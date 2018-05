Bar: DPS-u 15 mandata, SD-u sedam...

Rezultati CEMI na osnovu uzorka poslije 100% obrađenih biračkih mjesta u Baru pokazuju da je najviše glasova osvojila Demokratska partija socijalista - 34,5% (15 mandata).

Slijede Socijaldemokrate (SD) sa 18.3% (sedam mandata), Biram Bar 12,3% (pet mandata), Demokrate i URA 11,5% (četiri mandata), Socijaldemokratska partija 6,9% (dva mandata), Demokratski front i SNP 6,4% (dva mandata), Bošnjačka stranka 3,9% (jedan mandat), a Prava Crna Gora 3,1% (jedan mandat).

Demos je osvojio 1,2% (bez mandata), Albanci za Bar 0,8% (bez mandata), a Reforma za Bar takođe 0,8% (bez mandata).

"Dostojanstveno i gospodstveno"

Predsjednica barskog DPS Branka Nikezić ocijenila je za „Vijesti“ da je izborni dan prošao „u redu, bez obzira na pokušaje destabilizacije koje smo prevazišli“.

"Uradili smo to našim građanskim ponašanjem i izbjegli bilo kakve ekscese, dostojanstveno i gospodstveno. Procjena je da je izašlo preko 50 posto glasača i to nam odgovara, a ekskluzivitet je da smo u Šestanima u Gornjim Murićima osvojili 90 posto glasova izašlih birača. Kad pobijedi DPS –nema poraženih, i tako ćemo se i dalje ponašati. Hvala svim našim aktivistima koji su istrajno i vrijednoi radili da bi naša pobjeda bila što uvjerljivija", rekla je Nikezić.

"Nije bilo problema koji bi uticali na rezultat"

Nosilac liste barskog SDP Dragan Vojvodić rekao je da prema njihovim informacijama sa terena „nije bilo nekih problema na biračkim mjestima koji bi u bitnom uticali na rezultat izbora“.

"Naravno, to ćemo tek znati kada se preda birački materijal i kad vidimo prigovore ii primjedbe sa terena. Mi smo u kampanji promovisli da će svi slobodni, nepotkupljivi građani dati glas za SDP Bara, a bili smo svjedoci neviđene hajke u kampanji protiv našeg članstva i naših birača i simpatizera. To je zastiđe za slobodni Bar i za slobodne građane Bara", rekao je Vojvodić nakon zatvaranjabiračkih mjesta.

"Izbori daleko od regularnosti"

Nosilac liste „Bar za 21. vijek „ Dragan Tufegdžić rekao je “Vijestima“ da su današnje izbore u Baru obilježili odsustvo reakcije državnih organa na prijave drastičnog kršenja izbornog procesa, te mala izlaznost Barana.

"Izbore u Baru su obilježile brojne nepravilnosti. Najviše nas je razočaralo što je Osnovno državno tužilaštvo Bar reagovalo tek nakon našeg dolaska da ih opomenemo, u 17 sati, a mi smokrivičnu prijavu policiji podnijeli još u 10.40. Riječ je o izbornom štabu mjesnog odbora DPS broj 4, koji s e zatvorio u prodavnicu zdrave hrane, a što smo odmah otkrili i prijavili. U svakom slučaju, nije bilo demokratski. Druiga stvar je mala izlaznost, što ne možemo objasniti, jer hrađan ekao da ne zanima budućnost, a oni sui ti koji svojim glasovima odlučuju o svojoj budućnosti", rekao je Tufegdžić „Vijestima“.

Nosilac liste Koalicije DF-SNP mr Dejan Đurović nakon zatvaranja biračkih mjesta ocijenio je za “Vijesti” da se “nakon svega što se izdešavalo tokom izbornog dana” iz ugla ove koalicije ne može pričati o regularnosti izbora u Baru.

"Vlast je i ovog puta posegla za pritiscima i potkupljivanju glasova, otkriven jeiyborniptab DPS koji j eu prodavnci zdrave hrane otkupljivao glasove i u takvoj atmosferi nema ni pomisli na korektnost izbornog procesa", kazao je Đurović.

Ličina zadovoljan

Nosilac liste Bošnjačke stranke Munib Ličina ocijenio je za „Vijesti“ da je zadovoljan postignutim rezultatom, te da bi BS u Baru mogla dobiti i mandat više u odnosu na prethodne lokalne izbore.

"Nemamo prijava nekih nepravilnosti, nismo bili u prilici da vidimo nepravilnosti koje bi bitno uticale na izborni rezultat. Malo smo jači nego na posljednjim izborima, jedan mandat je nesporan, očekujemo i drugi", dodao je Ličina.

"Utakmica prošla kako treba"

Nosilac liste barskog SD Mićo Orlandić ocijenio je da je izborna utakmica „prošla kako treba“, te da je SD napravila sjajan rezultat.

"Na prebrojanih 90 posto glasova imamo osam mandata i zaista možemo slobodno da kažemo da smo učvrstili ideju socijaldemokratije i u našem gradu i u Crnoj Gori", kazao je Orlandić.

"Prljava kampanja"

Božidar Čarmak, nosilac liste Prave Crne Gore u Baru, kazao je da je izborni dan protekao “u vrlo prljavoj kampanji protiv koje se nije moglo ići klasičnim sredstvima”.

"Mi smo pokušali zajedno sa svim opozicionim strankama da spriječimo određene zloupotrebe, međutim tu smo naišli na prepreke, pogotovo kod Tužilaštva. Zadovoljan sam time što smo obećali nova lica u lokalnim institucijama u Baru, eto imaćemo ih makar u SO, Prava Crna Gora će najvjerovatnije preći izborni prag i ući u novi sastav SO Bar, što će nam to dati snage da se bolje borimo i pravimo novu, svježiju i bolju opozicionu priču", rekao je Ćarmak.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (9 glasova)