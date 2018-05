Blažo Đukanović sa Bemaksom u višemilionskom poslu za Glavni grad

Preduzeće BB Solar Blaža Đukanovića, sina bivšeg premijera i novog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, učestvuje u sprovođenju višemilionskog projekta Glavnog grada, izgradnji saobraćajnice jugozapadna obilaznica.

BB Solar, čiji su osnivači, prema podacima iz Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), mlađi Đukanović i Ivan Burzanović, je podizvođač u ovom poslu. Glavni izvođač radova je kompanija Bemaks čiji je osnivač i izvršni direktor, prema zvaničnim podacima, Veselin Kovačević.

Jugozapadna obilaznica, vrijedna skoro 22 miliona eura, kapitalni je projekat kojim će Podgorica dobiti saobraćajnicu bulevarskog tipa, koja će povezati magistralni put Podgorica-Cetinje i Podgorica-Petrovac. Obilaznica od oko 3,62 kilometra, podijeljena je na tri dionice i imaće dva objekta - most preko rijeke Morače, od oko 150 metara i nadvožnjak u zoni KAP-a, dužine 29,4 metra. Od prateće infrastrukture predviđena je izgradnja atmosferske kanalizacije, TK kanalizacije, javne rasvjete i vodovoda. Kao najbolji ponuđač na oba raspisana tendera je izabrana kompanija Bemaks. Na tenderu za izgradnju I i III dionice saobraćajnice - od magistralnog puta Podgorica-Petrovac do mosta na Morači i od mosta do puta Podgorica-Cetinje, izabran je Bemaks, dok je na drugom tenderu za izgradnju II dionice - izrada Glavnog projekta i izgradnja mostu na Morači po sistemu ključ u ruke, izabran konzorcijum kojeg čine Bemaks i Crnagoraput. BB Solar je kao podizvođač angažovan za izradu glavnog projekta elektroinstalacija jake struje i nabavku potrebnog materijala i opreme za sve tri dionice.

Bemaks je za izgradnju I i III dionice na tenderu ponudio ukupno 9.870.035 eura sa PDV-om, a za izgradnju druge dionice 5.798.320 eura sa PDV-om. BB Solaru za radove na I i II dionici pripada oko 11,9 odsto ukupne vrijednosti ponude, a za drugu dionicu 1,94 odsto, što je ukupno oko 1,28 miliona eura za sve tri dionice.

Sa jednog od gradilišta Bemaksa Foto: Boris Pejović

Iz Glavnog grada su “Vijestima” kazali da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude na oba tendera bila najniža ponuđena cijena.

“Angažovanje podizvođača/podugovarača je isključivo pravo ponuđača i naručilac nema pravo da utiče i ograničava izvođače

radova u angažovanju podizvođača. Izbor podizvođača ne može biti od uticaja na izbor ponude već najniža ponuđena cijena i ocjena ispravnosti ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama”, rekli su iz Glavnog grada odgovarajući na pitanje da li je prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača za Jugozapadnu obilaznicu u obzir uzeto to što je jedan od podizvođača kompanija BB Solar, odnosno da li je to uticalo na izbor.

Na sajtu BB Solara objavljeno je da su an­ga­žo­va­ni na 13 pro­je­ka­ta mi­li­on­ske vri­jed­no­sti. BB So­lar je uklju­čen u po­slo­ve pre­ko part­ne­ra, a najviše preko Be­maksa.

BB Solar je bio zadužen za isporuku i polaganje 4.500 metara kabla 12/20kV, kao i ugrađivanje svih elektroinstalacija jake i slabe struje za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Tivat-Kotor vrijednosti 10,25 miliona eura.

Đukanovićeva firma je bila an­ga­žo­vana i za de­mon­ta­žu sta­rih i mon­ta­žu no­vih li­ra, kao i po­sto­je­ćih svje­tilj­ki za jav­nu ra­svje­tu i po­sta­vlja­nje no­vih LED svje­tilj­ki za jav­nu ra­svje­tu u op­šti­ni Her­ceg No­vi, kao i za na­bav­ku ma­te­ri­ja­la i opre­me i ra­do­va na elek­troin­sta­la­ci­ja­ma ja­ke i sla­be stru­je na zgra­di biv­šeg Ru­skog po­slan­stva u pre­sto­ni­ci Ce­ti­nje.

BB So­lar bio je uklju­čen i u iz­grad­nju dvi­je uli­ce u Za­go­ri­ču u Pod­go­ri­ci, gra­dio je i uli­cu na Za­bje­lu, a odr­ža­vao je elek­trora­do­ve i pri­li­kom re­kon­struk­ci­je ma­gi­stral­nog pu­ta M-2 Pe­tro­vac-Pod­go­ri­ca, ras­kr­sni­ca sa obi­la­zni­com Go­lu­bov­ci. Toj firmi je po­vje­rena is­po­ru­ka i iz­vo­đe­nje svih elek­troin­sta­la­ci­ja ja­ke i sla­be stru­je na po­slov­nom objek­tu na Sta­rom aero­dro­mu u Pod­go­ri­ci, kao i stambenoj zgradi u Mo­mi­ši­ći­ma. Angažovani su i za elek­troopre­ma­nje zgra­de u Ko­to­ru, kao i za ure­đe­nje elek­troin­sta­la­ci­ja ja­ke i sla­be stru­je, BMS i EMP pri opre­ma­nju ho­te­la u la­me­li PC2 u Atlas ka­pi­tal cen­tru u Pod­go­ri­ci.

Za po­tre­be državne Elek­tro­pri­vre­de u Ba­ru je BB So­lar za­du­že­n da iz­gra­di ka­blov­ski vod. Ta­ko­đe, od Elek­tro­pri­vre­de su u Plje­vlji­ma do­bi­li po­sao ko­ji se od­no­si na iz­grad­nju pod­zem­nog vo­da 0,4 Kv „Na­se­lje Po­tr­li­ca“ po si­ste­mu ključ u ru­ke.



Dobit imali i prošle godine

BB Solar je u prošloj godini imao neto dobit od oko 163,2 hiljade eura, 6,5 puta veću nego 2016, pokazuju finansijski iskazi kompanije dostavljeni Poreskoj upravi. Firma je u 2016. godini imala profit od 24.570 eura, godinu ranije 13.134 eura, u 2014. godini 9.915, a u 2013. oko 145 hiljada eura.

Poslovni prihodi firme, čija je osnovna djelatnost projektovanje i izvođenje svih vrsta elektroinstalacija, iznosili su preko 1,6 miliona eura, oko 160 hiljada više nego u 2016. godini. Poslovni rashodi su smanjeni oko 25 hiljada na oko 1,38 miliona eura. BB Solar je osnovan 2011. godine.



