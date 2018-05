Bečić: Podgorička mladost će ustati 27. maja i pobjediti domaću okupatorsku ruku

Koalicija „Podgorica za 21. vijek" poslala je poruku da je 27. maj dan pobjede ljudi za 21. vijek, ljudi koji vole Podgoricu, ljudi koji imaju viziju i program za razvoj iste i ljudi koji su spremni da se stave samo i jedino u službu dobrobiti građana Podgorice.

Predsjednik Demokrata, Aleksa Bečić saopštio je da оd 27. maja nema više sluga, kurira, i poslušnika centara moći, već dolaze novi ljudi, nasmijana lica čija srca kucaju za Podgoricu i za Crnu Goru, ljudi za 21. vijek, moderni oslobodioci Podgorice i Crne Gore.

,,Petog maja 1944. godine naš grad je sravnjen. Podgorica je tada bombardovana 78 puta. Mi danas, 05. maja 2018. godine odajemo počast precima i šaljemo poruku: kako se tada mladost Podgorice uspjela dići iz pepela i decembra 1944. godine osloboditi od monstruozne okupatorske ruke, tako će i ova čista podgorička mladost ustati i 27. maja pobjediti domaću okupatorsku ruku koja nas evo 30. godina drži u rovovima“, saopštio je Bečić sinoć u MZ Konik.

Bečić je istakao da su ,,Ljudi za 21. vijek“ оkrenuti budućnosti, a da prošlost ostavljaju prošlosti.

,,30. godina u patnji i bolu je previše. Moja generacija je rođena u ratu. Detinjstvo je provela u sankcijama. Školske dane u bombardovanju, a studentske dane u mržnji i podjelama. Zato, kad vam u susret ovim izborima dođu i ponovo počnu da vas prebrojavaju na ove ili one, samo se prisjetite kolika vam je plata, penzija, rata za kredit, koliki vam je račun za struju i koga sve finansiramo u onim novim stavkama iz računa za struju, koliki vam je PDV? Sjetite se samo naše mladosti i ne možete da pogriješite. Ignorišite ih, prezrite ih, zaobiđite ih, ili im kažete dosta je bilo! Ne igrajte se našim životima, sa našim obrazom, sa našom djecom i kažite im dalje ruke od naše mladosti, djece, od kostiju naših predaka, od naše budućnosti i svega što je čisto i prosperitetno!“, naglasio je Bečić.

Bečić je rekao da je Konik je simbol pobjedničke Crne Gore u malom, jer na jednom mjestu imamo ljude svih vjera i nacija.

,, E zato smo se ja i Dritan udružili. Da vi pobjeđujete, a da oni gube, da vi dobijate a da vam mi služimo. Da se zajedno radujemo, da zajedno slavimo i da živimo u slozi i miru. Zato nema odustajanja, nema predaje, idemo hrabro i odlučno, jer mi u to vjerujemo, mi to možemo i mi to hoćemo. Zato Podgorica za 21. vijek, ljudi za 21. vijek, sloboda za 21. vijek i velika prolećna majska pobjeda 27. maja“, zaključio je Bečić.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazoviću okupljenima je dobrodošlicu poželio stihovima „Od večeras Stari njihove planove kvari - zato je Konik novi svetionik“.

On je kazao „da su pogledi ove vlasti toliko zaostali ili su prosto bezobrazni, pa ne samo da nemaju svoje ideje, ne da kradu tuđe ideje, nego dozvoljavaju sebi da se podsmijavaju idejama drugih ljudi“.

Dodao je i da je Koalicija za 21. vijek odlučila da ne bude klasična kritizerska opoziciona priča, nego priča koja ima svoje utemeljenje i koja za ono što je rečeno staje riječju, djelom i projektima.

Obratio se i čelniku Demokratske partija socijalista: „Politička mumija kaže da je pametno otvarati prostor za mlade, pametne ljude, a to je naša ideja. Mi smo prvi otvorili prostor za mlađe ljude i smatramo da je to pametno, ali to radimo iskreno, ne radimo neiskreno kao oni. Koalicija za 21. vijek istinski se brine o mladim ljudima i istinski misli da mladi, zajedno sa iskusnima, treba da grade drugačiju Crnu Goru“.

Abazović je kazao i da je najsramnija stvar to što su koaliciju „Za 21. vijek“ prethodnih dana optužili da navodno imaju nešto protiv nečijeg imena i prezimena, boje kože ili nacionalne i rasne pripadnosti.

„Ne postoje dvije partije koje su građanskije od nas i to odgovorno tvrdim kao pripadnik manjinskog naroda. Kažem, da apsolutno niko neće biti i ne smije biti diskriminisan zbog svog imena, prezimena, nacionalne, vjerske ili bilo koje druge pripadnosti. Ali, da niko ko nosi ime albansko, crnogorsko, srpsko, bosansko, hrvatsko ili nečije drugo, ne smije da kupuje glasove i krade volju građana Crne Gore. Poručujemo im da se dobro pripreme jer ćemo 27. maja biti ovdje i otkrivaćemo sve njihove paralelne štabove i nećemo dozvoliti da se gazi Ustav Crne Gore. Mi smo demokratske stranke, proevropske, građanske i kod nas su svi građani dobrodošli, ali za kriminalce nema mjesta, a neće biti mjesta ni u budućoj vlasti Podgorice“, naveo je Abazović.

Vladimir Čađenović, nosilac Izborne liste ,,Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Podgorica za 21. vijek – Demokrate – URA“ rekao je da su ,,ljudi za 21. vijek” spremni da do 27. maja prezentuju rješenje svakog problema u Podgorici. ,,Od 27. maja stiže sloboda i za građane Konika i za građane Starog Aerodroma stiže sloboda za sve građane Podgorice, a ubrzo nakon toga slobodna je i naša voljena Crna Gora“, istakao je Čađenović.

Kandidat za odbornika Luka Rakčević je naglasio da su građani Konika na svojoj koži najbolje osjetili katastrofalnu i kriminalnu politiku DPS-a.

„Nekada je bila čast stanovati na Koniku, na plodnoj zemlji prelijepe Ribnice, na jednom od najznačajnijih i najljepših prostornih rezervoara našeg grada. Život na Koniku više nije lijep, nije bezbjedan i nije ugodan. A kako može biti lijep kada grad nije uložio ništa da se životni standard građana Konika poboljša. Za tri decenije nije izgrađeno niti jedno pozorište, niti jedna otvorena pozornica, niti jedna značajna kulturna ili obrazovna manifestacija nije održana. Kako život može biti ugodan kad građani svakodnevno udišu dim spaljenog otpada. Kako mogu biti bezbijedni kada državni i lokalni organi prave sitne dilove sa kriminalcima na Koniku, koje ne hapse i ne zatvaraju samo zbog toga što pomažu DPS-u“, kazao je Rakčević.

Potpredsjednica Demokrata Zdenka Popović saopštila je da rezultat vladavine DPSa i njihovih satelita Podgorica grad bez duše, grad beznađa, u kome nije rješena putna infrastruktura, nijesu rješena komunalna pitanja, ne postoji uredno vodosnabdijevanje ni u naseljima, a ne u selima, a pri tom se nijedan kapitalni projekat nije sagradio. ,,Zbog svih lažnih objećanja koja je davao DPS svih ovih godina, 27. maja moramo da ih pošaljemo u političku prošlost. Moramo glasati za ljude 21. vijeka, jer nas je DPS vratio u 19.vijek. Zato, 27. maja glas za Aleksu i Dritana je glas za promjene i budućnost, jer mladost je budućnost i Podgorice i Crne Gore”, istakla je Popović.

Kandidatkinjа za odbornicu Milena Vuković stakla je da je danas u Crnoj Gori mlada generacija najugroženija grupacija stanovništva.

„Ako pogledate naše životne egzistencijalne probleme, onda svako može zaključiti da je situacija sa mladima u Crnoj Gori neizdrživa. Zato i ne treba da čude podaci da Crnu Goru svake godine napuštaju mladi najbolji kadrovi. „Mladim ljudima ne treba da bude san da napuste svoju državu, već se moramo izboriti na težak i mukotrpan način da našoj državi i našoj zajednici stvorimo uslove za dostojanstven i bogat život. Pozvaćemo mlade ljude iz inostranstva, koji znaju, koji mogu i koji hoće, da zajedno s nama u jednoj poštenoj atmosferi urade sve da ova zemlja i naš grad krenu na bolje. Mladima je najlakši izbor i treba da glasaju za 21. vijek“.

