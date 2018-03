Berane: Voda samo za tehničku upotrebu

Obilne kiše uzrokovale su dodatno zamućenje vode u beranskom vodovodu tako da je iz JP Vodovod preporućeno da se voda koristi samo za tehničku upotrebu.

Kiše su jos prije desetak dana dovele do blažeg zamućenja i voda se do danas mogla prokuvavati, ali se sada ni to ne preporučuje.

Zbog obilnih padavina u tokom jučerasnjeg dana i sinoć porastao je vodostaj Lima i pritoka.

Najkritičnije je bilo na obalama rijeke Bistrice gdje su se pripadnici službe zaštite i spašavanja sa mehanizacijom borili da rijeka ne izađe iz korita i ne poplavi prigradska naselja Luzac i Pesca.

