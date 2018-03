Bivši srpski obavještajac prijetio tužiocu

Suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine nastavlja se danas.

Bivši srpski obavještajac Slavko Nikić tokom jučerašnjeg saslušanja tvrdio je da je njegovoj porodici ugrožena bezbjednost i da su ljudi iz Crne Gore pokušali da ga ubiju na Pupinovom mostu u Beogradu da bi spriječili da svjedoči.

Odluka sutkinje Suzane Mugoše da se presluša njegova izjava iz srpskog tužilaštva, razljutila je Nikića do te mjere da je uputio i otvorene prijetnje.

"Vi ste sada lično odlučili da dovedete u opasnost moju porodicu. Moja porodica je završila u bolnici poslije fukarluka koji je gospodin Čađenović sproveo nad mojom kućom i porodicom. A to ćemo se on i ja raskrstiti crnogorski kad-tad. Nisam mu obećao crni barjak kao što je Katnić obećavao Andriji Mandiću”, rekao je Nikić.

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za to krivično djelo odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)