Biznis zona u Kolašinu prazna, niko ni ne pita za nju

Biznis zone na sjeveru, uglavnom, nijesu opravdale očekivanja, to jest, investitori se ne otimaju za te prostore, kako se, vjerovatno, očekivalo kada su formirane. Uprkos brojnim olakšicama sa državnog i lokalnog nivoa, za kolašinsku biznis zonu u Bakovićima ne postoji skoro nikakvo interesovanje. Već godinu i po, kažu u lokalnoj upravi “niko nije ni pitao” kakvi su uslovi, eventualnog, poslovanja u tom dijelu opštine.

“Definitivno, ne bismo mogli reći da postoji interesovanje investitora. I država i Opština su dali velike povlastice - smanjenjenje poreza i doprinosa i opštinskih taksi. To ide u prilog onome što često kažem da nije najbitnije da se investitorima smanje troškovi onog što treba da plati. Ivestitor treba da vjeruje da tu može i da zaradi”, kaže sekretar za finansije Goran Rakočević.

On pojašnjava kako kolašinska biznis zona i nije komunalno opremljena na idealan način, ali da bi vjerovatno interesovanje investitora uslovilo i dodatna ulaganja u Bakovićima. Dodatni problem je i električni stub koji je nasred tog prostora. Bezuspješno, iz Sekretarijata za urbanizam, nekoliko puta je od Elektroprivrede traženo njegovo uklanjanje.

Biznis zona u Bakovićima postoji šest godina. Za to vrijeme Kolašinci od nje nijesu imali nikave konkretne koristi, nije otvoreno nijedno radno mjesto, a tek nekolicina investitora se interesovala. I pored nekoliko javnih poziva tek nekoliko stranih firmi se zainteresovalo za taj prostor, ali to interesovanje nije rezultiralo ugovorima.

“Jedna firma je bila navodno jako zainteresovana, ali su već u startu pokazali neozbiljnost. Nijesu ni taksu platili. Predstavnici izvršnih vlasti su razgovarali sa još nekoliko investitora, ali bez nekih rezultata koji bi obećali sigurna ulaganja“, objašnjavaju u Opštini.

Iz, u Kolašinu opozicione Demokratske partije socijalista (DPS), kažu da su dok su bili na vlasti imali razgovore sa dva “prilično ozbiljna investitora”.

“Razgovarali smo sa investitorima koji su imali namjeru da u Bakovićima grade fabriku za preradu voća i povrća i hrane za kućne ljubimce. Da li je te razgovore aktuelna lokalna vlast nastavila nije mi poznato”, kaže šef odborničkog kluba DPS-a Darko Brajušković.

Brajušković podsjeća da je “bivša vlast počela građevinsko uređenje biznis zone ravnanjem jednog uzvišenja. Planirana je bila, tvrdi, izgradnja primarne i sporedne saoobraćajnice ka tom prostoru. Biznis zona u Kolašinu je, tvrdi šef odborničkog kluba DPS-a, administrativno, ali ne i fizički, zaokružen kompleks.

“Potrebno je dodatno ulaganje u biznis zonu. Međutim, takođe, i jedna agresivnija kampanja promovisanja svih olakšica koje se nude investitorima. Nijesam uvjeren da je to do sada činjeno kako treba”, kaže on.

