Biram Bar poziva na dogovor o lokaciji vrtića

Sedam dana nakon početka protesta građana zbog lokacije novog barskog vrtića, i poslije prikupljenih skoro tri hiljade potpisa građana protiv sadašnjeg rješenja, javnosti je svoj stav zvanično iznijela jedna od članica lokalne vladajuće koalicije, i to u prilog zahtjeva učesnika protesta. Ističući da su od 15. oktobra kada je položen kamen temeljac za vrtić odbornici i predsjednik ove partije Radomir Novaković dobili mnogo pritužbi građana na lokaciju, iz pres službe “Biram Bar” (BB) danas su objavili da će podržati inicijativu da s eo lokaciji opet otvori rasprava.

"Mi u 'Biram Bar' smatramo da dogovor kuću gradi! Nema te stvari ili pitanja oko kojeg mi Barani ne možemo da se dogovorimo. Rješenje postoji, ali nam trebaju hladne glave i razgovor. Treba sjesti i sagledati argumente koji su za i one koji su protiv. U jednom smo svi saglasni: a to je da je gradu potreban, najmanje, još jedan vrtić. Na mjestu na kome je to predviđeno planom iz 2009. ili negdje drugo, kako bi sačuvali borove koji su pluća grada, potrebno je da sjednemo i da razgovaramo. I jedno i drugo je potrebno Baru", ukazuju iz BB.

Prema istim navodima, ovo pitanje je delikatno jer je vrtić potreba, “ali, isto tako, smatramo da treba uvažiti sugrađane koji negoduju”.

"Znači, nama treba razgovor da bi situaciju sagledali iz više uglova i pronašli kompromisno rješenje kojim će svi građani Bara biti zadovoljni. Upravo zbog toga, odbornička grupa “Biram Bar” će podržati inicijativu u Skupštini Bara da se još jednom razmotri određivanje mjesta za izgradnju vrtića, jer je ovo mjesto predviđeno DUP-om iz 2009. kada je Bar izgledao znatno drugačije. Tada i u tim uslovima, ovo mjesto je bilo dobro. Danas, kada se Bar tako naglo razvio, to predviđeno mjesto možda i nije idealno. Kao ozbiljni ljudi, nedavno smo izjavili da je suština politike- rješavanje problema građana. S jedne strane, svakako postoji evidentan problem nedostatka mjesta u vrtićima. S druge strane, postoji sigurno još nekoliko lokacija u gradu koje bi bile bolje za ovu namjenu", zaključuje se u saopštenju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)