijetkih državnih organa koji proaktivno objavljuje zarade funkcionera, od mandata Raška Konjevića (SDP). Prema informaciji o primanjima za jul, ministar je zaradio 1.732 eura, državni sekretar Dragan Pejanović 1.504 eura, šef direktorata za vanredne istucaije Mersad Mulić 1.134 eura, šefica direktorata za isprave Milanka Baković 1.235 eura.

Pejanoviću je od januara plata veća za 10-ak eura, sekretarki MUP-a Vesni Brajović za sedam i iznosi 1.030 eura...

Za razliku od tih simboličnih uvećanja, šefu kriminalistike i pomoćniku direktora Uprave policije Enesu Bakoviću zarada je od januara do jula uvećana sa 921 euro na 1.126, odnosno za oko 300 eura. I pomoćniku direktora UP Nikoli Janjuševiću plata je neznato uvećana, za sedam eura - iznosi 1.079 eura

Prema podacima sa sajta MUP-a, najgore je prošao njeihov kolega, pomoćnik direktora UP Dragan Blagojević kome je zarada smanjena za 176 eura i u julu je primio 1.305 eura.

Kada su u pitanju bivši direktori UP, vršilac dužnosti Vesko Damjanović je posljednju funkcionersku platu primio u iznosu od 1.127 eura. Njegov prethodnik Slavko Stojanović je u januaru ove godine imao 1.425 eura.

Policijske zarade i dalje kaskaju za tužilačkim, pa recimo VDT Ivica Stanković ima posljednju prijavljenu zaradu od 2.600 eura (bez naknade za Tužilački savjet), a viša tužiteljka u Podgorici Vesna Jovićević 1.600 eura.

Šef specijalnog tima policije Dragan Radonjić, koji radi za SDT, ima 1200 eura, dok glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić prima oko 1000 eura više, odnosno 2.200 eura, podaci su ASK-a. M. R.



* 1.400 eura je bila posljednja plata koju je Veselin Veljović prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije. On je krajem jula izabran za direktora Uprave policije, ali na sajtu ASK još nema njegovog imovinskog kartona na novoj dužnosti. Prema Zakonu, on je dužan da nakon stupanja na funkciju prijavi imovinu u roku od mjesec

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)