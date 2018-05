Biram Bar: Napravićemo TV Bar i podići kulturni centar

Kandidat za odbornika na listi “Biram Bar”, reditelj Milija Šćepanović, saopštio je da je kulturni program ove liste baziran na dvije tačke-osnivanju TV Bar i poboljšanju Kulturnog centra. On kaže da bi TV Bar bila osnovana u okviru Radio Bara, te da je “skandalozno” da Bar, kao jedan od najvećih naših gradova, nema svoju lokalnu televiziju, “a imaju je Tivat, Bijelo Polje, Berane, pa čak i Tuzi”.

"Dosta davno je na zgradi Radio Bara postavljena tabla Televizija Bar. Kako je koja nova garnitura dolazila u opštinu, jedna od prvih stvari koje je uradila bila je da mene, kao do nedavno jedinog reditelja sa akademijom, pozove da priča o projektu TV Bar. I dalje od tog razgovora se nije odmaklo nikada. A onda me je moj dobri prijatelj Cakan pozvao i rekao “Šćepo hoćemo li da pravimo konačno tu televiziju u Baru”, rrekao sam- hoćemo. I mi ćemo, ako budemo imali dovoljno glasova na izborima 27. maja, to i napraviti", istakao je Šćepanović.

On je dodao da je infrastruktura Kulturnog centra Bar toliko bogata da joj može pozavidjeti i Kulturni centar Beograda i da bi na osnovu nje Bar mogao da ima treće profesionalno pozorište u Crnoj Gori, no, “skandalozno je da mi ne možemo da pogledamo film u Baru, da nemamo pozorište”.

"Direktorka Kulturnog centra Budva mi je rekla da, kada bi oni imala tu infrastrukturu koju ima Bar, Grad teatar bio najmanje na nivou Bitefa. Stalno me pitaju “odakle pare”, a to nisu u pitanju milioni eura. Zašto nema koncerata kada imamo predivnu otvorenu i zatvorenu salu? Uz malo rekonstrukcije, sa minimalnim sredstvima, ali uz veliku volju, želju i rad mogli bi da postanemo kulturna prijestonica Crne Gore. Osnivanjem televizije i reorganizacijom Kulturnog centra, za godinu dana bismo potpuno promijenili kulturnu politiku Bara i sliku koju pokazujemo o sebi. Ovo što mi pričamo nije politika – ovo odgovara i poziciji i opoziciji, jer svi mi živimo u Baru", dodaje Šćepanović.

On navodi da će se “Biram Bar” zalagati i za osnivanje barskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma, za što bi trebalo renovirati amfiteatar kulturnog centra koji je sada van funkcije, a potom pokrenuti i organizaciju pozorišnog festivala “ jer tako nešto ne postoji u Crnoj Gori”.

"Sve ovo što predlažemo nije nešto što odnosi novac – ovi projekti će donijeti i nova radna mjesta i novac u Bar koji bi time proširio turističku ponudu, a hoteli popunili kapacitete tokom cijele godine. O nematerijalnom dobitku od imidza grada Bara kao nove kulturne prijestonice Crne Gore ne treba trošiti riječi", zaključio je Šćepanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)