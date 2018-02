Bell-ovi stižu „goli“: Oprema i naoružanje kupovaće se naknadno

Helikopteri tipa Bell 412 koje će preko međudržavnog sporazuma sa kanadskom Vladom na kredit vrijedan 30 miliona eura kupiti Ministarstvo odbrane (MO), su letjelice koncepcijski stare više od pola vijeka i koje su danas po performansama dnu svoje klase – slažu se eksperti sa kojima su kontaktirale „Vijesti“.

Riječ je o helikopterima koji su prvenstveno namijenjeni za civilne, a ne vojne misije - prevoz putnuika, traganje i spašavanje (SAR), medicinsku evakuaciju (MEDEVAC) i eventualno borbu protiv požara, dok su gotovo potpuno nesposobni da obavljaju iole ozbiljnije vojne misije, prvenstveno pružanje neposredne vatrene podrške iz vazduha jedinicama vojske na kopnu i na moru. „Po taktičko-tehničkim karakteristikama model 412 daje najmanje od potencijalih konkurenata nove tehnološke generacije, ali odnos cijena-efikasnost nameće izbor takvog rješenja. Bel je potpuno funkcionalan za zadatke koji su definisani za Vazduhoplovstvo VCG sa težištem na podršci civilnom drustvu.

Drugih savremenih perspektivnih rješenja ima, ali cijena i model nabavke kroz kredit državne agencije Kanade, nametnuli su se cijenim, kao odlučujući faktori u izboru”, kaže za “Vijesti” vojni analaitičar Aleksandar Radić.

On ističe da je ova već stara mašina koja korene vuče čak iz legenradnog prastarog američkog helikoptera UH-1 Huey iz vremena Vijetnamskog rata “najlošija po generalnim performansama, ali upola jeftinija od modernih uporedivih helikoptera”. “Npr. Airbusov H-145 koji je kupila Srbija košta između 11 i16 miliona eura po komadu. Visoke cijene nove tehnike posjlednjih mjeseci dale su šansu Belu za novi život njihove stare mašine. Japanske oružane snage odlučile su da uzmu 150 komada bela 412“, ističe Radić napominjući da u odluci Japanaca veliku ulogu ima i to što te letjelice za njih licencu pravi domaća kompanija Fuji.

Bel 412 koji kupuje VCG u svijetu većinom koriste državne službe poput policije, vatrogasaca, hitne pomoći i obalske straže za civilne misije, dok je upotreba tih helikoptera u oružanim snagama u borbenim misijama veoma ograničena i najčešće podrazumijeva nabavku posebnih tzv. militarizovanih verzija ove letjelice opremljenih posebnim senzorima, nišanskim spravama i demontažnim naoružanjem.

Čak i takvi Belovi 412 u vojskama širom svijeta koriste se prije svega u tzv utility namjeni – odnosno za prevoz manjih odjeljenja vojnika, njihovo snabdijevanje na terenu i održavanje veze, te za spašavanje oborenih pilota drugih vazduhoplova. Iz MO nisu konkretno odgovorili na pitanja Vijesti da li će tri naručena helikoptera biti fabrički opremljena svime što im treba za obavljanje SAR/MEDEVAC/ protivpožarnih misija, ali se iz odgovora da zaključiti da će oni iz fabrike svakako doći nenaoružani i neopremljeni nišanskim i spravama za označavanje ciljeva.

„Naoružanje za Bel helikoptere je dizajnirano da se lako i brzo može postavljati i skidati sa helikoptera u zavisnosti kakve će zadatke helikopteri izvršavati, tako da se po potrebi lako i brzo transformišu u borbene. Kada je u pitanju oprema koja će biti ugrađena u navedene helikoptere, napominjemo da je riječ o modernoj opremi koja omogućava letjenje noću i u složenim meteo uslovima. Takođe, obzirom da će helikopteri prioritetno izvršavati zadatke iz III misije, napominjemo da isti posjeduju najsavremeniju opremu za akcije traganja i spašavanja, kao i za hitnu medicinsku evakuaciju, ali i za operacije gašenja požara”, rekli su iz resora ministra Predraga Boškoviča.

Nisu međutim naveli, hoće li helikopreri doći sa ugrađenim dizalicama i nosilima za povrijeđene, spasilačkim korpama, reflektorima, termovizijskim kamerama za pretraživanje terena i mora, protivpožarnim podvjesnim vedrima…. Bez toga oni ne mogu obavljati bilo koju od misija koje im je namjenilo MO, a sve to, po cjenovniku proizvođača, kompanije Bell Helicopters iz Teksasa u SAD, spada u dodatnu opremu koja se posebno plaća. Dileme nema da novi helikopteri neće moći da obavljaju tzv. air policing zaštite vazdušnog prostora iako su MO i Bošković lično više puta u javnim nastupima govorili da će sa njima Crna Gora sama vršiti tu misiju do visine od 3.000 metara. Bel-412 naime, nema radar niti će biti naoružan, a VCG nema ni tehničke mogulnosti da radarski sa zemlje navodi ove letjelice na ciljeve koje one treba da presretnu i identifikuju u vazduhu.

Uz to, sa maksimalnom brzinom od samo 259 kilometara na sat, što je značajno sporije i od postojećih lakih helikoptera tipa “gazela” koje koristi VCG, Bel-412 u vazduhu može stići i presresti samo neki balon, zmaj, ultralaku ili bespilotnu letjelicu. “Air policing je tema van djelokruga rada modela 412 – na 3.000 metara on može u tome da bude efikasan koliko i pegla.”- ističe Aleksandar Radić, dok iz MO nisu odgovarali na ovo pitanje. Glavni razlog nabavke ovih helikoptera je međutum to, što je Crna Gora kao korisnica usluge air policing koji joj kao članici NATO-a, na većim visinama pružaju lovački avioni “eurofighter typhoon” RV Italije i F-16 ili mirage 2000 RV Grčke, dužna da obezbjedi efikasnu vazdušnu SAR i MEDEVAC podršku za pilote tih vazduholova u slučaju vanrednih situacija.

Iz MO nsiu objasnili zašto je uprkos ranijim nabavkama, jedan od tri naručena helikoptera u nešto slabijoj i lošije opremljenoj EP varijanti u odnosu na dva koja su u obećanoj naprednijoj EPI varijanti.

u cijeni ta dva modela je oko 600 hiljada dolara.

“Bel helikopteri su se pokazali izdržljivim i pouzdanim letjelicama i u vojnoj i u civilnoj varijanti i upravo su iskustva naših partnera iz regiona (Slovenija npr.) pokazala da i starija (EP) platforma ima zavidne rezultate u izvršavanju svojih misija. Ne smijemo zaboraviti i krajnje pozitivna iskustva kolega iz helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, koja koristi ove helikoptere već nekoliko decenija, i da su isti i u ovom slučaju potvrdili pouzdanost u izvršavanju zadataka”, kazali su iz MO napominjući da im je prilikom donošenja odluke o izboru tipa helikoptera koji će kupiti “uz taktičko tehničke karakteristike važne za izvršavanje zadatka koji su dodijeljeni VVCG kroz sve tri misije, determinante za izbor su bile i rok isporuke, cijena, način nabavke i brzina realizacije ugovora.”

Oni nisu komentarisali činjenicu da se na ograničene performanse Bela-412 u vojnim misijama žale njegovi korisnici sa zapada, posebno Kanada koja je svoje militarizovane takve helikoptere CH-146 Griffon, izbaciti iz upotrebe već 2021. Iz MO nisu pojašnjavali da li je u ukupnu cijenu aranžmana za nove letjelice od 30 miliona eura uključena i obuka letačkog i tehničkog osoblja VCG, te kontingent neophodnih rezervnih djelova.

