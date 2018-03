Bivšim radnicima Atlas banke po osam mjeseci zatvora za 1,1 milion eura

Vijeće Osnovnog suda u Kolašinu, kojim je predsjedavao Arsen Popović, izreklo je zatvorske kazne u trajanju od po osam mjeseci bivšim radnicama poslovnice Atlas banke u tom gradu, Dragani Rakočević, Lidiji Bulatović i Milošu Medenici.

Osnovni državni tužilac Vojislav Grujić tereti ih za zloupotrebu službenog položaja, čime su, navodno, oštetili banku za oko 1,1 milon eura.

Rakočević i Bulatović su ranije kazale da su fiktivne kredite na ime sugrađana, a bez njihovog znanja, uzimale “kako bi pokrile predhodno regularno odobrene kredite, koji su se pokazali kao nenaplativi”.

One tvrde da službenica, koja je prije Rakočevićeve bila šefica šaltera, odobravala kredite, za koje je, nakon njenog odlaska na trudničko bolovanje, odnosno, njenog otkaza, bilo nemoguće obezbijediti redovnu uplatu rata. Takođe, kako su kazale, u tim slučajevima bila su nemoguća i utuženja korisnika kreditnih sredstva.

“Sva sredstva koja smo podigli fiktivnim kreditima odmah smo uplaćivale kao rate za kredite čije uredno vraćanje nie moglo biti obezbijeđno. Ni euro nijesmo koristile za sebe. O svemu tome postoji uredna dokumentacija”, kazala je Rakočevićeva.

Medenica je, međutim, tokom postupka, negirao svoju odgvornost za isplatu fiktivnih kredita. Kako je kazao, on je od 303 sporna kredita, tokom pet godina, isplatio samo 18.

On je rekao da je pretpostavljao da je kreditna dokumentacija “prošla komunkaciju šefice šaltera, direktora filijale i menadžmenta banke”. Novac je, kazao je, “uglavnom isplaćivao iako nije bilo korisnika” i ostavljao ga u banku.

Medenica je negirao da je pravio interne dogovore sa kolegincima o podizanju fiktivnih kredita.

Branilac Miloša Medenice, advokat Damir Lekić kazao je da je pred sudijom Arsenom Popovićem završeno suđenje i da je na posljednjem glavnom pretresu tužilac djelimično korigovao činjenični opis jednog dijela optužnice.

Lekić je kazao kako smatra da je presuda u dijelu krivice, a posebno u dijelu kazne potpuno neutemeljena i neopravdana, i da će se žaliti na presudu.

"Moj branjenik je pojasnio detaljno sve okolnosti koje se tiču predmetnih krivičnih djela i sudu je dao valjane razloge za sve segmente koji de tiču ove ktivično-pravne stvari, a što se ne može reći za druge okrivljene, ali mu sud nije poklonio vjeru. I pored toga sto je vjestak finansijske struke naveo da je moj branjenik isplatio samo 18 kredita, zastupnik optužbe to ni na koji način nije tretirao, već je ostao pri optužbi u kojoj je naveden mnogo veći broj. Od zastupnika optužbe to negdje i ne čudi, jer je opšte poznato da oni ne odustaju od svoga, ali čudi od suda koji je to u cjelosti prihvatio. Pritom, nikako nije jasno kako je sud prilikom odmjeravanja kazne na isti način tretirao mog branjenika kao i ostale okrivljene, obzirom da je čak i u ovoj predimenxionirano prihvaćenoj optužbi on puno manje kredita isplatio od ostalih koji su kažnjeni na isti način kao i on. a pri čemu je jedna osoba od tih i njegov bivši šef", zaključio je Lekić.

