Bakoviću se žale da ih maltretira njegova savjetnica: Čišćenje plakara intelektualni rad?

Zdenku Perović, zamjenicu zaštitnika ljudskih prava i sloboda, jedna od službenica te institucije Jelena Nedović optužila je da je konstantno vrijeđa i psihički maltretira.



Informaciju o zlostavljanju koje navodno trpe ona, ali i njene kolege, a u koju su “Vijesti” imale uvid, Nedović je krajem 2016. godine pisano dostavila ombudsmanu Šućku Bakoviću.



Baković juče, iz opravdanih, privatnih razloga, nije mogao da komentariše taj slučaj.



Perović je sinoć to negirala, ističući da joj nije poznato da je u arhivi Kancelarije zaštitnika zaveden takav dokument.



Nedovićeva je Bakoviću napisala da ga je i ranije, usmeno upoznala sa problemima koje ima u radu i komunikaciji sa Perović.

Pismo Bakoviću nvodno zavedeno u decembru 2016. godine Foto: Vijesti

U tom dokumentu piše da je psihičko maltretiranje koje trpi u posljednje vrijeme postalo nesnosno i teško, toliko da narušava njeno zdravlje.



“Imala je za mene i koleginicu Nikolinu Bečanović, kako ih ona naziva 'visokointelektualni' zadatak - da presložimo i čistimo njen lični plakar, koji je bio pun njene literature. Preslaganje je trajalo dva dana, pri tom smo morali napraviti tabelu u exelu, kako bi svaku knjigu unijele i polja obojile raznim bojama”, piše u informaciji dostavljenoj Bakoviću.



Ona je istakla i da su je kolege upozoravale da ne ulazi u kancelariju Marijane Sinđić, jer će pasti u nemilost savjetnice Perović zbog njihovih nesuglasica.



Zaposleni u toj instituciji, koji su “Vijestima” dostavili dokument, tvrde da se Perović sa onima koji se žale na nju obračunava zloupotrebljavajući arhivu:



“Uvijek mora postojati prazno mjesto, kako bi savjetnica Perović retroaktivno zavela pritužbu na nekog ko se usudi da digne glas protiv nje”.



Perović je i to negirala, tvrdeći da u arhivi rade samo dvije osobe i da to niko nije mogao izjaviti.



“To su sve spletke Dragana Radovića protiv kog je pokrenuta krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja, radi pomaganja učiniocu krivičnog djela i on pokušava na sve moguće načine da se opere”, kazala je Perović. Poručila je novinaru da kontaktira Jelenu Nedović, kako bi provjerili šta će ona reći.



“Da saznate iz prve ruke je li to tačno. Je li zlostavljana od moje strane ili bilo koga drugoga. Nadležni organ treba da utvrdi je li bilo zlostavljanja... U svakoj ustanovi postoje neki problemi, ali o zlostavljanju i maltretiranju nema riječi. O neradu Dragana Radovića ima riječi”, kazala je ona.



Na pitanje da li to znači da je neko falsifikovao prijavu i potpisao Jelenu Nedović, kazala je da papir trpi svašta.



“Mogu to ja da napišem, možete vi. Svako može da napiše svačije ime. Da ja znam, prošli put sam iskontrolisala arhivu, takvo nešto nije zavedeno”.



Radović, koji je sredinom prošle godine optužio Perovićevu za mobing, sinoć nije htio da komentariše njenu izjavu, dodajući da protiv nje vodi sudski postupak.



Nedović sinoć nije odgovarala na pozive “Vijesti”.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (8 glasova)