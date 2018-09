Bijelo Polje: Bolesne nose na ćebadima, jer vozilo hitne ne može da priđe

Stanari iz pet ulaza zgrade Opštine u Bijelom Polju upozorili su da nakon rekonstrukcije gradskog trga ni vatrogasno, ni vozilo hitne pomoći ne može da stigne do njih.

Traže da se prolaz otvori, a u suprotnom najavljuju blokadu ulice u centru grada.

Pojasnili su da su blokirani sa obje strane ulice stubićima i da ispaštaju zbog odluke izvođača radova da ploče kojima je obložena ulica nisu predviđene za vozila teža od 700 kilograma. To, praktično, znači da saobraćaj nije predviđen ni za male putničke automobile.

Iz Opštine kažu da su stubići montažni i da mogu da ih privremeno uklone u bilo koje vrijeme i tako omoguće prilaz kolima hitne pomoći u bilo koje doba dana i noći.

Goran Šćekić, međutim, tvrdi da su u posljednjih nekoliko dana dva stanara na ćebadima iznosili bolesne članove porodice, jer kola hitne pomoći nijesu mogla da priđu.

“Isti problem je kada treba da dotjeramo zimnicu, tehničke i druge elemente. Zbog ovih problema skoro niko nije nabavljao drva, jer bi trebalo da ih prenosimo po 50 metara do ulaza“.

Iste probleme imaju i vlasnici kafića, pa robu nose na rukama ili je dotjeraju na kolicima.

Zbog navedenih problema, Opštini se u ime stanara obraćao predsjednik Skupštine stanara Luka Brajković.

Izvođač radova na rekonstrukciji gradskog trga je preduzeće “Unipred”, a investitor Direkcija javnih radova i Opština Bijelo Polje.

Iz Opštine su poručili da se stubići mogu lako ukloniti, a šrafovi čak i rukom odviti.

Tvrde da se dostava može obaviti preko parkinga, sa druge strane zgrade.

“Dok se trg stabilizuje, težina dostavnih i drugih vozila ne bi trebalo da prelazi oko 700 kilograma, jer trg i ploče na njima nisu projektovani za kamione, kako su to do sada stanari navikli. Stanari hoće da prolaze tuda kamionima drva, da ih pune u hodnike i terase i to više ne može”.

