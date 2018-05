Bečić: Crna Gora je nakon 30 godina našla lijek za kancer koji ju je razarao

Ljudi za 21. vijek su budućnost Crne Gore, a Đukanović je prošlost, kazao je Aleksa Bećić tokom konvencije u Bijelom Polju.

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA, u susret predstojećim lokalnim izborima, koji će se održati i u opštini Bijelo Polje 27. maja, održali su konvenciju u sali Centra za kulturu. Pored rukovodstva ova dva politička subjekta, koje su predvodili predsjednici Aleksa Bečić i Dritan Abazović, prisutnima su se obratili i kandidati za odbornike sa liste „Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Bijelo Polje za 21. vijek – Demokrate – URA“koji su predstavili projekte iz Programa ,,Bijelo Polje za 21. vijek”.

,,Uvaženi prijatelji, kada pogledate ovu našu Pobjedničku konvenciju, kad pogledate jutros onu njegovu inauguraciju u krugu familije, jasno vam je ko je prošlost, a ko je budućnost, gdje je danas bila klasična politička komemoracija, a gdje je večeras velika pobjednička inauguracija“, kazao je Bečić.

Predsjednik Demokrata, uporedio je "oslobođanje Crne Gore od okova i lanaca DPSa sa pronalaskom lijeka za kancer."

,,Medicina, vidite, decenijama traži lek protiv raka, najvećeg zla današnjice, ali nažalost, još ne uspjeva da ga nađe. Crna Gora je nakon 30 godina našla lijek za kancer koji je razarao. Taj kancer je trovao našu djecu, krao je naše šume, uništavao naše fabrike, rasprodavao naše primorije, devastirao naš sjever. Mnoge je živote progutao taj kancer. Neki su umirali, neki su ubijani, neki su ostajali na ulici, neki su morali pobjeći iz Crne Gore i sa svojih ognjišta u potrazi za hljebom. Naravno, jasno vam je, DPS je kancer, a ljudi za 21. vijek su lijek koji je Crna Gora čekala 30 godina. Lijek vjere, nade, istine, mladosti, mudrosti i hrabrosti, koji će pobijediti prošlost i podjele, lijek budućnosti i velike majske pobjede koja će nakon 30 godina osloboditi Bijelo Polje i Crnu Goru 27. maja“, poručio je Bečić.

Bečić je jasno istakao da se "DPS može i mora pobijediti".

,,Vidjeli ste gdje su oni imali najveću pobjedu ikada u istoriji DPSa, u Budvi prije nekoliko godina, 76%, pa smo pobijedili i njih i organizovane kriminalne grupe. U Kotoru ista stvar. U Herceg Novom je čak 1000 bivših glasača DPS-a glasalo nas, politički smo ih nokautirali. U Beranama dupla pobjeda. Ljudi su shvatili da se može pobijediti i da se ništa loše neće desiti ako opozicija dođe na vlast. Budva, Kotor, Herceg Novi prodisaše, doživješe renesansu, konsolidovaše se, ne krade se, ne otima se. Radi se, gradi se, živi se. Može se i mora se pobjeđivati, ali svakog dana moramo ostvariti pobjedu nad onim trgovcima vjerskim i nacionalnim osjećanjima. Oni su najveći problem, brana i branioci opstanka DPSa na vlasti. Lako je svađati, dijeliti, širiti mržnju, to bi umio svako od nas. Umijeće i mudrost je kada spajate, volite, otvarate fabrike, nova radna mjesta, proizvodne pogone. To treba ovom napaćenom narodu, koji traži da živi, a ne da preživljava“, istakao je Bečić.

Takođe, Bečić je poručio građanima da je vrijeme da svi zajedno kažu dosta je bilo.

,,Ako su naši preci mogli to reći okupatorima, možemo i mi, njihovi potomci, to reći najvećim grobarima crnogorske mladosti u modernoj istoriji. Zato im večeras kažemo: nikada nas više nećete potkradati, nikada više nećemo biti vaše mete, nikada više neće padati glave novinara ulicama i pločnicima širom Crne Gore, nikada zapamtite! Imamo hrabrost da stanemo pred vama, imamo dostojanstva, jer smo ponosni na našu istoriju i tradiciju. Izvolite, stojimo pred vama pucajte ako smijete posljednje balkanske kukavice“, naglasio je Bečić.

Na kraju Bečić je ukazao na katastrofalno stanje koje je prouzrokovao DPS.

,,Šta imamo danas nakon 30 godina? Umjesto onih srećnih plata, socijalne slučajeve i naknade. Umjesto fabrika, bordele i kazina. Umjesto fabričkih menzi narodne kuhinje, umjesto lopte špriceve, umjesto puteva sporta puteve droge, narkomanije i šverca cigareta. Zato je moja poruka i poruka svih ljudi koji čine koaliciju za 21. vijek: nećemo i ne želimo da se ikada više ponove ni Bukovica, ni Štrpci, ni Murino, ni Dubrovnik, ni Srebrenica. Mi hoćemo slogu, ljubav, mladost koja radi, stvara i gradi, penzionere koji se igraju sa svojim unučićima, hoćemo da se rađaju novi Vasilije, i novi Senad, i novi Vaselj, hoćemo život dostojan 21. vijeka! Zato, zaokružite broj 4, hrabro na izbore, odlučno u pobjede i srcem za slobodu i srećna vam sloboda Bijelopoljci, srećna ti sloboda moja Crna Goro, naša majko i naša jedina otadžbino“, poručio je Bečić.

Lider URA Dritan Abazović podsjetio je prisutne na "porazne rezultate" DPS vlasti u Bijelom Polju.

“Najveći grad na sjeveru najzaduženija opština. Zaobilaznica koja je koštala više od 20 miliona eura i koja nema upotrebnu dozvolu. Za taj novac mogao je da se napravi tunel ispod Bijelog Polja. Zatvorene sve fabrike, ugašena sva industrija, veliki problemi sa ekonomijom…Bijelo Polje umjesto regionalnog centra postao je regionalna sjeverna autobuska stanica iz koje mladi ljudi odlaze daleko u svijet da pronađu svoju parče hljeba jer ga ovdje očigledno ne mogu naći. Takav je svaki bastion DPS-a”, naveo je Abazović.

On je Bjelopoljcima kazao da su “dužni da urade nešto za sebe, za svoju djecu, dužni da učine ono što je moralna obaveza svakog građanina”.

“U nedjelju niko ne smije da ostane kući, svako ko ostane kući glasao je za DPS svidjelo mi se to ili ne. Svako ko ostane kući on je onemogućio da se nešto u Crnoj Gori promjeni. Ja sam siguran da poruka iz Bijelog Poljamora da bude upravo ovakva kakvu je šalju ljudi za 21. vijek. Upravo ovakva kakvu ste je čuli od prethodnika - da imamo projekte, da volimo svoj grad, da želimo da ostajemo ovdje da vidimo budućnost ovdje. Mladi žele ovdje da izgrađuju sopstvene porodice i zato morate u nedjelju svi da pohrlite na birališta, animirate što više ljudi iz vaše okoline, da glasate broj 4 i da konačno bastion DPS-a padne a samim tim da dođe sloboda i u Bijelo Polje a kasnije i u cijelu Crnu Goru”, istakao je on.

Osvrnuo se i na predsjednika,kako je kazao, “sinđine skupštine koji je rekao da mi primamo platu a da ne idemo na posao”.

“Ovi ljudi ovdje svakodnevno rade i iznad svojih mogućnosti, rade odgovorno i predano da bi došlo do promjena u Crnoj Gori. I zato kažem predsjedniku sinđelićeve skupštine da on ne prima platu da bi lažno svjedočio na sudu i da ne prima platu da bi svoje stranačke aktivnosti plaćao iz državnog budžeta,da ne prima platu da bi zapošljavao svoje rođake, prijatelje, kumove i ljubavnice nego da bi časno radio svoj posao. Dakle želim da kažem gospodinu iz stranke direktora da se mane poštenih ljudi”, poručio je Abazović.

Nosilac liste „Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Bijelo Polje za 21. vijek – Demokrate – URA“, Marko Ljujić, istakao je da su ljudi za 21. vijek mladi, ali pošteni i čestiti ljudi koji živote daju za riječ.

,,Naša mladost, naše čiste ruke, besprekorne biografije i prošlost garant su uspjeha i budućnosti, jer ovdje su ljudi koji su spremni da preuzmu odgovornost, ljudi za 21. vijek, koji nikada neće izdati, prevariti i napustiti vas“, rekao je Ljujić. Takođe, Ljujić je kazao da je dosta bilo podjela, lažnih obećanja i lažnog patriotizma. ,, Ne damo vam našu mladost, naše Bijelo Polje! Dalje ruke od nas! Zato 27. maja za hrabrost, za čestitost, poštenje i Bijelo Polje za 21. vijek“, poručio je Ljujić.

Kandidat za odbornika Hajrudin Bučan kazao je da je DPS uništio sve u Bijelom Polju ali da je čast i dostojanstvo poštenih ostalo kao svijetla tačka spasa.

“Naš program je jasan, precizan. Naš program nudi rješenja koja će poboljšati kvalitet života svakog stanovnika Bijelog Polja. Imamo konkretne projekte, iza kojih stoje ljudi od kredibiliteta i koji su dokaz da vas nećemo ni slagati ni izdati. Sve što obećamo, to ćemo i ispuniti.Nova lokalna uprava mora biti domaćinska, mora voditi računa o svakom dijelu našeg grada podjednako, mora brinuti o svakom građaninu na isti način. Svi koji me znaju, znaju da stojim iza svojih riječi”, poručio je Bučan.

Prisutnima se obratio i potpredsjednik Demokratske Crne Gore Dženan Kolić, koji je rekao da Demokrate i Građanski pokret URA imaju ideje, projekte, vizije i što je bitnije od svega, ljude da to što obećaju i ispune.

,,Molim vas svim srcem, dozvolite nama koji smo ostali u ovoj najlješoj zemlji na svijetu da se sami izborimo za naše bolje sjutra i da se oslobodimo kandži tajkuna koji otuđiše nama i ovoj našoj najlijepšoj Crnoj mučenici sve vode, šume, fabrike, ma sve što im je došlo pod ruku. Zato 27. maja glasajte ljude za 21. vijek“, saopštio je Kolić.

