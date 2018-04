"Blokiraćemo put ka četiri izborna mjesta, možda se tada sjete da smo živi"

Mještani sela Gnjili potok zaprijetili su da će pred predstojeće predsjedničke izbore blokirati put Andrijevia – Kolašin, preko prevoja Trešnjevik, ako do tada niko ne pomogne u sanaciji ovog puta koji je ozbiljno na dva mjesta zgrožen zbog klizišta.

Oni kažu da će na taj način onemogućiti glasanje na četiri izborna mjesta do kojih se dolazi ovim putem.

„To je jedino što nam je preostalo da učinimo. Blokiraćemo put u mjestu Most Bandovića, i nećemo dozvoliti nikom da prolazi. Možda se tada sjete da smo mi živi i da svakodnevno muku mučimo da siđemo do Andrijevice“, rekao je Savo Rajović.

On je objasnio da već deset dana od kada su uputili apel za sanaciju klizišta na dva mjest ana ovom putu, niko ni iz lokalne uprave u Andrijevici, niti iz Crnagora puta, nije došao ni da pogleda kakva je situacija na terenu.

„Danas smo se sami organizovali da popunjavamo pukotine na asfaltu, kako bi makar privremeno osposobili da se može proći. Ako mi možemo kolicima i lopatama, moći će i oni da pošalju jednu utovarnu kašiku i kamion. Kada blokiramo put, onda će morati“, upozorio je Rajović.

Regionalni putni pravac Andrijevica - Trešnjevik - Kolašin ponovo je u prekidu već deset dana zbog velikog klizišta koje se pokrenulo u mjestu Gnjili Potok, na desetom kilometru od Andrijevice.

Klizište se prvi put pokrenulo prije nešto više od mjesec kada je takođe trebalo dugo vremena da se put osposobi za saobraćaj, a sada su, prema riječima mještana Gnjilog Potoka, ugrožene i kuće.

„Na kilometar i po od tog klizišta, pojavilo se još jedno, i time je 30 do 40 domaćinstava odsječeno od svijeta. To je oko stotinu stanovnika. Sigurno će se sjetiti da postojimo kada dođe vrijeme za izbore. Tu su četiri biračka mjesta“ – kaže ovaj mještanin Gnjilog potoka.

Mještani ovog sela podsjećaju da je put Andrijevica – Trešnjevik – Kolašin pravljen prije stotinu godina.

„Napravio ga je kralj Nikola, i to je u to vrijeme bila najvažnija saobraćajnica koja je vodila prema sjeveru Crne Gore, i dalje preko Čakora do Peći. Nikada, čak i u vremenu kada je održavan samo lopatama, ovako nešto se nije događalo. Zaboravili su oni i kralja nikolu i nas koji živimo pored ovog puta“ – rekao je Rajović.

On smatra da je sadašnje pojave klizišta uzrokavala nemilosrdna ekploatacija šume na ovom području koje vodi prema planini Komovi.

„Ovo što mi radimo danas čitav dan lopatama i kolicima, mhanizacijom bi se završilo za pola sata. Niko naše apele nije shvatio ozbiljno. Shvatiće, kada put blokiramo i onemogućimo održavanje izbora“, rekao je Rajović.

