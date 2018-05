Bar za 21. vijek DPS-u Bar: Neće vam poći za rukom da relativizujete krv naše mladosti

Najoštrije osuđujemo pokušaj da se besmislenim optužbama nalik onim koje potpisuje OO DPS Bar relativizuje nanošenje teških tjelesnih povreda mladom Lazaru Preleviću od strane kriminalaca koji su, ujedno, i aktivisti DPS-a, saopšteno je danas iz Koalicije "Bar za 21. vijek" koju čine Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA.

Oni su reagovali na saopštenje opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) Bar u kome se navodi da su aktivisti koalicije "Bar za 21. vijek"zaključali članove Mjesnog odbora Topolica 4 "nakon što su bezuspješno pokušali da nasilno provale u prostorije ovog mjesnog odbora DPS-a."

"Ima li šta besmislenije nego što nam optužbe za nasilje stižu od zaštitnika pojava kao što je Ero Škrijelj koji DPS-u služe za zastrašivanje birača i za vršenje pritiska na građane da glasaju za partiju-zaštitnicu opskurnih likova i polusvijeta iz kriminalnih miljea, čiji smo primjer danas vidjeli u liku Škrijelja. Kako vas nije sramota da se glasnete nakon što smo na vašu demokratiju vidjeli na djelu? Odakle vam pravo da se javite iz svojih kriminalnih jazbina ako ste vidjeli raskrvavljenu glavu našeg Lazara? Gdje vam je makar zrno ljudskog i moralnog sadržaja da vam ne dozvoli da trućate o navodnim provokacijama i maltretiranju s naše strane? Budite sigurni da vam neće poći za rukom da relativizujete krv naše mladosti, mada jasno uviđamo da je to jedina namjera krivične prijave koje najavljujete", navodi se u saopštenju Koalicije "Bar za 21. vijek".

Iz koalicije "Podgorica za 21. vijek" ranije su saopštili da su ih na Koniku fizički napali aktivisti DPS i jednom od aktivista oteli telefon, dok su jednom kandidatu za odbornike Lazaru Preleviću nanijeli teške tjelesne povrede. Kazali su i da je napadače predvodio aktivista DPS-a sa Konika, Ero Škrijelj.

"Da u optužbama da vas je neko zaključavao iznosite neistine, već je potvrdila policija koja je došla do jazbine koju zovete štabom i zaključila da tu nema katanca sa spoljne strane. Spolja vas, dakle, niko nije zaključavao, mada nije da nema razloga za to, što izgleda da ste i sami uvidjeli pošto ste sami i počeli da se zaključavate u kojem činu imate našu bezgraničnu podršku i izražavamo nadu da se na tome neće stati i da vam zaključavanja tek slijede. Do tada, skrivajte se u svojim jazbinama, u kojima ste viđeni i fotografisani da vodite paralelne spiskove i da ste kao zvjeri uplašeni da se ne razotkriju vaše radnje. Umjesto što protiv nas podnosite krivične prijave, savjetujemo vam da se pokrijete po glavi, jer smo vaše, nažalost, nakazno lice danas, kao i mnogo puta prije, već imali prilike da vidimo", zaključuje se u saopštenju Koalicije "Bar za 21. vijek".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)