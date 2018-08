Bivši radnici "Javorka" ispred kapije fabrike: Nakon tri godine im nije povezan radni staž

Bivši radnici nikšićkog „Javorka“, njih 39, okupili su se ispred kapije fabrike nezadovoljni što im ni nakon tri godine čekanja nije povezan radni staž pa ne mogu da regulišu penziju, već svi imaju rješenja o privremenim penzijama. Kako su objasnili, u prosjeku im nije povezano po tri godine staža za šta je potrebno oko 55 hiljada eura. Privremeni penzioneri ističu da im je vlasnik firme, Branko Mićković, prije uvođenja stečaja mijenjao rješenja o zaposlenju i navodno ih, bez njihovog, znanja premještao u svoju drugu firmu „Mi-Rai“, pa im staž duguje i jedna i druga kompanija – „Javorak“ godinu i dva mjeseca, a „Mi-Rai“ ostalo.

„Mijenjali su firme i niko od ovih radnika nije znao da je prebačen u ‘Mi-Rai’. To smo saznali kada smo htjeli da regulišemo penziju. Mi samo tražimo da dobijemo stalnu penziju, jer nam je ova koja iznosi od 120 do 170 eura, nesigurna. Neko od nas da umre porodica ništa ne bi dobila, a oni uopšte ne vode računa o tome niti ih to zanima“, kazao je u ime privremenih penzionera Vaso Bogdanović.

Vaso Bogdanović Foto: Svetlana Mandić

Rješenja o privremenim penzijama, koje su zbog neuplaćenog staža umanjene, imaju od 30.juna 2015. Bogdanović je kazao da su više puta razgovarali sa Mićkovićem koji im je obećavao da će uplatiti nedostajući staž ali da se to još uvijek nije dogodilo pa ukoliko uskoro ne izvrši svoju obavezu najavili su i moguću blokadu fabrike.

„Išli smo, molili, kumili, pregovarali, ali od toga ništa nema. Ćisto zavlačenje. Razgovarali smo sa Branom prije neki dan i rekao je da će nam sve biti završeno, ali ništa od toga. Ne preostaje nam ništa drugo nego da blokiramo kapiju dok se naša prava ne ostvare, jer mi više njega ne zanimamo”, poručio je Bogdanović u ime bivših radnika.

Među njima su i tri žene koje su umjesto privremene penzije izabrali naknadu za majke sa troje i više djece i sada ostale bez primanja. Kako je kazala Desanka Drašković sve tri su stekle pravo na penziju ali zbog neuplaćenog staža od tri godine to pravo ne mogu da ostvare tako da su na Biro rada i primaju po 70 eura.

Desanka Drašković Foto: Svetlana Mandić

“Obratila sam se Branu Mićkoviću da mi uplati to što duguje i prije godinu je rekao da će to završiti. Zovem često i kada ga god zovnem kaže da je sve završeno, a mi i dalje nemamo penziju”, kazala je Drašković.

Mićkovićeva kompanija “Mi-Rai group” je 2004. kupila “Javorak” iz stečaja, ali su deset godina kasnije, zbog neizmirenih obaveza, uveli novi stečaj koji je Odbor povjerilaca ukinuo u junu 2015. kada je prihvaćen plan reorganizacije. Plan je podrazumijevao da se radnicima za pet godina izmire sve obaveze, a prema riječima Maksima Kankaraša, koji je i dalje radnik “Javorka MB”, plan se ne sprovodi u potpunosti.

“Kada smo potpisali plan reorganizacije bilo je rečeno da će se u prvom naplatnom redu uplatiti kompletan zaostali radni staž. Uplaćene su samo dvije rate. Čak i ovaj staž koji je servisiran nakon stečaja uplaćen nam je za 2017. dok je 2016. prenio u reprogram. Hoće da radnike odvoje od penzionera pa da samo njima uplate staž, a nama kako budemo išli u penziju. Mi to nećemo, već da se radnici ne odvajaju od penzionera”, poručio je Kankaraš.

Izvršni direktor “Javorka MB”, Dragan Nenezić, kazao je da ta kompanija u potpunosti sprovodi plan reorganizacije koji podrazumijeva da se radnicima u pet godišnjih rata izmire sve obaveze. Juče je uplaćena treća rata, a preostale dvije će kada za to dođe vrijeme.

Dragan Nenezić Foto: Svetlana Mandić

“Što se tiče zahtjeva radnika koji imaju privremene penzije to se ne odnosi na ‘Javorak’ nego na ‘Mi-Rai’ firmu koja je otišla u stečaj. Sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom, Fondom PIO i Privrednim sudom radi se na tome da se radni staž od vlasnika firme poveže i da ljudi steknu pravo na trajne penzije”, kazao je Nenezić i izrazio očekivanje da se to veoma brzo riješi.

Kako je “Vijestima” kazao Branko Mićković problem bivših radnika biće riješen za petnaestak dana.

“Tražim modus kako da im ja lično, ne ‘Mi-Rai’ ili ‘Javorak’, uplatim staž jer osjećam ljudsku obavezu da to završim. Dogovorio sam se sa bankom da mi daju kredit, a naredne sedmice ću se na sastanku sa Privrednim sudom i Poreskom upravom dogovoriti na koji način to da uradim”, kazao je Mićković.

Prema riječima Nenezića “Javorak MB” trenutno radi smanjenim kapacitetom, a naredne sedmice bi trebalo da počne rad u dvije smjene.

“Radimo smanjenim kapacitetom zbog loših vremenskih prilika koje nijesu dozvoljavale ulaz u šumu i berbu trupca koji nam je potreban kao sirovina. Od 1.septembra očekujemo da će ‘Javorak’ krenuti sa dvije smjene u svim pogonima jer imamo toliko zahtjeva i pripremili smo dosta sirovine u proteklom periodu”, kazao je Nenezić.

Prema njegovim riječima trenutno je uposleno 36 radnika, a naredne sedmice bi trebalo da ih bude oko 70. Radnicima se duguju tri plate i četvrta je u toku, a Nenezić je kazao da će im danas ili u ponedjeljak biti uplaćena majska i junska zarada, a julska ubrzo.

“Ne bavimo se proizvodnjom finalnog proizvoda, već proizvodimo i izvozimo furnir i proizvode od furnira, ploče od masiva, jelovine i bukovine. Skoro 99 odsto proizvoda ‘Javorka’ se plasira na inostrano tržište, na tržište EU, Kine, Egipta, Dubaija”, kazao je Nenezić.

