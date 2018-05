Bečić: Svaki euro će vratiti, svaki metar će platiti, za svaku bombu će odgovarati

Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA, održali su konvenciju u sali Centra za kulturu u Danilovgradu, u susret predsojećim izborima u danilovgradskoj opštini, koji će se održati 27. maja. Na skupu, kojem je prisustvovalo rukovodstvo ova dva subjekta, predvođeno predsjednicima Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem, predstavili su se kandidati za odbornike sa Izborne liste "Danilovgrad za 21. vijek”.

Na samom početku, obraćajući se prisutnim, Bečić je rekao da Crna Gora sa Demoratama i GP URA ide tamo gdje je čisto i zdravo.

"Tamo gdje se priča o projektima, a ne o narkoticima, gdje se voli, a ne mrzi, gdje se spaja, a ne dijeli, gdje se ljudi drže za riječ, a ne za džep, gdje je Crnogorac brat, i Srbin brat i Albanac brat i Musliman brat, Bošnjak brat, Hrvat brat i Rom brat. Tamo gdje se protiv lopova boriš, a za istinu gineš, gdje metak može, ali izdaja nikada ne može. To je naš zavjet, naša poruka i zajednička pobjeda 27. maja“, kazao je Bečić.

Bečić je istakao da ljudi za 21. vijek imaju prkos, ponos, nemaju straha i spremni su život dati, ali mladost poštene crnogorske omladine ne daju.

"Pitaju nas odakle nam snaga? Scene koje smo gledali mnogo puta uplakanih roditelja koji ne mogu sastaviti kraj sa krajem, djece koji nemaju uplatiti ratu za školarinu, za matursku ekskurziju, koja nemaju euro za užinu. E tih scena kojih smo se nagledali, mi smo pretočili u jednu zdravu političku ideju, u ideju pomirenja, progresa, promjena, kako nikada više ne bi nijedno djete u Crnoj Gori bilo napušteno i zapostavljeno. Zato nećemo stati“, poručio je Bečić.

Bečić je pitao jesu li reforme na evropskom putu to što ovih dana čitamo i slušamo:

"Kalić oslobođen, Šariću vraćena imovina, Maroviću skinuta zabrana raspolaganja imovinom”, a sa druge strane Lakićku pucaju? "Je li to Crna Gora lider regiona? Je li to taj patriotizam DPS-a, koji je najbolje oličen u liku i djelu njihovog ideologa i tvorca Svetozara Marovića? Je li to taj patriotizam dok kradem volim Crnu Goru, podižem zastavu najvisočije, proglašavam sve druge izdajnicima, a kad trebam da odgovaram za krađu, smijem vam se iz Beograda građani Crne Gore, zato što sam izigrao pravdu. Svi su oni isti kao on. Nema te vjere, nacije, ideologije, države, lidera kojeg oni ne bi prodali samo da izbegnu pravdu“, zaključio je Bečić.

Na kraju, Bečić je saopštio: "Pravda je spora, ali dostižna. Obećavam im da će ih stići. Svaki euro će vratiti, svaki metar će platiti, za svaku bombu će odgovarati, za svaku prolivenu suzu će ih stići pravda. Zato 27. maja za mladost, iskrenost i budućnost. Pobjedimo ih zajedno, tako da ih niko nikada više ne može sastaviti ni u Danilovgradu ni u Crnoj Gori!

Stihovima “Lijepa vijest brzo stiće u Bjelopavliće, jer se sloboda uvijek branila u gradu slavnog Danila “lider Građanskog pokreta URA pozdravio je Danilovgrađane.

“Ovdje smo dobili broj 1 kao simbol jedinstva, ne samo Građanskog pokreta URA i Demokratske Crne Gore već građana svih vjera, građana svih orjentacija, građana svih dobi, građana koji žele dobro i Danilovgradu i svojoj Crnoj Gori, građana kojima je dosta podjela, građana koji žele poštenu vlast, građana koji žele da pruže ruku jedni drugima, građana koji se brinu za svoje komšije, koji se brinu za svoje roditelje, koji se brinu za svu omladinu zato je ovdje dobijen simbolički broj 1”, kazao je Abazović.

On je poručio da je koalicija “Za 21. vijek” jedina istinska, proevropska, građanska alternativa koja je spremna da Danilovgradu i Crnoj Gori donese promjene.

“Da se mirno i demokratski smjenjuje vlast, da niko nije nedodirljiv, da niko nije zauvijek na funkciji koju trenutno jeste, da se mijenjaju gradonačelnici, da ne bude kao u Danilovgradu, da se prima plata ovdje a spava u Siti kvartu u Podgorici. Ovdje treba da rade građani koji su posvećeni i koji žele da 24h budu vama na usluzi”, poručio je Abazović.

On je istakao da Danilovgrad treba da bude regionalni religijski centar.

“Nema turiste koji treba da dođe u Crnu Goru a da ne treba da posjeti Danilovgrad. Nešto što je istorija i što je unikat sjedi u ovom gradu. Vaši prihodi od turizma treba da su desetostruko veći od ovih sada. Vrijeme je da raskrstimo sa politikom – vuk sit, ovce na broju a pare u džepu. Takva politika mora da doživi kraj 27. maja i ta politika ne zaslužuje da bude predstavljena u bilo kom gradu”, kazao je Abazović.

Nosilac liste „Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Danilovgrad za 21. vijek – Demokrate – URA“, Duško Stjepović, rekao je da mu je čast što upravo on predvodi tim ljudi koji će od Danilovgrada napraviti lijepo i bogato mjesto za život. ,,Svi preduslovi za to postoje. Geografski položaj, plodna ravnica, broj sunčanih dana, rijeka Zeta, vode, planine, šume, izletišta, Ostrog, Ždrebaonik. Međutim, imao je Danilovgrad i jednu nesreću. Desio mu se DPS. I dešavao se30 godina, dok nismo ostali bez svih preduzeća, bez fabrika, bez radnih mjesta, bez normalnih puteva, bez vode i struje, bez plata i penzija, bez nadoknada za majke, bez dječjeg dodatka, bez biblioteka i muzeja, bez poligona, bez sportske hale, bez uslova za život u 21. vijeku. Zato im sa ovog mjesta obećavam, 27. maja će oni ostati bez Danilovgrada, a Danilovgrad će ostati bez njih, da konačno i mi živimo kao sav normalan svijet”, zaključio je Stjepović.

Kandidat za odbornika Aleksandar Šaranović istakao je da je koalicija “Danilovgrad za 21 . vijek” pobjednička koalicija i da Danilovgrađani ovog puta imaju samo jedan pravi izbor, jer koalicija “Za 21. vijek” nudi konkretna rješenja i realne projekte.

“A oni već 10 godina obećavaju kanalizacionu mrežu i rješenje problema otpadnih voda Danilovgrada. 15 godina obećavaju rekonstrukciju puta prema Martinićima. To im je i danas glavno obećanje ako postoji još iko ko im vjeruje. Obećavali su i obećavaju i zgrade na Rsojevici, bulevar prema Podgorici, sređivanje Trga golootočkih žrtava, obećavaju rješenje za hotel Zetu, najbolji spomenik rezutatima njihovog rada. Obećavaju novi most i mostove, obećavaju podizanje fabrika iz pepela, od fabrike Košute i Radijatora, pa sve do Spuža i Ciglane”, naglasio je Šaranović.

Poslanik Demokrata, Danilo Šaranović poručio je aktuelnoj direktorici Kliničkog centra: "spremite se za političku hospitalizaciju DPS-a, jer oni neće više nikada biti ni naše danas, ni naše sjutra, jer budućnost pripada nama, poštenom Danilovgradu, čojskoj i sojskoj Crnoj Gori i ljudima za 21. vijek“.

Nada Ćeranić, kandidatkinja za odbornicu istakla je da Danilovgrad godinama stagnira u razvoju.

“Posljedice dugogodišnjeg lošeg upravljanja gradom vidljive su na svakom koraku. Osjećaju se u svim bitnim sferama života građana. Ionako nizak standard građana je u opadanju i dugovi opštine stalno rastu, pa je ionako osiromašena opština stalno na fonu još većeg siomašenja, usljed stalnih kreditnih zaduženja”, istakla je Ćeranić.

