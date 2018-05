Baranin letio 300 na sat u njemačkom vozu

Baranin Zoran Bošković (56) prošlog petka je samo na prvi pogled bio na standardnom radnom mjestu - u komandnoj kabini putničkog voza, u uniformi Željezničkog prevoza.

Poznati barski mašinovođa, međutim, tog dana je živio svoj san i kao specijalni gost Dojče Bana - Njemačke državne željeznice, i u kokpitu najbržeg putničkog voza Evrope ICE 3 “letio” je na šinama od Minhena do Berlina prosječnom brzinom od 300 kilometara na sat.

Nije poznato da je do sada to pošlo za rukom nijednom crnogorskom mašinovođi.

Nakon 48 godina radnog staža, računajući beneficije, to iskustvo kaže da je doživio kao svojevrsnu nagradu za životno djelo.

“Tih 700 kilometara smo prešli za tačno tri sata i 50 minuta, stajali smo samo u Nirnbergu, Haleu i Lajpcigu. Doživljaj, posebno sa tog mjesta, ne može se opisati, a da se ne uključe emocije. Doživio sam to kao da sam vidio Boga uživo, ne znam da li će mi se tako nešto ikada više dogoditi u životu”, opisuje impresije Bošković za “Vijesti”.

Nesvakidašnju čast zaslužio jer iskrenošću pred kamerama njemačke TV stanice SAT, čiju je ekipu novembra 2016. provozao od Bara do Kolašina u kabini lokomotive Željezničkog prevoza, nakon čega je na scenu stupio “barski Njemac” Mišael Bader.

Njemci su snimali putopisni serijal “Bez granica: otkrijmo svijet“, a epizodu iz Crne Gore kasnije je pogledalo više od dva miliona gledalaca.

Na pitanje novinara šta mu je najveća želja u životu, Bošković je odgovorio da sanja o tome da upravlja njemačkim ICE 3 vozovima.

Odgovor je dobro zapamtio Bader, koji je bio vodič televizijske ekipe i riješio je da Boškoviću ispuni želju.

Punih godinu i po, uz poslovičnu njemačku pedanteriju, Bader je pripremao svaki korak “nemoguće misije” o kojoj Zoranu nije rekao ni riječ, dok sve nije bilo završeno.

Iznenađenje Boškovića ne treba posebno opisivati, dovoljno je reći da mu je prvi problem bio kako da na vrijeme obezbijedi pasoš.

“Ovo mi je bilo nezamislivo u svakom pogledu. Posjedujem licencu mašinovođe koja važi za Francusku i Belgiju, ali, u Njemačkoj ne bih nikako imao pristup kokpitu ICE 3. Znao sam da su Njemci precizan i tačan narod, ali ni slutio nisam da će se o običnom Crnogorcu četiri dana brinuti tim od 20 ljudi iz Dojče Bana. Uz pomoć njemačke Ambasade u Podgorici i gospodina Uvea, prije svega Mišaela, u petak sam u Minhenu u 05:45 ušao u kokpit, zajedno sa direktoricom mašinovođa za Južnu Njemačku i Mišaelom. Kolega me dočekao sa: ‘Dobar dan, Zoran Bošković’, na našem jeziku. Relaciju Minhen-Berlin ranije su vozili šest i po sati, a od prošlog novembra saobraća ICE 3. Taj mašinovođa na otvaranju linije vozio Angelu Merkel (njemačku kancelarku)”.

U kabini punoj elektronike Foto: Privatna arhiva

Priča da su utisci iz kokpita ravni vožnji avionom. Pojašnjava da na tom dijelu pruge nema signala kao kod nas i na drugim evropskim prostorima i da se ICE 3 navodi kao avion, sa centralnog mjesta, odakle mašinovođa dobija informacije na nekoliko displeja.

“Nema nikakvih papira, ni knjižice sa redom vožnje. Iz kontrolnog centra dobija podatke gdje se nalazim u datom tenutku. Za razliku od putnika koji kroz prozore zbog brzine nemaju jasan pogled, kroz vjetrobransko staklo, dizajnirano kao da je avionsko, sve se jasno vidi. Mašinovođa je opušten, ali ima i on mnogo senzora za očuvanje pažnje, takav uređaj i oni zovu ‘zifa’”.

Zoranu i Mišaelu organizovan je i “prateći program” u Berlinu, gdje su obišli Bradenburšku kapiju, Rajhstag, Evropski parlament.

Domaćini iz Dojče Bana poveli su ih i u depo gdje se održavaju ICE 3 vozovi.

“Kontrola kvaliteta je optimalna, sve se provjerava dva puta, djelovi voza se kontrolišu kompjuterskim senzorima i ultra-zvukom, ne može se desiti da voz izađe sa nekim propustom”, kaže Bošković.

Njemci nikoga ne puštaju u kabinu

Bader napominje da je Dojče Ban napravio presedan, jer se već godinama zbog bezbjednosnih razloga ne može ući u kokpit ICE 3.

On se na pomoći prije svih zahvalio Ambasadi Njemačke iz koje su, kako kaže, uputili pismo Dojče Banu, ali i Nacionalnoj turističkoj organizaciji i Montenogroerlajnzu koji su obezbijedili avio-karte.

Priča da su “Plantaže“ obezbijedile vino “vranac” koje su dijelili svima sa kojima su se sreli, “kao i Miris Crne Gore od lavande”.

Domaćini su dobili i DVD sa emisijom SAT 1 o Crnoj Gori, kaže Mišael, i niko nije skrivao simpatije i radoznalost da dođe i lično se uvjeri u njene ljepote.

“Pa je ovo bila i neka vrsta promocije destinacije”.

Vozi 38 godina, krajem godine očekuje penziju

Bošković priča da bi krajem ove godine trebalo poći u penziju, nakon što je počeo da vozi lokomotive 1980. - sa 18 godina.

Kaže da je prvo vozio “manevru” u Baru, 1987. teretne vozove, a od 1989. poslovni voz Bar - Beograd.

“U ovom poslu nema određenog radnog vremena, nema praznika, svaki dan u 18 sati saznajete raspored za sjutra. Ovo je zahtjevan posao koji traži disciplinu, imam osjećaj da sam za njega bio predodređen. Radio sam pošteno, davao uvijek maksimum, došao sam pred kraj radne karijere bez ijedne mrlje. Ponosan sam što nisam svojoj firmi napravio ni euro štete i što sam prenio znanje brojnim mladim kolegama. Jedan od njih je i moj sin Luka, koji je sa 24 godine već mašinovođa na međunarodnom saobraćaju, a drugi mladi kolega upravo odlazi u Minhen gdje će voziti njihove gradske vozove”.

Bošković ističe da bi, da se opet rodi, bio mašinovođa.

“U mladosti me povukla želja jer sam imao obezbijeđen posao čim sam izašao iz škole, i tada je to bila privilegija. Veliki broj nas otpada i na samom početku, pa potom na polovini radnog staža, jer vrlo mali broj mašinovođa uspije da održi prvu zdravstvenu grupu i da ostane do penzije za komandama. Za to je potreban poseban način života i jaka disciplina”.

