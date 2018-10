Barska plovidba podigla vozarinu: Zaradiće skoro milion i po dolara više na godišnjem nivou

Predsjednik Borda direktora AD Barska plovidba kapetan Ljubo Kočović saopštio je da će ova kompanija u većinskom državnom vlasništvu prihodovati skoro milion i po dolara više na godišnjem nivou zbog povećanja dnevnog najma flote, i dodao da će do kraja ove godine "biti izvjesno" rješenje kompanijske akvizicije feribota.

"Od 20. oktobra važi novi ugovor - adendum postojećeg sa unajmiteljom naša dva kargo broda za koje smo povećali dnevni najam sa 8.450 na 10.300 dolara, dakle, četiri hiljade dolara dnevno više. To je novi godišnji prihod od 1,4 miliona dolara, i prvi put otkako smo preuzeli brodove iz Kine 2014, oni voze po ovim vozarinama. Radimo uporedo na nabavci putničkog broda, od pet u opciji posjetićemo jedan koji je aktivan na Jadranu i drugi u Južnoj Americi, vjerujemo da ćemo do kraja godine imati konkretno rješenje", rekao je Kočović na pres konferenciji.

Kočović je napomenuo da je držanje feri linije Bar-Bari moguće i bez državnih subvencija, te da je za nabavku feribota, Investiciono razvojni fond (IRF) "spreman da nam pomogne pod vrlo povoljnim uslovima".

"I londonski Sea Pioneer, unajmitelj naša dva teretna broda, zainteresovan je da sa nama uđe u ovu priču. Novi feri brodovi koštaju oko 50 miliona dolara, mi gledamo brodove od oko pet-šest miliona koji bi mogli ploviti pet-šest godina. I dalje žalim što više nemamo "Sveti Stefan" koji je poslat na rezanje jer i dalje gledamo takve brodove po svijetu, mogao je da plovi još sedam, osam godina, ali to je bilo prije našeg dolaska", istakao je Kočović.

On je rekao da je to posebno važno zbog velikih obaveza kompanije u 2019, uplata četiri miliona dolara u dvije tranše kineskoj EXIM banci koja je kreditirala kupovihnu brodova, i još oko dva miliona dolara za obavezni petogodišnji remont, "plus tekući troškovi".

Kočović je podsjetio da je Barska plovidba u 2018. već platila prvo kamatu od 470.000 dolara, a onda i prvu ratu kredita od dva miliona dolara.

"U januaru 2019. stiže nova takva rata za koju vjerujemo da ćemo uspjeti sakupiti novac. U ovoj godini smo poravnali sva prethodna inostrana.potraživanja, kao poslujemo po svim svjetskim standardima. Ističem da smo obavili servis motora dok su brodovi vozili. Mi smo zdrav kolektiv koji redovno.isplaćuje plate, i društveno odgovorno preduzeće", dodao je Kočović.

V.D. direktora kompanije Tihomir Mirković izrazio je zadovoljstvo zbog uspješne saradnje sa riječkom "Jadrolinijom" čiji "Dubrovnik”"od prošle godine drži liniju Bar-Bari, "sada imamo povoljnije komercijalne uslove".

"Ova linija je uvijek mnogo značila za privrednu zajedmicu Crne Gore i protok ljudi, neophodna je i Baru i državi, zato namjeravamo da je obnovimo sopstvenim brodom", rekao je Mirković.

"Ideja nam je da krenemo sa obaranjem cijena feri karata u postsezoni, do sada su bile velike. Pokušavamo da animiramo cijelu Crnu Goru, a obišli smo i južnu Srbiju, Kosovo i Makedoniju", naglasio je Kočović.

