Bečić: Ne zanima nas mjesto potpredsjednika parlamenta

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA neće se vratiti u parlament dok se ne iscrpe i dogovore sva rješenja iz Plana izbornih reformi, poručio je lider Demokrata, Aleksa Bečić.

On je podsjetio da su Plan podržale institucije Evropske unije (EU) i njeni visoki zvaničnici.

„Ne postoji ni promil mogućnosti da se poslanici Demokrata i GP URA vrate u plenum i redovan rad parlamenta prije nego ad hoc parlamentarni odbor definiše konkretne predloge rješenja za implementaciju Plana izbornih i drugih reformi, kojim se, između ostalog, predviđa i potvrđivanju datuma parlamentarnih, kao i dogovor o datumu opštih lokalnih izbora u Crnoj Gori“, rekao je Bečić u intervjuu agenciji MINA.

To je, kako je dodao, nedavno potvrdila i portparolka Evropske komisije (EK), Maja Kocijančić.

„Kada smo utvrdili uslove za povratak u parlament, kao ozbiljni i odgovorni ljudi smo dužni da se takvih uslova držimo, bez ozbira na kontinuirane udare koje trpimo, jer smo konstantno izloženi najprimitivnijim mogućim napadima Demokratske partije socijalista (DPS) i Demokratskog fronta (DF)“, istakao je Bečić.

On je kazao da je ponosan na činjenicu da nijedan poslanik ili funkcioner Demokrata sa državnog ili lokalnog nivoa nije ušao u „kolo političkih varalica“, već je ispunio sve ono što je obećao.

„To me čini ponosnim predsjednikom, jer predvodim politički subjekt koji čine ljudi od riječi“, naveo je Bečić.

On je podsjetio da je evropski komesar Johanes Han, na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon susreta u Briselu, saopštio da je Plan Demokrata i GP URA u interesu ne samo političkih subjekata, već države Crne Gore i svih njenih građana.

Han je tada ocijenio i da Plan ubrzava evropski put Crne Gore, jer je u brojnim integracionim oblastima u posljednjem periodu primijetno usporavanje.

„Sada partije na vlasti su u situaciji da biraju između evroskepticizma (Mila) Đukanovića i ad hoc parlamentarnog odbora, čija rješenja treba da ubrzaju intergacione procese najljepše države na Balkanu“, kazao je Bečić.

On je rekao da Demokrate već duže vrijeme, a naročito nakon posljednjih izbora, osjećaju pojačanu odgovornost za preduzimanje konkretnih koraka i inicijativa u pravcu razrješenja ukupne političke i socio-ekonomske situacije u državi.

„Zato sam zajedno sa (Dritanom) Abazovićem, cjelokupnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti predstavio Plan, čiji je zadatak da na narednim izborima DPS u trku na sto metara ne kreće sa sedamdesetog, a mi iz opozicije sa deset metara iza startne crte“, naveo je Bečić.

Bečić je kazao da izbjegava da se kaže ili se „nemušto provlači čisto da bi se reklo“, da su EU i njeni visoki zvaničnici bezrezervno podržali Plan Demokrata i GP URA i pozdravili ga kao konstruktivan dokument koji bi trebalo slijediti, jer će ubrazati evropski put Crne Gore.

„Iako je to samo po sebi značajan pomak u odnosu na političku datost koja je postojala do tog momenta, u situaciji koja je bila obojena okolnostima koje nikako nisu išle u prilog opoziciji nakon posljednjih izbora, mi se nismo uljuljkali u komplimentima, jer to nije ni bio naš cilj“, rekao je lider Demokrata.

Kako je dodao, da bi sve imalo smisla, Plan su već počeli da sprovode tako što su pokrenuli inicijativu da se formira „ad hoc“ parlamentarni odbor čija nadležnost bi se iscrpila u pripremi zakonskog okvira i drugih legislativnih rješenja koja će unaprijediti izborni ambijent u Crnoj Gori.

„Sada je loptica u dvorištu političkih činilaca i individua koji u Skupštini vode glavnu riječ da konačno pređu sa riječi na djela i da pokažu svoju privrženost evropskim vrijednostima, od kojih su slobodni i pošteni izbori i vladavina prava neke od temeljnih“, poručio je Bečić.

Na pitanje kako komentariše to što je DF odbio Plan, dok DPS inisistira na vođenju dijaloga u parlamentu, Bečić je rekao da ga ne iznenađuje stav „sijamskih blizanaca“.

„Jedino njima odgovara status quo u kojem su navikli da funkcionišu, jer se na takvom terenu najbolje snalaze. Navikli smo bez obzira na činjenicu što nas iz izbornog procesa u izborni proces svojim ekstremizmom gotovo uvijek iznenade“, kazao je Bečić.

On je podsjetio da su DPS i DF zajedno dogovorili i izglasali aktuelna rješenja izbornog zakonodavstva koje, prema njegovim riječima, već duže vremena izaziva kritiku domaće i međunaordne javnosti, a daje kontinuiranu startnu prednost vladajućoj stranci.

„To su politički subjekti koji su u svemu saglasni, a posebno kada treba udariti na mlade i progresivne snage, jer im remetimo višedecenijsku skladnu igru opstajanja na vlasti i političkog trutovanja u opoziciji“, istakao je Bečić.

O kakvom apsurdu se radi, prema riječima lidera Demokrata, najbolje govori činjenica da je opozicija odlučila da bojkotuje redovan rad parlamenta na predlog i insistiranje lidera DF-a, da bi se kasnije isti poslanici vratili u Skupštinu na poziv Đukanovića, bez jednog jedinog ispunjenog uslova.

„Uslovi koji su danom donošenja odluke o bojkotu parlamenta opozicioni politički subjekti dogovorili, Demokrate i URA su pretočili u Plan. Tako da je DF odbio sve ono što je sam tražio“, naglasio je Bečić.

Kako je rekao, jasno je o kakvim „političkim trutovima“ se radi, kao i koliko je otežano sprovođenje suštinskih političkih i sveukupnih reformi i promjena sve dok postoje oni koji su spremni „da uključe infuziju Đukanoviću, baš u trenutku kad se nalazi na aparatima za vještačko političko disanje“.

Bečić je, upitan da prokomentariše navode da je nezbiljno da se o planovima i predlozima dijela opozicije poslanici upoznaju putem medija ili međunarodnih institucija, odgovorio da ne planiraju da sa DPS-om ostvaruju bilo kakvu komunikaciju.

„Toj partiji ništa ne vjerujemo i njena riječ na političkom tržištu nema nikakvu težinu. U situaciji takvog nepovjerenja između političkih subjekata u opoziciji i partija koje vrše vlast ne preostaje nam ništa drugo osim da se obratimo institucijama EU, imajući u vidu da smo sa njim u ugovornom odnosu, kao i drugim predstavnicima međunarodne zajednice“, rekao je on.

Bečić je kazao da Plan sveobuhvatnih izbornih i drugih reformi, sadrži sve ono što je opozicija tražila od DPS-a danom donošenja odluke o bojkotu redovnog rada parlamenta.

„Ako naše zahtjeve i uslove nijesmo promijenili, vjerujem da su svima isuviše dobro poznati. I pored te činjenice uputili smo Plan predsjedniku Skupštine na dalji postupak i on će ga proslijediti svim poslanicima, bez obzira na činjenicu što su im tačke Plana vrlo dobro poznate“, naveo je Bečić.

Na pitanje da li bi Demokrate, u slučaju povratka u parlament, bile zainteresovane za mjesto potpredsjednika Skupštine, Bečić je odgovorio da ne bi jer ih, kako je rekao, ne zanimaju protokolarna i privilegovana mjesta.

„Nema vršenja niti zakonodavne, niti izvršne vlasti zajedno sa DPS-om. To smo obećali građanima Crne Gore onog trenutka kad smo osnovani. Taj princip nikada nećemo promijeniti“, poručio je Bečić.

Kako je naveo, DPS je za Demokrate politički neprijatelj broj jedan.

„Nema te sile, privilegije, ponude, niti količine novca koja bi natjerala bilo kog Demokratu da zajedno sa bilo kojim dijelom DPS-a vrši zakonodavnu ili izvršnu vlast. To je stvar principa i date riječi, koja u Demokratama ima snagu zakona“, zaključio je Bečić.

