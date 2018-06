"Barbara" konačno stigla u muzej

Nakon komplikovane akcije koja je potrajala čak dva dana, brod-oldtajmer „Barbara“ prebačen je danas drumskim putem iz marine Bonići u Porto Montenegro gdje će ubuduće taj 92 godine stari motorni brodić biti muzejski eksponat.

Velika dizalica podgoričke firme „Elevator“ danas je oko 14 sati „Barbaru“ spustila na prethodno već urađeni postament na platou ispred Zbirke pomorskog nasljeđa Porto Montenegra, gdje će stara motorna barkasa ubuduće biti stalni eksponat u društvu podmornica P-821 „Heroj“ i P-912 „Una“.

Transport „Barbare“ od Bonića do Porto Montenegra vrijedan je 9hiljada eura i finansirala ga je Opština Tivat koja je vlasnik tog broda što joj ga je poklonilo Ministarstvo odbrane 2007.godine, nakon zatvaranja vojnog brodogradilišta Arsenal.

„Barbara“ je decenijama u Arsenalu služila kao putnički tender za prevoz radnika koji su ovim malim brodićem dolazili na posao u Arsenal iz mnogih mjesta duž obala zaliva Boke. Motorna barkasa BM-58 „Barbara“ jedan je od simbola nekadašnjeg tivatskog Arsenala i neodvojivi dio novije pomorske istorije ovog kraja.

Foto: Siniša Luković

Uz jedrenjak “Jadran” ova barkasa bila je najstariji brod u Ratnoj mornarici SFRJ, a kasnije i u Mornarici Vojske Crne Gore. Ovaj čelični brodić deplasmana 32 tone, dug je 20,95 metara, širok 3,70 metara, a brzinom od 10,3 čvorova pogonio ga je pogon dizel motor snage 165 konja.

Za “Barbaru” se priča da su je u Nirnbergu 1926. izgradili njemački učenici kao diplomski rad. Koliko uspješno su to učinili,svjedoče decenije njene plovidbe i bez ikakvih problema prevaljene stotine hiljada nautičkih milja u raznim vremenskim uslovima na moru. U Jugoslaviju je ova barkasa sa još nekim plovnim objektima došla krajem 20-tih godina 20. vijeka, na ime ratnih reparacija za Prvi svjetski rat. Služila je kao otvoreni municijski tender Artiljerijskog zavoda u Lepetanima, da bi 1945. bila rekonstruisana u putničku barkasu od kada "Barbara" egzistira u manje-više nepromijenjenom obliku.

Foto: Siniša Luković

Nakon zatvaranja Arsenala, brod je preuzela Opština Tivat ali ga je vrlo brzo zapustila jer nije znala što da sa njime zapravo radi. Napravljeno je nekoliko idejnih riješenaj po kojima se atraktivni ploveći oldajmer trebao pretvoriti u luksuzno plovilo za protokolarne svrhe i prevoz putnika u lokalnom saobraćaju, ali je Opština od toga odustala smatrajući takav vid korišćenja “Barbare” preskupim. Nakon više godina ležanja u Bonićima, “Barbara” je u tamošnjem brodogradlištu “Navar” najvećim dijelom obnovljena u oblik u kakav je pamte generacije Bokelja dok je ona decenijama služila kao putnički tender Arsenala, i od danas je smještena na plato ispred muzeja u Porto Montenegru gdje će ubuduće svjedočiti o dijelu pomorske i brodograđevinske istorije Tivta.

Sam drumski transport broda od oko 3 kilometra udaljenih Bonića do Porto Montenegra nije protekao bez komplikacija, pa je prve noći kada je on pokušan između subote i nedjelje, “Barbara” morala biti vraćena na polaznu poziciju jer specijalna prikolica na koju je brod bio ukrcan, nije mogla savladati jednu usku krivinu u Istarskoj ulici. Sinoć je stoga specijalni transport pod pratnjom policije, išao alternativnom trasom Jadransom magistralom, ali je, da bi brod mogao proći ispod nadvožnjaka iznad magistrale kod zgrade stare Opštine, sa “Barbare” privremeno morala biti demontirana kormilarnica i jarbol, što će se ponovno vratiti na brod sada kada je on stigao na svoje odredište u Porto Montenegro.

