Bečić: Klasična mafijaška poruka Đukanovića

Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je kazao da je klasična mafijaška poruka to što je Milo Đukanović ostao pri stavu da su "Vijesti" fašistički medij.

"On je izgubio kompas i ušao u posljednju diktatorsku fazu, gdje misli da je sve dozvoljeno. U njegovo vrijeme za ovih 27 godina desilo se na stotine ubistava u Crnoj Gori, a znamo svi dobro koliko je rasvjetljeno. Samo prošle godine smo imali 25 ubistava, a svega tri su rasvijetljena. U Slovačkoj je prije mjesec dana pala Vlada zbog ubistva novinara, a u Crnoj Gori, u kojoj se desio pokušaj ubistva novinara, iz medija koji je on nazvao fašističkim, predsjednik države kaže da je njegova izjava bila opomena za one kojima je upućena“, zaključio je Bečić na konvenciji koalicije Demokrata i GP URA u Zeti.

Bečić se osvrnuo i na položaj poljoprivrednika u Zeti.

,,Ovo su ljudi koji žele da žive od svog rada, koji ne traže ni socijalnu pomoć, ni jednokratnu pomoć, niti su ikada tražili milostinju od bilo koga. Ovi ljudi samo traže siguran plasman poljoprivrednih proizvoda i poštenu subvenciju. Traže da zaustavimo monopol, da raskrinkamo uvozničke lobije i da zaustavimo uništavanje poštenih zetskih domaćina. Je li to veliki zahtjev? Očigledno jeste za one koji na Zetu gledaju kao na plijen“, poručio je Bečić.

Predsjednik Demokrata kazao je da će" ljudi za 21. vijek" raditi za platu i ništa mimo plate.

,,Ko hoće tako, da ne krade, da da sebe za opšte dobro, to je naš brat, to je patriota. E takav je naš brat i patriota i Crnogorac i Srbin i Musliman i Albanac. Onaj ko hoće drugačije, taj će u nama imati najvećeg mogućeg neprijatelja, jer mi čast ne damo nizašto, a za čast smo spremni i život da položimo“, rekao je Bečić.

„Neka rode njive plodne uz osmijeh svakog dana do pobjede čiste, lagodne sa mojim bratom Aleksom majstorom iz Balabana. U DPS-u sad je muka na čelu Golubovaca biće Luka“, stihovi su kojima je lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović pozdravio prisutne.

„Dragi prijatelji Zećani hraniteljice Crne Gore mjesta kao Zeta svuda u svijetu najbogatija su područja svake države. Zeta je zemlja koja hrani. Zeta, starija od Crne Gore, zapuštena od DPS-a, od ljudi koji isključivo misle na sopstveni interes, od ljudi koji nemaju nikakvu viziju razvoja nego imaju viziju kako da uništavaju i otimaju od ljudi koji se bude u 5h ujutru da bi bili na svojim njivama i da bi prehranjivali svoju porodicu“, istakao je Abazović

On je kazao da su u DPS-u najveći manipulatori savremene istorije i najveći okupatori u istoriji Crne Gore.

„Večeras su na Sastavcima i još jednom kopiraju koaiciju „Za 21. vijek“. Promovišu šetalište koje smo mi predložili jer ne znaju za bolje. Ali tamo na Sastavcima treba da znaju da im večeras iz Zete poručujemo da ih poslije 27. maja više niko neće moći sastaviti. 27. maja stvar dovodimo do kraja“, kazao je Abazović.

On je upitao i da li Đukanović može da kaže da je Crna Gora blizu EU a roditelji izlaze sa tuđom djecom iz Kliničkog centar i pritom smjenjuju se ljekari, smnjenjuju se ljudi koji rade svoj posao a ne smjenjuju se ministri koji su postavljeni samo da bi jačali parazitsku stranku SD koja je kako je Abazović ocijenio „stranka Aca Đukanovića formirana samo da bi se zapošljavala rodbina, prijatelji i ljubavnice.

On je ustvrdio da Demokrate i URA diktiraju tempo ove kampanje i još jednom zamolio sve da moraju izaći na izbore i glasati ljude za 21. vijek.

Nosilac Izborne liste “Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Zeta za 21. vijek – Demokrate – URA” , Luka Krstović, istakao je da će čist i predan rad ljudi za 21. vijek, dati rezultate 27. maja, kada će ,,Zeta za 21. vijek” trijumfovati.

,,Svima nam je dobro poznato ko nam je krojio sudbinu svih ovih godina. Imali smo nesreću, da nam na ovom Bogom danom području lokalna vlast bude najgora u čitavoj državi, ali neka znaju DPS poslušnici u Zeti, da ćemo tako ubjedljivo da ih pobjedimo u Zeti 27. maja, da se nikada neće politički oporaviti od tog poraza. Zato, da zajedno pobjedimo neradnike i parazite, profitere i prevarante, mafijaše i neljude, da stvorimo Zetu za 21. vijek i pobjedimo i u Zeti i u Podgorici”. poručio je Krstović.

Kandidat za odbornika Bojan Jevrić istakao je da se prema Zeti aktuelna vlastkako je kazao „svih ovih tri decenije njihove bestidne i prevrtljivske vlasti ponaša maćehinski“.

„Ako pogledate uži centar Golubovaca on je i dalje ostao isti kao decenijama unazad. Ništa se nije promijenilo osim povećanja novca na njihovim imovnim računima. Od Zete su samo uzimali, ništa joj nijesu dali. Obećavali su projekte od kojih nijedan nije završen a mnogi nijesi nikad ni započeti. Lokalnu upravu su pretvorili u privatni biznis, ispostavu za uhljebljenje njihovih porodica“, naglasio je Jevrić.

