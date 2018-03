Blažić povukao kandidaturu, podržava Bojanića

Prof. dr Đorđije Blažić podnio je danas zahtjev za povlačenje njegove kandidature za predsjednika, na izborima koji su zakazani za 15. april i svoju podršku dao zajedničkom kandidatu.

“Kao što sam više puta isticao, težnja da doprinesem opozicionom jedinstvu i prevazilaženju podjela u onome što je dramatični trenutak za našu zemlju, bila je osnovna motivacija moje kandidature. U posljednjih desetak dana, veći dio opozicionih partija uspio je da dođe do kompromisa i dugo očekivane saglasnosti o zajedničkom kandidatu. Kako bih podstakao mogućnost promjena, želim da obavijestim javnost da odustajem od predsjedničke kandidature i svoju podršku dajem zajedničkom kandidatu”, rekao je on, u nadi da će njegov izbor, kako je kazao, “rezultovati dugo očekivanim i prijeko potrebnim reformama u našoj zemlji, koja nikada do sada nije demokratskim putem promijenila vlast”.

Od početka kampanje, 26. januara, građani su dali više od 8.000 potpisa podrške Blažićevoj kandidaturi. Potpise podrške, Blažić je u nedjelju predao Državnoj izbornoj komisiji.

“Svima onima koji su mi, često uz rizike i odricanja dali podršku - majkama, radnicima, studentima, svim slobodnim gradjanima, duboko se zahvaljujem. Ipak, molim za njihovo razumijevanje za potrebu da javni i državni interes stavim iznad bilo kog drugog. Takođe očekujem i od partijskih lidera da u toku ovog izbornog procesa, konačno pokažu kako im je interes građana iznad ličnih interesa”, rekao je Blažić.

On je zahvalio i timu “na izuzetnoj organizaciji i uspješnoj kampanji, vođenoj simboličnim sredstvima i u gotovo nemogućim uslovima”.

“Ostajem privržen borbi za promjenu sistema, radi budućnosti Crne Gore i njenih građana. Hvala vam”, rekao je on.

