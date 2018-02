Bjelopoljci se po nekoliko puta zrače zbog loših snimaka: Neko se igra sa zdravljem ljudi

Brojni Bjelopoljci su i po nekoliko puta vraćani da rentgenski snimaju pluća u Bolnici i time bili izloženi opasnom zračenju. Riječ je o pacijentima koji su zaraženi virusom gripa i na rentgen su upućeni zbog sumnji na upalu pluća.

Više medicinskih radnika čija su imena poznata redakciji “Vijesti” objasnili su da je problem nastao zbog navodno povećanog broja loših snimaka, usljed nestručnog rada.

“Čime je istrošeno mjesečno trebovanje i prosječna kvota za mjesec dana”.

Iz bjelopoljske Bolnice juče nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” u vezi sa tvrdnjama da su pacijenti u više navrata zračeni zbog navodno lošeg kvaliteta snimaka.

Izvori “Vijesti” tvrde da od četvrtka do ponedjeljka nije ni bilo snimanja zbog nedostatka snimaka.

Pulmolog dr Radoslav Nišavić je potvrdio da se dešava da pacijente zbog lošeg kvaliteta snimaka vraćaju više puta.

Nišavić Foto: Jadranka Ćetković

“Kvalitet snimaka jeste loš, tehnički neispravan, ali ne znam iz kojih razloga”, kazao je dr Nišavić.

Potvrdio je da se u posljednje vrijeme snimci rade iz dva dijela, što uključuje i dva zračenja.

“Posljednjih dana je povećan broj respiratornih infekcija zbog čega je povećana potreba za snimanjem pluća, tim prije što se virusne upale pluća preciznije dijagnostikuju na rentgen snimku”.

Jedna Bjelopoljka je ispričala da su je vratili dva puta.

“Tek što je završeno rentgen snimanje kazali su mi da moraju ponovo jer nije uspio snimak. Ogorčena sam što sam nepotrebno bila izložena opasnom zračenju”.

Slične tvrdnje iznijelo je više građana kojih je ovih dana Dom zdravlja prepun.

Radiolog dr Dragan Rahović kazao je da se snimanje pluća ne preporučuje češće od šest mjeseci, ukoliko se ne ukaže posebna potreba.

“Svaka doza zračenja je bespotrebna kada se radi više puta, što je nedopustivo i medicinski neopravdano. I svaka doza zračenja je štetna, naročito ako se radi bespotrebno”.

Pacijenti se žale i na to što na očitavanje snimka u rentgen kabinetu čekaju i do nedjelju dana i da su za to vrijeme nepokriveni adekvatnom terapijom.

