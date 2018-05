Bečić: Plužine su 30 godina najveća DPS-ova rana

Demokratska Crna Gora održala je sinoć u sali Centra za kulturu u Plužinama konvenciju u susret izborima koji će se u ovoj opštini održati 20. maja. Skupu, kojem je prisustvovalo rukovodstvo Demokrata, na čelu sa predsjednikom Bečićem, predstavili su se kandidati za odbornike sa Izborne liste „Aleksa Bečić – Demokrate – Pobjede, a ne podjele – Dođi kući, jer imamo plan za moderan grad“.

Predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić, obraćajući se Pivljanima rekao je da nema dileme da će Demokrate 20. maja ubjedljvo pobjediti DPS i da će se ideja pobjeda, a ne podjela snažno utemeljiti u Pivi i u Plužinama. Takođe, Bečić je kazao da nijedan apsolutizam nije dobar, posebno ako traje dugo.

"Plužine su 30 godina najveća opoziciona brana, ali i najveća DPS-ova rana, jer nikada nisu ni pobjedili, a ni bili blizu da pobjede. Međutim, Plužinama trebaju promjene, reforme, novi ljudi, ideje, energija i stručnost. Trebaju projekti, program i ljudi koji personifikuju Demokrate. Mi hoćemo da građane Plužina i Crne Gore učinimo našim partnerima, kojima ćemo omogućiti uslove da žive od svog rada, da budu preduzetnici, privrednici i vrijedni domaćini. Imaju oni i znanja i marljivosti i zato njima trebaju ljudi koji su spremni da rade za narod i u ime naroda“, saopštio je Bečić.

Bečić je rekao da je žalosno da jedna tako bogata opština, kao što su Plužine, preživljava danas ono što preživljavaju ljudi u Pivi.

"Da gledamo ovakvo siromaštvo, migraciju, odlazak mladosti. Zar je to 21. vijek? Je li to politika koju su iznjedrili? Zato, vam i ja i Mišo i Boris i Momo i Novica obećavamo da ćemo uraditi sportski teren, da će se obnoviti mrestilište, da će se otvoriti fabrika vode, da će se napraviti gradska pijaca, da će i akva park upotpuniti turističku ponudu, da ćemo nastaviti trend iz Kotora, Budve i Herceg Novog, gdje smo pokazali kako se gradi, radi i stvara, da će ovo biti moderno turističko mjesto, veliki poljoprivredni centar, grad mladosti, djece, rađanja, okupljanja, zajedništva, grad progresa, promjena i pobjeda. Mi to želimo, možemo, hoćemo i ostvarićemo to zajedno sa vama“, naglasio je Bečić.

Govoreći o prirodnim bogastvima i resursima pivskog kraja, Bečić je rekao:

"Plužine jesu raj na zemlji. Ovo je prirodni dragulj na zemlji. Ali šta će nam svo ovo bogastvo ako ne vratimo mladost? Šta će nam bogastvo ako idu mladi, ako ide budućnost? Morate nam pomoći da ih vratimo. Ovo su njihove kuće, njihova đedovina i ognjišta, njihove Plužine i njihova Piva. Vjerujte mi, dao bih sve procente i mandate samo da ponovo vidim pune vrtiće i škole u Plužinama. Da vidim mlade bračne parove, djecu, mladost kako stvaraju na svojim ognjištima.”

Na kraju, Bečić je saopštio da je posljednji trenutak za izbavljenje, promjene i pobjede.

"Zato, 20. maja da zajedno nastavimo ovaj pozitivan niz, talas koji je stigao iz Budve, Kotora, Herceg Novog i Berana. Pogledajte u našu mladost i ne možete pogrješiti. Pratite i podržite mladost, zajedno ćemo pobjediti! Sloga, iskrenost, pomirenje, pobjede, a ne podjele, pošteni i časni domaćini, a ne uzurpatori. Budućnost, a ne prošlost. Srećne vam nove Plužine od 20. maja. Srećna vam pobjeda u Podgorici 27. maja, srećna vam nova pobjeda na vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori“, poučio je Bečić.

Nosilac Izborne liste „Aleksa Bečić – Demokrate – Pobjede, a ne podjele – Dođi kući, jer imamo plan za moderan grad“, Novica Gogić, "čovjek koji je u dosadašnjem životu pokazao kako se svojim radom, bez ičije pomoći, može raditi, graditi i stvarati nova vrijednost na čistim, jasnim i moralnim principima, istakao je da mu je čast i zadovoljstvo što je u prilici da pozdravi prisutne ispred sjajnog tima Demokrata, koji čine mladi, obrazovani i hrabri ljudi, dobri domaćini, ugledni Pivljani, koji su spremni da svojim znanjem, autoritetom, a prije svega poštenim i odgovornim radom pokažu kako se može razvijati naša Piva."

Gogić je istakao da je "DPS ojadila pivsku privredu i da su zatvorili sve što se moglo zatvoriti, ali i da Pivljani ništa manje muke nijesu vidjeli ni od lokalne vlasti koja je za zadnjih 20 godina uspjela da privatizuje opštinu i pretvori je u familijarnu partijsku instituciju."

"DPS privatizacija i sebičluk pojedinaca iz lokalne uprave natjerali su mnoge Pivljane da napuste ovaj prelijep kraj. Vrijeme je da kažemo dosta! Vrijeme je za pobjede, a ne podjele! Da gradimo i radimo, da se naša Piva naseljava, a ne raseljava, da se sklapaju brakovi i rađaju djeca, a ne da se Piva sahranjuje. Vrijeme je za mladost, zato dođi kući, jer imamo plan za moderan grad“, poručio je Gogić.

Potpredsjednik Demokratske Crne Gore Mijomir Pejović rekao je da je Plužinama potrebna svježina i mladost, i da će lista Demokrata predvođena Novicom Gogićem biti ta svježina, koja će nakon 20. maja dominantno upravljati prelijepim Plužinama.

