BF: Saobraćajna kataklizma u Tivtu, izlazak iz bočnih ulica "ruski rulet"

Grad koji se opredijelio da svoj razvoj bazira na turizmu, morao bi, prije nego što krene sa realizacijom megalomanskih projekata da riješi pitanja infrastrukture. Saobraćajne naročito. Na žalost, tivatska lokalna uprava za svo ovo vrijeme nije napravila ni najmanji potez, kako bi sanirala ovaj gorući problem, saopšteno je danas iz Bokeškog foruma (BF).

"Iz sezone u sezonu, svjedoci samo saobraćajne kataklizme na ulicama Tivta, a problem nije ništa manji ni u tkz.vansezonskom periodu. Izlazak iz bočnih ulica duž čitave Jadranske magistrale predstavlja svojevrstan "ruski rulet", a prigradska naselja poput Lepetana, Radovića, Gradiošnice, Lastve, Krašića... primjeri su potpunog nemara odgovornih prema ovom gorućem problemu", istakli su iz BF.

U saopštenju BF se dodaje da poseban problem predstavlja parking prostor.

"Ono što najviše iritira jeste ponašanje visokih lokalnih funkcionera koji svojim primjerom nikako ne doprinose rješavanju postojećeg stanja. Naime, i pored činjenice da im je, obezbjeđen besplatan parking u samom centru, u garaži na Trgu Magnolija, često se njihova vozila vide nepropisno parkirana. Komunalna policija svoj posao ne obavlja u skladu sa Zakonom, već “i po babu i po stričevima”. Sasvim je sigurno da nas čeka još jedna turistička sezona prepuna saobraćajnih kolapsa, a odgovorni za to ni prstom ne mrdaju kako bi riješili problem. No, što smo tražili to smo i dobili. Ulice po mjeri lokalnih funkcionera", kazali su iz BF.

