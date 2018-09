Berancu zapaljen auto ispred kuće: Traži zaštitu od policije

Jutros oko četiri sata u beranskom naselju Beranselo zapaljen je automobil mazda 3, registarskih oznaka BA AT 791, vlasnistvo Vlada M. Simonovića (36).

Policija i ODT izvršili su uviđaj, a Simonović je Vijestima rekao da nema sumnje da je požar podmetnut.

"Ja sam čak ukazao na neke sumnje. I ranije sam policiji prijavljivao prijetnje. Zapaljeno mi je sijeno prije četiri godine i do sada ništa nije preduzeto. Šta treba da bude sljedeće, da čekam da me neko ubije", rekao je on.

Foto: Privatna arhiva

Simonović je radnik Centra za hitnu pomoć, a auto je parkirao sinoć oko 20 časova kada se vratio sa posla.

"Auto je parkirano do samih ulaznih vrata i u jednom trenutku je vatra prijetila da zahvati i kuću", ispričao je Simonović.

Foto: Privatna arhiva

On je dodao da je automobil tek kupio kreditom koji još vraća, a da nije kasko osiguran.

"Živim pošteno i svakom sam kroz posao pomogao. Nikome se nisam zamjerio. Nemam problema sa zakonom i nemam policijski dosije. Nikada osim jednom u saobraćaju nisam kaznjavan", kazao je.

On je apelovao na državne organe, policiju i tužilaštvo da učine sve što mogu kako bi ga zaštitili.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)