Biznis zona u Kolašinu godinama zjapi prazna

Biznis zona, koja u postoji šest godina, Kolašincima do sada nije donijela gotovo nikakvu korist. Predizborna obećanja mnogih partija bila su vezana za taj prostor u Bakovićima, ali on do sada nije zainteresovao investitore.

Takvo stanje je traje i pored brojnih podsticajnih mjera, odnosno oslobađanja od plaćanja doprinosa, poreza na dobit, naknada za komunalno opremanje zemljišta…

Ni aktuelna lokalna vlast nema jasne planove oko tog postora niti je još precizirala načine na koji bi ga mogli valorizovati i učiniti primamljivijim. Predstavnici izvršne vlasti nijesu odgovorili na nekoliko puta postavljna pitanja “Vijesti”, koja su se odnosila na mjere koje bi mogle biti preduzete oko dodatnog komunalnog opremanja Biznis zone i privlačenja investitora.

Razlozi za nedostatka interesovanja investitora, objašnjavali su u bivšoj vlasti, su višestruki, “ali sigurni su da je i sa državnog i sa lokalnog nivoa učinjeno sve da se obaveze onih koji će ulagati novac svedu na minimum”.

I pored nekoliko javnih poziva tek nekoliko stranih firmi se zainteresovalo za kolašinsku biznis zonu “Bakoviće”, ali to interesovanje nije rezultiralo ugovorima.

Iz Demokratske partije socijalista (DPS) koja je sada na vlasti u Kolašinu, dok su bili opozicija, sugerisali su dodatno građevinsko uređenje Biznis zone. Navodno, to je tek “administrativno zaokružen kompleks, ali ne i fizički”

Još nije urađena primarna i sporedna saobraćajnica, ali je neophodno ukoloniti i jedno uzvišenje. Iz opozicije, prije dvije godine, optužili su i medije zbog, kako su objasnili, negativnog pisanja o Kolašinu. To je navodno odbilo mnoge investitore da dođu u Kolašin.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)