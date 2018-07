Bečić i Bogdanović sa Šepićem i Vračeom: Ulazak zemalja Zapadnog Balkana u EU nema alternativu

Predsjednik Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, i generalni sekretar Demokrata, Boris Bogdanović sastali su se u Sarajevu sa Senadom Šepićem, predsjednikom Nezavisnog bloka Bosne i Hercegovine, poslanikom u Parlamentu BIH i kandidatom za člana Predsjedništva BIH i Eldinom Vračeom, predsjednikom Snage centra iz Zenice.

"Nezavisni blok Bosne i Hercegovine i Snaga centra - Zenica nove su partije u Bosni i Hercegovini, osnovane 2016. i 2017. godine i zajedno sa Demokratskom Crnom Gorom, osnovanom 2015. godine, svjedoče da potreba za promjenom paradigme nije potreba samo Crne Gore, već i cijelog našeg regiona. Takođe, vrijednosti u kojima su Demokrate prepoznale srodnost sa mladim bosanskohercegovačkim partijama čine temelj mogućoj saradnji, prije svega, na planu pomirenja, nasušno potrebnog Balkanu. Sličnost među partijama iz dvije države ogleda se i u tome da njihove okosnice čine prvenstveno mladi građani nezadovoljni opštim stanjem, a spremni da svoju energiju, znanje i entuzijazam stave ispred ličnih interesa. Nije slučajnost što se, kako u Crnoj Gori, tako i u Bosni i Hercegovini, došlo do spoznaje da projekat pomirenja na ovim prostorima mogu do kraja da izvedu samo nove generacije koje su manje opterećene prošlošću i koje su, oslobođene viška emocija, jedine u stanju da procesu sveopšteg pomirenja priđu krajnje racionalno i da ga na taj način dovedu do kraja. Sagovornici su saglasni da u narednom periodu zajedno rade na stvaranju evropskog bloka međunacionalnog pomirenja u regionu", navodi se u saopštenju Demokrata.

Bečić i Bogdanović su se sa Šepićem i Vračeom saglasili u ocjeni da su loše, retrogradne, istrošene i nakaradne – najčešće režirane – politike svađe, inata i traženja problema već dugi niz godina zbilja savremenih političkih situacija, kako u Crnoj Gori, tako i u Bosni i Hercegovini, a vjerovatno i u cijelom regionu, jer je spremnost političke elite da puni privatne džepove čak i po cijenu narušavanja multietničkog sklada dugo vremena bila boljka cijelog balkanskog prostora.

"Pažljivo osmišljeni sukobi različitih grupacija, čiji je jedini cilj da niko ne pita šta to oni koji se pred očima gledališta sukobljavaju zapravo rade iza kulisa u jednakoj su mjeri realnost svih društava na ovim prostorima. Zato i partije koje nastaju imaju jedan mogući odgovor na takve tendencije, a to je uporno i dosljedno odbijanje učestvovanja u takvim spletkama i najprizemnijim politikama. Umjesto toga, nove snage u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini opredijeljene su da neprestano rade na uspostavljanju i neprestanom unapređivanju multietničkog sklada. Susreti sa liderima iz različitih, ali bliskih sredina, sa kojima, uz to, imamo i zajedničku istoriju, kao i razmjena iskustava sa njima dodatno učvršćuje u stavu da su vrijednosti pomirenja i multietničkog sklada, fokusiranje na konkretne probleme građana i stalan napor da se oni rješavaju i prevazilaze jedini mogući odgovor na postojeće iskustvo daljih i bližih istorija naroda ovog regiona.Nove političke snage na prošlost nikada neće gledati kao na nalazište uzroka svađa koje treba da služe da bi se bilo kome bacala prašina u oči, a pogotovo ne građanima koje predstavljaju. Bečić i Bogdanović su se sa Šepićem i Vračeom saglasili da je prijeko potrebno zajednički raditi na stvaranju generacije novih političara neopterećenih balastom prošlosti, kao i na povezivanju stranaka iz regiona koje baštine evropske vrijednosti, vrijednosti pomirenja i multietničkog sklada, jer mir, stabilnost i ulazak zemalja Zapadnog Balkana u EU nema alternativu", navodi se u saooštenju Demokrata..

