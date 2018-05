Biram Bar: Baranke i Barani neće oprostiti Čarmaku što ih je nazvao magarcima

Umjesto da se bavi svojom neuspješnom kampanjom i time što neće preći cenzus u Baru čime će direktno pokloniti 50-ak glasova Demokratsko partiji socijalista (DPS), Boško Čarmak se bavi nama, saopšteno je danas iz liste "Radomir Novaković Cakan Biram Bar".

Oni su reagovali na izlaganje Božidara Čarmaka, nosioca izborne liste "Marko Milačić – Prava Crna Gora – Za pravi Bar" u kome je između ostalog nosioca liste "Radomir Novaković Cakan Biram Bar", Radomira Novakovića optužio da pokušava da prevari Barane.

"Nazivati građane Bara, ma kako oni glasali- magarcima je nešto što mu Baranke i Barani sigurno neće oprostiti i u to će se on i njegovi uvjeriti već 27. maja kada će građani izaći na birališta i kazniti ga što svoje sugrađane vrijeđa i naziva ih magarcima", navodi se u saopštenju liste "Radomir Novaković Cakan Biram Bar".

U saopštenju te liste se dodaje da koliko je pogrešna politika koju Čarmak vodi u Baru pokazuje i to da su tu listu samo tri mjeseca od osnivanja, a neposredno pred izbore, napustili osnivači stranke – Branka i Jovan Raičević.

"Koliko ko povjerenje ima među građanima pokazuje i to što je lista Biram Bar razgovarala sa građanima u svim mjesnim zajednicama u gradu, dok su oni svoju kampanju bazirali na vrijeđanju drugih i ruženju Bara ljepljenjem predizbornih plakata gdje im mjesto nije. Sve je to njihov problem i mi se ne bi bavili Čarmakom i njegovom listom koja neće preći cenzus i koja će pokloniti glasove DPS-u, da nije izgovorio: "Magarac kad nagazi kamen, zapamti to mjesto i sljedeći put ga izbjegne. Ne budimo gori od magarca"", zaključuje se u saopštenju liste "Radomir Novaković Cakan Biram Bar".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)