Besjeda o kaznama ispod pogrešnih simbola

Dok je objašnjavao da bi kazne za nepoštovanje državnih simbola mogle biti i strože, direktor Direktorata za kulturnu baštinu Ministarstva kulture Aleksandar Dajković sjedio je ispred zastave čiji grb ne odgovara originalnom.

Na zastavi, koja se u emisiji TV Vijesti “Reflektor” mogla vidjeti u Dajkovićevom kabinetu, grb se potpuno razlikuje od zvanične zastave - kruna, glave dvoglavog orla, broj pera...

Iz Ministarstva kulture nijesu odgovorili “Vijestima” na koji je način nabavljena zastava i da li su i ostale u toj instituciji takve.

Nakon što je Vlada počela proceduru izmjene zakona propisivanjem oštrih kazni za one koji ne ustaju tokom intoniranja himne i do 2.000 eura, i oštrog protivljenja dijela javnosti, premijer Duško Marković je juče poručio da ipak neće odustati.

Vlada će, rekao je, istrajati na predloženim Izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, jer čini ono što i sve ozbiljne i demokratske države: „Takav pristup slijede sve demokratske i ozbiljne države i gotovo da nema nijedne države u svijetu koja na takav način ne štiti dostojanstvo i svoje državne simbole”, rekao je Marković novinarima obilazeći saobraćajnicu u Golubovcima.

Premijer je kazao da Crna Gora nije uradila ništa što nijesu druge zemlje, s tim što tvrdi da je nepoštovanje državnih simbola u Crnoj Gori prekršaj, a u nekim državama i krivično djelo za koje slijedi zatvorska kazna.

Otpor izmjenama zakona Marković je ocijenio, ne samo kao otpor Vladi, već i otpor državi.

„Čudi me ta vrsta otpora.... Vlast možete da kritikujete, predsjednika Vlade ne morate da volite, uradite sve da ga smijenite i promijenite i dovedete novoga. Ali državu morate poštovati. To je princip svakog ozbiljnog, demokratskog i slobodnog društva, kao što to rade u Americi, Kini, Rusiji”, kazao je Marković.

Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović saopštio je juče da su “premijerove prijetnje dokaz policijskog načina razmišljanja i političke netalentovanosti”.

"Svaki čovjek koji drži do svog dostojanstva, a ne slaže se sa stihovima crnogorske himne, nakon ovakvih istupa sigurno neće ustajati prilikom intoniranja, iako je to do sada, možda, nerado činio. Ova Vlada ne želi da Crna Gora postane zemlja koju svi njeni građani vole i poštuju, koji je doživljavaju kao majku. Umjesto toga, ona forsira stvaranje atmosfere iz 1948. godine, pozivajući na špijuniranje i izdaju najbližih”, naveo je Radunović u saopštenju.

Zvaničnik Ministarstva Aleksandar Dajković rekao je na Televiziji Vijesti da bi, da se on pita, kazna bila 2.000 eura, jer nijesu propisane zatvorske kazne:

“Pričam o novčanim kaznama. U drugim državama imamo i novčani...pomenuo sam slučaj Srbije, Hrvatske, Njemačke...”, objasnio je.

Tokom emisije su se čuli i ironični komentari da je zakon nedorečen i da je nejasno da li će biti kažnjeni oni koji tokom intoniranja himne budu izvodili grimase ili pjevali pogrešan tekst.

Poslanik vladajuće koalicije Andrija Popović (LP) kazao je da je takav predlog zakona neodrživ i da će morati da se mijenjaju rješenja, naglašavajući da taj akt još nije dostavljen Skupštini.

Najviša zakonodavna vlast godinama nije poštovala državne simbole - ispred državnog parlamenta su bile postavljene zastave čije dimenzije ne odgovaraju proporcijama koje propisuje zakon.

Uprkos tome što zakon propisuje da “zastava ne smije biti postavljena tako da dodiruje tlo, niti kao prostirka, zavjesa i slično”, u holu Skupštine se 2012. prilikom organizovanja Nacionalne konvencije o evropskim integracijama Crne Gore, zastava jednim dijelom našla na podu. Jednako nepropisno uz crnogorsku bile su postavljene i zastave Slovačke i Evropske unije.

Propusta je bilo i kada je prije nekoliko godina prvi put počelo ukrašavanje Podgorice zastavama, uoči 21. maja - Dana nezavisnosti. Tada je grb na zastavi bio okrenut glavom prema dolje, odnosno, nije stajao uspravno shodno zakonu o državnim simbolima.

Dvije pravnice dominantno prate poštovanje zakona

Premijer je juče objasnio da je zakon primjenjiv u praksi i ukoliko dođe do kršenja na sportskim manifestacijama. „Zašto nije? Ko će to da prati? Svi će to da prate, svaka institucija koja ističe zastavu, svaki građanin koji voli ovu zemlju. Naravno i državni organi, inspekcijski organi. Koga prepoznamo na stadionu da nije ustao, ako ga identifikujemo podnijećemo prekršajnu prijavu. Nećemo voditi policijske snage da bismo natjerali nekoga da ustaje na himnu.... To je ono što radi demokratsko društvo i demokratska zemlja“, kazao je Marković.

Dajković je objasnio da Ministarstvo podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka na osnovu izjave svjedoka i određenog materijala koji može dobiti od nekog drugog organa. Rekao je da će Direktorat za kulturnu baštinu, koji ima dvije zaposlene pravnice, “dominantno pratiti sprovođenje ovog zakona”.

1.930 najniža je, 5.790 eura najvisočija kazna za pravna lica važećim zakonom za korišćenje grba koji je mijenjen ili oštećen. Ruskim zakonom su za nepoštovanje državnih simbola za građane predviđene kazne od 26 do 39 eura, zvaničnike od 65 do 91 euro, a za pravna lica od 1.320 do 1.980 eura.

