Bar: Ukrali iPhone 8 od državljanina Rusije, pa tražili 300 eura da ga vrate

Policija je lišili slobode I.Ž. (19), iz Bara i B.E. (18) iz Moskve, rusku državljanku sa boravkom u Baru, zbog sumnje da su sinoć kasno, na štetu ruskog državljanina M.E. (18), počinili krivično djelo iznuda.

"M.E. je kasno sinoć, poslije ponoći, prijavio CB Bar da mu je te večeri, dok se nalazio u ugostiteljskom objektu u Baru, od strane nepoznatog lica otuđen mobilni telefon marke iPhone 8, te da nepoznata lica pokušavaju da od njega iznuda 300 eura kako bi mu vratila telefon. Ta lica su oštećenog M.E. kontaktirala preko društvene mreže tražeći mu navedeni novac i ugovarajući vrijeme i mjesto predaje novca, na što je M.E. pristao i ovim licima predao novac u iznosu od 200 eura nakon čega su I.Ž. i B.E. lišeni slobode zbog sumnje da su počinili ovo krivično djelo", saopšteno je iz Uprave policije.

Osumnjičeni I.Ž. i B.E. će, uz posebni izvještaj, kao dopunu krivične prijave prethodno podnijete protiv nepoznatog počinioca, biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, zbog osnovane sumnje da su počinili navedeno krivično djelo.

Kako je saopšteno iz policije, otuđeni telefon iPhone 8 i iznuđeni novac u iznosu od 200 eura su vraćeni oštećenom M.E.

