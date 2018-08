Bez pomaka 100 dana: Zabrinjavajući slučaj Lakićeve

Zbrinjavajuće je da počinioci i nalogodavci koji stoje iza užasnog napada na novinarku “Vijesti” Oliveru Lakić još nijesu privedeni pravdi.

To je ocijenio visoki predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Dezir, komentarišući činjenicu da ni nakon 100 dana od zločina nema pomaka u istrazi pokušaja ubistva novinarke.

“Nekažnjivost napada na novinare je neprihvatljiva i najveći prioritet nadležnima u Crnoj Gori mora biti da preokrenu ovaj trend. Nastaviću da pokrećem ovo pitanje u razgovorima sa nadležnima u Crnoj Gori i da pitam da li je svaki mogući pokušaj napravljen kako bi se u bliskoj budućnosti uspješno riješio ovaj slučaj”, kazao je Dezir “Vijestima”.

On je, takođe, ponovio zajedničku izjavu sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Maris Daviet, koju su javno saopštili dan nakon ranjavanja Lakićeve, kada su osudili napad i pozvali nadležne državne institucije da tah događaj “tretiraju sa dužnom pažnjom i riješe slučaj što je prije moguće”.

Iz kancelarije Maris Daviet su, takođe, ponovili pomenutu izjavu, datu neposredno nakon pucnjave na novinarku, ali nijesu željeli da komentatrišu istragu. Na isti način su ranije reagovali zvaničnici Evropske komisije i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici.

Nepoznati napadač je 8. maja u nogu s leđa upucao Oliveru Lakić ispred njenog ulaza, nešto prije 21 čas, nakon što je po povratku s posla parkirala automobil i krenula da uđe u zgradu. Istražni organi još nijesu na tragu napadačima ili nalogodavcima.

Vlada tvrdi da je bilo promjena, nijesu rekli kojih

Iz Vlade Crne Gore saopšteno je da su najoštrije osudili napad na Lakićevu i ponovili da rasvjetljavanje ovog slučaja “mora biti prioritet”, ali da istraga nije u njihovoj nadležnosti.

“Predsjednik Vlade (Duško Marković) i Vlada su najoštrije osudili napad na novinarku Lakić. Istovremeno je zatražena hitna reakcija nadležnih organa za sprovođenje zakona radi otkrivanja počinilaca i nalogodavaca ovog napada. Na nadležnom tužilastvu je da obavještava javnost i zainteresovane strane o dometima tužilačke istrage. Vlada i ovom prilikom ponavlja da ‘rasvjetljavanje ovog slučaja mora biti prioritet’”, navodi se u jučerašnjem odgovoru Vlade na pitanja “Vijesti” poslata 7. avgusta, a ponovljena u utorak.

Duško Marković Foto: Boris Pejović

Na pitanje šta je sa smjenama koje je nakon napada najavio Marković, ukoliko istraga ne da rezultate, iz Vlade su odgovorili da je bilo više “promjena u službama” kako bi se “unaprijedila borba protiv organizovanog kriminala”. Međutim, nijesu precizirali kojih “promjena” i u kojim službama, niti da li su te promjene povezane sa istragom pokušaja ubistva Olivere Lakić.

“U međuvremenu je bilo više promjena u službama za koje je odgovorna Vlada kako bi se unaprijedila borba protiv organizovanog kriminala i te promjene već daju rezultate. Da li će se isti pristup koristiti i u drugim organima zavisi od nadležnih tijela i savjeta koji nijesu u nadležnosti Vlade, ali će Vlada ukazivati na tu potrebu ako rezultati i odgovornost za njih izostanu”, piše u odgovoru Vlade.

Iz resora koji reguliše oblast sudstva i pravosuđa - Ministarstva pravde, na čijem čelu je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin, odgovorili su kratko da je Vlada već odgovorila na pitanja “Vijesti” u vezi sa napadom na Lakićevu.

I za ministra unutrašnjih poslova (MUP) Mevludin Nuhodžić, kako su juče naveli iz njegovog resora, prioritet je pronalaženja napadača na Oliveru Lakić.

“Ističemo da ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić, sa pažnjom i u kontinuitetu, u skladu sa svojim nadležnostima, prati tok istrage krivičnog djela ubistvo u pokušaju koje je počinjeno na štetu novinarke ND “Vijesti” Olivere Lakić. Kao što je ministar Nuhodžić ranije saopštio, rasvjetljavanje ovog krivičnog djela je jedan od prioriteta u radu Uprave policije”, piše u odgovoru MUP-a na pitanja “Vijesti”.

Pažinu i Nuhodžiću su pitanja “Vijesti”, takođe, poslata 7. avgusta, a ponovljena sedam dana kasnije - 14. avgusta.

Istraga tužilaštva i dalje tapka u mjestu

Iz Višeg državnog tužilaštva nijesu odgovorili šta je za 100 dana, od kada je s leđa ranjena Olivera Lakić, otkrila tužiteljka Suzana Milić, koja rukovodi istragom napada, a šta bi dovelo do osumnjičenih počinioca ili nalogodavac tog zločina.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Milićeva nema nijedan trag koji bi doveo do brzog rasvjetljavanja ovog zločina. Ona je od 5. juna sprovela samo jednu istražnu radnju - saslušanje pisca i publiciste Šemsudina Šekija Radončića (12. jula), odnosno da više od mjesec nije urađena nijedna istražna radnja u tom slučaju. Advokat Lazar Aković, koji zastupa Lakićevu, potvrdio je “Vijestima” da je poslednji put bio pozvan da prisustvuje saslušanju Radončića. On, prema Zakoniku o krivičnom postupku, ima pravo da prisustvuje svim radnjama u izviđaju, postavlja pitanja i predlaže dokaze, a tužiteljka je dužna da ga o tim radnjama prethodno obavijesti.

Uviđaj policije poslije napada na Oliveru Lakić Foto: Boris Pejović

Iz tužilaštva su ranije “Vijestima” saopštili da je povodom ranjavanja Lakićeve saslušan veći broj lica, od kojih su neki poslati na poligrafsko ispitivanje, da su pogledali sadržaj video kamera, ali da to nije dalo rezultata u pronalaženju počinioca.

“U predmetu formiranom povodom ranjavanja novinarke ND „Vijesti” O. L., Više državno tužilaštvo u Podgorici saslušalo je veći broj lica u svojstvu svjedoka i u svojstvu građana.Takođe, određeni broj lica bio je na poligrafskom ispitivanju. Izuzet je i pregledan video sadržaj sa 40 različitih pozicija koje pokrivaju lice mjesta i na potezu su krekojim se učinilac krivičnog djela, prema prikupljenim podacima, udaljio sa lica mjesta i isti nisu dali rezultata u smislu pronalaženja učinioca krivičnog djela”, piše u tadašnjem odgovoru tužilaštva.

Oni su se na iste odgovore pozvali i povodom novih pitanja “Vijesti”, poslatih u utorak. Nijesu odgovorili zašto nijesu salušani akteri novinskih članaka, koje je potpisala Lakićeva, niti zašto vještak medicinske struke nije odmah pozvan da vještači ranu od metka.

Zrno od metka nije nađeno tokom uviđaja na licu mjesta, koji je rađen u noći kada je Lakićeva upucana i tokom narednog jutra, zbog čega se još ne zna koji je bio kalibar municije.

Pomoćnik direktora Uprave policije Enes Baković ranije je saopštio da im u istrazi pomaže američki Federalni istražni biro (FBI), kojem su poslali sve spise istrage. Tada je kazao da još čekaju odgovor od te organizacije.

Iz FBI-a je “Vijestima” potvrđeno da pružaju pomoć crnogorskim istražiteljima u ovom slučaju, ali nijesu željeli dalje da komentarišu istragu.

Glavni i odgovorni urednik dnevnih novina “Vijesti” Mihailo Jovović tada je izrazio sumnju da policija planira da iskoristi FBI kao alibi za nerješavanje zločina nad Oliverom Lakić.

Veljović tražio procjenu bezbjednosti

Direktor Uprave policije (UP) Veselin Veljović je nakon imenovanja na tu funkciju tražio procjenu bezbjednosti novinarke “Vijesti” Olivere Lakić.

On je 30. jula imenovan na tu funkciju, a iz Višeg državnog tužilaštva i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) nijesu odgovorili zašto do tada nije niko uradio procjenu bezbjednosti novinarke “Vijesti”, koja je 8. maja po drugi put napadnuta ispred svoje zgrade.

Iz ANB-a od 10. avgusta nijesu odgovorili kada će uraditi bezbjednosnu procjenu Lakićeve.

Iz UP su saopštili da policija preduzima mjere i radnje “preventivnog karaktera” koje se odnose na obezbjeđenje mjesta na kojem stanuje Olivera Lakić i obilazak šireg područja u kojem živi.

Saopštili su da se te aktivnosti rade po direktivi bivšeg vd direktora UP Veska Damjanovića, a da su nastavljene i Veljovićevim stupanjem na dužnost.

Oni nijesu odgovorili da li Veljović može ukinuti radnje na obezbjeđenju mjesta stanovanja Lakićeve, ako se iste rade po naređenju njegovog prethodnika.

“Neće biti ukinute do izrade bezbjednosne procjene ugroženosti koju izrađuje nadležni organ. Ne možemo prejudicirati rezultat ove procjene. Po dobijanju povratne informacije u vezi sa bezbjednosnom procjenom od strane nadležnog organa, policija će preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti shodno odgovoru koji dobije od tog organa i shodno zakonima po kojima postupa”, saopštili su iz UP.

Lakićeva je u martu 2012. godine fizički napadnuta na istom mjestu na kome je ranjena, ispred ulaza zgrade u kojoj živi. Zbog napada je tada osuđen Ivan Bušković na malu kaznu zatvora.

Nakon tog napada, Lakićeva je imala policijsko obezbjeđenje dvije godine i sedam mjeseci, koje je otkazala u oktobru 2014. godine jer, kako je rekla, ne želi da živi i radi u takvim uslovima.

Nikada nije istraženo ko je bio nalogodavac prijetnji i napada. Lakićeva je javno optužila Veljovića da stoji iza prijetnji i napada na nju, što je on u tužilaštvu negirao.

Veljović je u međuvremenu pred sudom izjavio da je Bušković osuđen samo zato što je policija lažirala i skrivala dokaze, pa je Lakićeva 2. novembra 2013. godine podnijela krivičnu prijavu tražeći da se ispitaju te tvrdnje. Podgoričko Osnovno državno tužilaštvo poslije blizu pet godina nedavno je na zahtjev „Vijesti“ saopštilo da je utvrđeno da Veljović „nema saznanja ni dokaza“ za to što priča, ali nije saopštilo da li ga je procesuiralo za davanje lažnog iskaza.

Kako ostale poslove rade ako “prioritetni” rade ovako?

Mjere i radnje... Prioritet u radu... Sve je to dio rutinskih izanđalih odgovora nadležnih o pokušaju ubistva Olivere Lakić, o čijim izvršiocima ili nalogodavcima ni nakon sto dana nemaju pojma. Kako li ostale poslove rade ako ovaj “prioritetni” rade ovako? Bilo da je to zato što ne znaju ili zato što ne smiju ili zato što neće, nema opravdanja.

Na primjer, policija veli uradili su analizu Oljinih tekstova. I šta su zaključili? Jesu li koga aktera tih članaka saslušali? Naravno da nijesu. Ne treba da čekaju da im to kaže FBI. Zašto to nisu do sada uradili? Ne da im nesposobni tužilac? Sve to mogu i sami da rade. Nijesu se sjetili da formalno traže procjenu njene bezbjednosti, ili nijesu htjeli da traže? Gdje je metak?

Zašto tužiteljka Milić ili direktor Veljović ne pozovu Đukanovića i pitaju ga ko su ti najsumnjiviji za napad na Olju, koji su se prvi javili sa iskonstruisanim optužnicama? Ili im je on ipak “prioritetniji” od rješavanja ovog slučaja?

Sve dok ne pronađu ološ koja je naredila napad na Oliveru, za rezultate istrage, odnosno za njenu propast, smatraću odgovornim vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića i premijera Duška Markovića, jer šefuju tužilaštvom, policijom i ANB-om. Njihovi podređeni - njihova briga. Ako ih je uopšte briga.

Mihailo Jovović

Dezir tvrdi da Radončić o “kalibru 22” nije čuo od njega

Dezir je “Vijestima” kazao da iz njegovog kabineta niko nije Šemsudinu Šekiju Radončiću davao informacije o kalibru metka kojim je ranjena Olivera Lakić.

Radončić je nakon ranjavanja novinarke “Vijesti”, u intervjuu za dnevni list “Dnevne novine”, kazao da je na Lakićevu pucano “malokalibarskom municijom ‘22’, nešto većom od metka vazdušne puške”.

S obzirom na to da zrno koje je prošlo kroz nogu novinarke “Vijesti”, tokom istrage nikada nije pronađeno, Lakićeva je od tužioca tražila da ispita odakle Radončiću takve informacije.

On je, međutim, nakon saslušanja medijima rekao da je informacije o ranjavanju Lakićeve saznao od ljekara i visokog predstavnika OEBS-a, koji je u bolnici posjeto Lakićevu.

“Kada je riječ o Radončićevim tvrdnjama, nijesam dobio informaciju o ovim navodima ali mogu potvrditi da ta informacija nije došla iz moje kancelarije”, kazao je Dezir “Vijestima”.

Dezir je bio jedini predstavnik OEBS-a koji je nakon ranjavanja u bolnici posjetio Lakićevu. Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori nijesu željeli da komentarišu navode Radončića, niti da odgovore da li je neko iz te organizacije dao informacije.

RSF: Očigledan nedostatak volje kod nadležnih

Nedostatak progresa u istrazi pucnjave na Oliveru Lakić je neshvatljiv i uznemirujući, saopšteno je iz međunarodne organizacije za zaštitu novinara “Reporteri bez granica” (RSF).

“Očigledan nedostatak volje kod nadležnih da pronađu odgovorne za ovaj flagrantan zločin potvrđuje da kultura nekažnjivosti i dalje živi u Crnoj Gori”, kazala je zamjenica glavnog urednika u RSF-u Ketrin Monet.

Ona smatra da je ova situacija neprihvatljiva u državi koja teži učlanjenju u Evropsku uniju (EU), koja bi trebalo da razmotri cijeli proces pristupanja i pregovora sa Crnom Gorom ukoliko nastavi sa nepoštovanjem evropskih standarda.

Za direktoricu Akcije za ljudska prava (HRA) Teu Gorjanc-Prelević nije iznenađenje što nema pomaka u istrazi napada na novinarku “Vijesti”.

“Ovako, sve se odvija prema očekivanjima. Policija i tužilaštvo nisu spremni za djelotvornu istragu, odgovornost se prebacuje na FBI koji ‘još ne odgovara’, Lakićeva je ‘uspešno’ upozorena da prestane da se bavi istraživanjem bilo čega, sve njene koleginice i kolege su preko nje primili isti ‘savjet’, državni vrh ostaje opterećen sumnjom da mu istraživačko novinarstvo ugrožava posao, država srozava šanse za članstvo u EU”, kazala je Gorjanc-Prelević.

Smatra da je državno tužilaštvo pokazalo na više primjera “propalih” istraga policijske torture da bez “zelenog svjetla” u policiji ne može da otkrije bilo šta, dok se od Veljovića “ne može očekivati” djelotvorna istraga.

“Od novog starog direktora Uprave policije, koji ni ranije ozbiljne napade na novinare nije uspeo da riješi, čiji je najbliži saradnik vjerovatno prijetio Lakićevoj, nije neko od koga se može očekivati djelotvorna istraga. Izgleda da nema objektivnih razloga za optimistična očekivanja od domaćih državnih organa”, kazala je.

