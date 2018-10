Bar: Obilježen međunarodni Dan starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba danas je u Baru obilježen okruglim stolom i humanitarnom akcijom na gradskom trgu. Caritas Barske nadbiskupije je u okviru projekta "We care - Ageing with dignity and respect" u svom centru na Biskupadi održao okrugli sto "Uloga i mjesto starijih osoba iz prizme vjere" na kojem su govorili predstavnici sve tri konfesije iz Bara - protojerej Branko Vujačić, paroh podgorički i predsjednik dobrotvornog fonda "Čovjekoljuvlje" Mitropolije crnogorsko primorske, glavni imam barski mr Mujdin ef.Milaimi i župnik Kelmend Spaći.

Nakon okruglog stola, na temu "Stariji - teret ili potencijal" govorili su korisnik Caritasovih usluga Pero Radović i socijalna radnica Valerija Ivančević, predstavnica Centra za socijalni rad Bar, a korisnica ovih usluga Vera Jovanović kazivala je svoje stihove posvećene Caritasu.

Marko Đelović, koordinator "We care - Ageing with Dignity and Respect" predstavio je pkanirane aktivnosti za naredni period u sklopu ovog projekta koji je finansiran iz trilateralnog programa INTERREG IPA prekogranične saradnje Hrvatska – BiH - Crna gora 2014 - 2020.

Foto: CARITAS

"Glavni cilj je unaprjeđenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenih usluga socijalne njege za starije osobe u prekograničnom području Hrvatske, BiH i Crne Gore, a projekat realizuju Caritas biskupije Banja Luka kao vodeći partner, opštine Lipik i Garešnica, te Caritas Barske nadbiskupije", rekao je Đelović.

Poslije projektne prezentacije,priređeno je druženje za starije osobe korisnike Caritasovog Dnevnog boravka za stara lica.

Foto: Radomir Petrić

"Caritas u Crnoj Gori godinama realizuje aktivnosti i projekte unaprjeđenja kvaliteta života starijih osoba. Trenutno kroz različite servise-kućnu njegu, dnevni boravak, vešeraj i tople obroke-u nekoliko opština pomoć prima oko 800 korisnika. Svjesni činjenice da je našim najstarijim članovima društva potrebna podrška na različitim nivoima i da, kako se vrijeme i društveni trendovi mjenjaju i potrebe starih se mjenjaju, Caritas nastoji i nastojaće da unaprjeđuje i razvija ove servise podrške i usluge u zajednici", kazala je “Vijestima” Sanja Rakić, PR menadžer.

U sklopu višesatnog programa u Caritasu, na flauti i gitari nastupili su Milica i Petar Kenjić, đaci barske Muzičke škole.

Međunarodni dan starijih osoba obilježio je i barski Crveni krst. Na Trgu Vladimira i Kosare, aktivisti Crvenog krsta i Kluba za starije osobe pri Crvenom krstu, danas su građanima mjerili pritisak i šećer.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)