"Bez straha od represije institucija": Građani, anonimno prijavite korupciju i drugo kršenje zakona

Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) pokenula je danas antikorupcijski servis preko kojeg građani mogu anonimno prijaviti korupciju i drugo kršenje zakona.

Direktor Istraživačkog centra MANS-a, Dejan Milovac objasnio je da građani korupciju i drugo kršenje zakona mogu prijaviti toj organizaciji pozivom na broj 020 266 326, preko Viber-a na broj 069 446 094 ili putem društvenih mreža.

„MANS je danas počeo novu promociju svojih servisa gdje pokušavamo da građanima Crne Gore približimo načine na koje mogu preko nas, bezbjedno, anonimno i sigurno mogu prijaviti korupciju i drugo kršenje zakona“, saopštio je Milovac.

On je dodao da građani mogu da bez straha od represije raznih institucija prijave bilo kakvo kršenje zakona.

„Veoma je važno u ovom trenutku ohrabriti građane da na bezbjedan način prijave korupciju i nastave da se bore protiv te pojave, imajući u vidu posljednji napad na medije, odnosno na novinarku Oliveru Lakić“, rekao je Milovac.

On je poručio građanima da borba protiv korupcije, istraživanje kriminalaca i državnih službenika vezanih za kriminalce, ne smije da prestane bez obzira na sve napade na medije i civilni sektor.

„Danas imamo promociju u Podgorici na pet punktova i pozivamo građane da i mimo toga posjete naše društvene mreže i sajt MANS-a gdje mogu dobiti informacije na koji način da nas kontaktiraju prijaviti korupciju i drugo kršenje zakona“, naveo je Milovac.

Kako je kazao, kampanja će trajati nekoliko nedjelja na društvenim mrežama, radio i tv stanicama.

„Do sad smo dobijali veliki broj prijava koje su bile vezane za izborni proces i pozivam građane da uoči lokalnih izbora u Podgorici i drugim opštinama prijave sve slučajeve na koje budu naišli“, saopštio je Milovac.

On je dodao da MANS ukoliko nema dovoljno dokaza pokušava koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama i druge kanale, doći do potvrda onoga što su građani prijavili.

„To dalje procesuiramo ka institucijama, podnosimo krivičnu prijavu ili inicijativu nekoj drugoj instituciji“, objasnio je Milovac.

On je dodao da pokušavaju građanima bolje približiti da su oni potpuno zaštićeni i da kompletan pritisak prijave pada na MANS.



„To posebno podvlačim kada su u pitanju zviždači, odnosno građani koji prijavljuju korupciju ili kršenje zakona unutar institucija da se u potpunosti mogu osloniti na MANS, da ćemo zaštiti njihov identitet i uraditi sve da to dokažemo i procesuiramo“, rekao je Milovac.



Kako je kazao, MANS nakon podnošenja krivične prijave nastavlja da vrši pritisak na tužilaštvo i policiju kako bi te prijave bile procesuirane do kraja.



Milovac je naveo da je to projekat koji MANS sprovodi od 2005. godine, podržan je od različitih donatora, dok se u nekim vremenskim periodima obavlja i volonterski.



„To je servis koji MANS ne gasi bez obzira na to da li ima sredstava ili ne“, zaključio je Milovac.

